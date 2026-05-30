Сценарист «Симпсонов» заявил о планах стать президентом США

Сценарист «Симпсонов» Грини заявил о планах стать президентом США

Tекст: Вера Басилая

Сценарист популярного мультсериала Дэн Грини заявил о планах участвовать в президентской гонке в США, передает «360». Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видеообращение в образе «самопровозглашенного пророка».

В своем ролике сценарист подверг резкой критике действующее американское руководство. «Демократия для всех, ответственность для всех, процветание для всех», – сказал он. По мнению Грини, политики и крупный бизнес страны перестали заботиться об интересах граждан и отвернулись от государства.

Завершив свою речь, он снял с себя костюм и официально объявил о намерении участвовать в выборах 2028 года. Дэн Грини известен своей работой над «Симпсонами» с седьмого по 11-й сезон, а также авторством сценария к эпизоду «Барт из будущего», в котором за 16 лет до реальных событий Дональд Трамп был показан в роли президента США.

