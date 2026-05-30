    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня

    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом

    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    28 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    @ Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Французские законодатели готовятся официально отменить колониальный декрет XVII века, который приравнивал темнокожих рабов к движимому имуществу, спустя почти два столетия после отмены рабства.

    Национальное собрание Франции в четверг планирует проголосовать за отмену Черного кодекса, передает Associated Press.

    Этот декрет, подписанный королем Людовиком XIV в 1685 году, регулировал положение рабов в колониях и объявлял людей движимым имуществом. Хотя рабство отменили еще в 1848 году, сам документ так и не был официально аннулирован.

    «Меня это шокирует. Закон, который относился к чернокожим как к собственности, просто продолжал существовать», – заявила Мюриэль Жан-Батист, медсестра из Парижа, чьи родители приехали с Мартиники.

    Ранее президент Эммануэль Макрон признал, что двухвековое равнодушие к этому кодексу давно перестало быть простой оплошностью и стало формой оскорбления.

    Автор инициативы Макс Матиасин отметил, что голосование поможет восстановить человеческое достоинство потомков порабощенных людей. При этом критики подчеркивают исключительно символический характер отмены. По их словам, этот шаг никак не решит проблем системного расизма и глубокой бедности во французских заморских департаментах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Африканского союза решили взыскать с Франции репарации за эпоху трансатлантической работорговли.

    В конце прошлого года парламент Алжира потребовал от Парижа официальных извинений за преступления колониализма.

    Ранее на карибском острове Мартиника вспыхнули массовые беспорядки из-за нищеты местного населения.

    28 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    На параде в Ереване показали российские ТОС-1А «Солнцепек» и истребители Су-30СМ
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване, прошедшем в четверг по случаю Дня Первой республики. Трансляцию с парада вели местные телеканалы.

    Современное российское вооружение продемонстрировали на торжественном мероприятии в Ереване, передает ТАСС. Местные телеканалы вели прямую трансляцию прохождения военной техники и авиации.

    Во время показа тяжелых огнеметных систем диктор подчеркнул их значимость на поле боя. «Солнцепеки предназначены для поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях», – пояснил комментатор. Он добавил, что техника способна выводить из строя легкобронированные машины с различных огневых позиций.

    Помимо этого, зрители увидели и другие образцы российской военной промышленности. В парадном строю прошли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ», противотанковые системы «Корнет-М» и гаубицы Д-30. В небе над городом пролетели вертолеты Ми-17В и легендарные штурмовики Су-25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по украинским позициям в Сумской области.

    Расчеты данных комплексов уничтожили сеть капитальных фортификационных сооружений противника.

    Российские истребители Су-30СМ поразили силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    29 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    TWZ: Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные намерены создать масштабную систему наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, основу которой составят оснащенные передовыми датчиками воздушные шары.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов активно расширяют использование летательных аппаратов легче воздуха, передает TWZ. Недавно опубликованный контрактный запрос подтверждает намерения приобрести 15 коммерческих высотных аэростатов. Оборудование предназначено для подразделений на Гавайях и будет оснащено системами связи Starlink.

    В документе отмечается потребность в готовых или модифицированных решениях. «Это товарное требование к коммерческим готовым (COTS) или модифицированным коммерческим системам высотных аэростатов и сопутствующему оборудованию», – говорится в заявке батальона контрактного обеспечения армии США.

    Военные запрашивают аппараты трех различных размеров. Самые крупные из них должны достигать высоты от 27 до 36 километров. Помимо самих шаров, Пентагону требуются разнообразные инфракрасные и электронные датчики, а также системы радиоэлектронной борьбы.

    Подобные платформы способны оставаться в воздухе месяцами, выполняя задачи разведки, ретрансляции связи и даже запуска беспилотников. Ранее американское командование уже привлекало такие аппараты к масштабным учениям в Тихоокеанском регионе, тестируя их возможности при координации ракетных ударов.

    В 2025 году военные заявляли о планах запустить около 100 высотных шаров для отработки тактики автономного роевого применения. Для подготовки специалистов на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон открылась специальная школа, где обучают управлению аэростатами с полезной нагрузкой до 22 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затраты Пентагона на подключение беспилотников к спутниковым сетям SpaceX увеличились в пять раз.

    Российские инженеры приступили к тестированию высотных аэростатов для замены системы Starlink.

    Ранее Великобритания успешно испытала новые беспилотные аэростаты-шпионы.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    28 мая 2026, 11:30 • Новости дня
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский авиастроительный концерн изучает возможность партнерства со шведской компанией Saab для создания пилотируемого тактического самолета из-за серьезных проблем в текущей программе.

    Генеральный директор Airbus Defense and Space Михаэль Шелльхорн заявил о готовности сотрудничать со Швецией и Saab в разработке нового истребителя, передает TWZ.

    По его словам, компания ведет продуктивные, но конфиденциальные переговоры со шведским и немецким правительствами.

    «Мы открыты для многих вещей. Для Airbus пилотируемый истребитель по-прежнему остается открытым вопросом», – подчеркнул Шелльхорн в интервью шведскому изданию Dagens Industri. Он добавил, что европейским странам необходимо активно изучать альтернативные варианты развития авиации.

    Панъевропейская программа Future Combat Air System, в которой участвуют Франция, Германия, Испания и Бельгия, столкнулась с серьезными трудностями. Немецкие чиновники недовольны требованиями Франции по контролю над проектом. Руководитель французской компании Dassault предупредил о закрытии программы в случае отказа Airbus от сотрудничества.

    Шелльхорн отметил важность создания европейского истребителя шестого поколения до 2040-х годов, чтобы избежать закупок американских самолетов. Концерн также рассматривает британский проект Global Combat Air Program как возможную альтернативу и активно развивает концепцию совместных боевых дронов. Кроме того, Airbus допускает партнерство со Швецией в сфере самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Францией и Германией затянули совместную разработку истребителя шестого поколения.

    Париж допустил создание нового боевого самолета без участия Берлина.

    Европейские страны рассмотрели возможность полного отказа от проекта Future Combat Air System.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    28 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» создал универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей» запатентовали зенитную управляемую ракету, способную противостоять всем типам беспилотников, в том числе дронам-камикадзе и безэкипажным катерам.

    Специалисты концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» успешно запатентовали новую зенитную управляемую ракету. Изделие предназначено для борьбы со всеми видами беспилотников, включая дроны-камикадзе и безэкипажные катера, передает ТАСС.

    «Изобретение относится к области военной техники, а именно – к управляемым снарядам и ракетам, и может быть использовано при разработке зенитных управляемых снарядов и ракет (ЗУР) для перехвата малоскоростных и зависающих беспилотных летательных аппаратов класса мини, беспилотных систем разведки на поле боя и корректировки огня артиллерии, ударных средств типа дрон-камикадзе, ударных безэкипажных катеров», – сказано в патентной документации.

    Новое оружие относится к классу ракет «поверхность – воздух» и «поверхность – поверхность». Конструкция выполнена по Х-образной схеме конвертоплана и оснащена неповоротными мотогондолами с винтовыми движителями на краях крыльев. Ракета также комплектуется современной аппаратурой наведения и специальным программным обеспечением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» представил специальные дронопорты для автоматизации запуска беспилотников-перехватчиков.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от атак с воздуха.

    Российские специалисты создали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными катерами.

    28 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Командир украинского нацбата получил в России 20 лет за терроризм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командир взвода батальона добровольческого корпуса «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация) Геннадий Хамраев получил 20 лет колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе, сообщили в суде.

    Южный окружной военный суд приговорил командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»  (запрещенная в России террористическая организация) Геннадия Хамраева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, следует из сообщения суда.

    Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 УК РФ об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности.

    Установлено, что в ноябре 2013 года в Киеве было создано запрещенное террористическое сообщество «Правый сектор». Не позднее 19 февраля 2015 года гражданин РФ Хамраев, разделявший идеологию нацизма и украинского национализма и негативно относившийся к жителям ДНР и ЛНР, решил участвовать в деятельности этой структуры. С этой целью он выехал из России на территорию Украины и в феврале 2015 года добровольно вступил в ряды сообщества.

    С 19 февраля по 22 мая 2015 года Хамраев на тренировочной базе прошел обучение для осуществления террористической деятельности, получил форменное обмундирование, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. «В этот же период Хамраев, состоя в должности стрелка, а затем командира взвода батальона добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», находясь в местах его дислокации и на боевых позициях, выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы, а также принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях», – указали в суде.

    В приговоре подчеркивается, что за совершенные преступления Хамраеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    Ранее Южный окружной военный суд признал уроженца Хмельницкой области Александра Тихонова виновным в прохождении обучения для террористической деятельности и участии в запрещенном сообществе.

    До этого тот же суд приговорил 32-летнего разведчика полка группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) к 20 годам лишения свободы за террористическое обучение и участие в боевых действиях оператором роботизированной разведки.

    Кроме того, еще одну участницу того же формирования Марию Гринь суд приговорил к 20 годам колонии за подготовку теракта в здании Кировского межрайонного суда Донецка.

