Участник программы «Время героев» Худяков стал советником директора центра «Воин»

Участник программы «Время героев» Денис Худяков назначен советником руководителя Центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин». В июне 2025 года военнослужащий присоединился ко второму потоку президентской образовательной инициативы «Время героев». За боевые заслуги уроженец Челябинска награжден медалью Суворова и двумя орденами Мужества.
Комментируя свое назначение, Худяков подчеркнул высокую значимость наставничества.
«Сегодня перед нами стоит задача воспитания молодого поколения. Центр «Воин» учит молодых людей работать в команде и принимать решения, дает знания по истории нашей страны и хорошую физическую подготовку», – заявил ветеран.
Наставник офицера, глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал подопечного ярким примером того, как верность присяге становится фундаментом для гражданской работы. Директор центра «Воин» Дмитрий Шевченко добавил, что в рядах организации успешно трудятся уже три выпускника президентской кадровой программы.
Командир центра, Герой России Андраник Гаспарян высоко оценил лидерские качества нового советника.
Другой участник программы «Время героев» Илья Миронов ранее получил должность советника директора центра «Воин».
Еще один участник программы Сергей Проклов несколько дней назад стал советником генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Президент России Владимир Путин в мае провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев».