    На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эти выходные жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца на небе появляется второе полнолуние, сообщили ученые.

    Россияне в эти выходные получат возможность наблюдать второе полнолуние месяца, называемое «Голубой Луной» из-за его редкости. Астрономическое событие достигнет полной фазы в воскресенье, 31 мая.

    Начинать наблюдения за спутником Земли можно уже с вечера субботы при условии безоблачной погоды. В следующий раз подобное явление ожидается только в декабре 2028 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Специалисты напомнили, что предыдущий раз россияне видели это редкое зрелище в августе 2023 года.

    Возникновение двух полнолуний за месяц объясняется разницей в продолжительности циклов. Календарный месяц длится от 30 до 31 дня, тогда как лунный составляет чуть более 29 суток. Название феномена связано не с цветом спутника, а с английским выражением, обозначающим исключительную редкость события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты анонсировал появление немного тусклой «Голубой Луны» в последние выходные мая. В начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние. А в феврале тень Земли скрыла спутник во время первого лунного затмения года.

    28 мая 2026, 21:59 • Новости дня
    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку

    Tекст: Вера Басилая

    Мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который во время работы в открытом космосе показал табличку: «Мама, я надел шапку», назвала послание с орбиты давней семейной шуткой.

    Мама космонавта Светлана Сверчкова прокомментировала необычное послание сына с орбиты, пишет «Комсомольская правда». Записка была показана 27 мая во время трансляции Роскосмоса, когда космонавт работал на модуле «Наука».

    «Эта фраза – это наш такой семейный мем уже», – рассказала мама космонавта. По ее словам, в детстве она постоянно напоминала детям о необходимости носить головной убор, особенно Сергею, который часто игнорировал эти советы и прятал шапку в карман.

    Сама Светлана в юности пренебрегала теплыми вещами, из-за чего заработала хроническое заболевание.

    Даже сейчас мама продолжает напоминать взрослому сыну о шапке в холодную погоду, а он в ответ летом шутливо интересуется, почему она не заботится о его гардеробе. Родители очень переживали во время трансляции и пожелали сыну отличного полета, добавив, что самое важное – чтобы всем было тепло.

    Командир экипажа Сергей Кудь-Сверчков развернул в открытом космосе плакат с посланием «Мама, я надел шапку».

    Российские космонавты вышли в открытый космос для установки нового оборудования.


    29 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Ученые нашли третий глаз у человека и объяснили смысл его существования

    Tекст: Катерина Туманова

    Изучающие мистический третий глаз внутри человеческой головы ученые считают, что он играет ключевую роль после миллионов лет эволюции, и знают, как он сформировался.

    Исследователи из Великобритании и Швеции назвали этот древний орган составным срединным глазом предков, который в ходе эволюции ушел в глубину, в череп, где и пребывает до сих пор в формате шишковидной железы, пишет Daily Mаil.

    Этот орган был описан врачами еще со времен Древней Греции, но до недавних открытий предполагалось, что он развился отдельно от глаз, пока не была обнаружена связь с тем, как далекие предки человечества использовали глаза.

    Сегодня остатки третьего нейрона всё ещё можно обнаружить внутри человеческих черепов. Он больше не воспринимает свет, но всё ещё получает информацию о свете и темноте от глаз и использует её для регулирования времени сна .

    В частности, третий глаз вырабатывает гормон мелатонин, химический сигнал, который сообщает организму, что наступила ночь и ему необходимо отдохнуть.

    Это помогает синхронизировать циркадные ритмы, 24-часовой цикл, который способствует сонному отдыху и влияет на другие физиологические процессы организма в течение дня и ночи.

    Это включает контроль над репродуктивной системой, здоровьем иммунной системы, а некоторые ученые предполагают, что это даже влияет на наше настроение и способность регулировать температуру тела.

    Целью исследования, опубликованного в Current Biology, под руководством профессора и нейробиолога из Университета Сассекса Томаса Бадена, было выяснить, как эволюционировал глаз человека.

    Оказалось, что у самых ранних предков человека были и боковые глаза, и средняя светочувствительная структура в голове.

    Баден рассказал в программе BBC Science Focus : «Необходимость знать, какое сейчас время суток или где находится перепад высот, если вы находитесь на большой глубине, никуда не исчезает. Поэтому мы предполагаем, что именно тогда мы потеряли первоначальные боковые глаза, но сохранили первоначальный срединный глаз, потому что он для этого и предназначен. Следовательно, сетчатка предшествует глазу, если это можно так выразиться».

    Полученные результаты изменили представление ученых о загадочном третьем глазе, доказав, что сетчатка и шишковидная железа произошли из одной и той же древней структуры, а не развивались независимо друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые раскрыли секреты мозга чемпиона США по памяти. Психиатр Амен раскрыл способность молитвы «Отче наш» физически изменять мозг.


    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    29 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское космическое ведомство не исключает перспективу совместной работы с российскими специалистами над масштабным проектом по строительству обитаемой станции на поверхности Луны, сказал глава программы лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    «Знаете, речь идет о создании базы на Луне. Это задача для человечества, так что никогда нельзя знать наверняка, что будет в плане соглашений или того, с кем именно мы будем сотрудничать», – заявил представитель агентства, передает РИА «Новости».

    При этом Гарсиа-Галан добавил, что официальных переговоров с российской стороной о возможном вкладе Москвы еще не проводилось.

    Однако в НАСА абсолютно уверены, что не смогут реализовать столь сложный проект в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского космического ведомства Джаред Айзекман запланировал обсудить совместную работу по МКС во время летнего визита на Байконур.

    Для создания масштабной инфраструктуры на Луне агентство заказало посадочные модули у частных компаний. В прошлом году руководители Роскосмоса и НАСА провели переговоры по будущим лунным миссиям.

    30 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний серьезно повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает Associated Press.

    Ракета взорвалась, разрушив часть стартовой площадки. Огромный оранжевый огненный шар был виден на многие километры вокруг, передает Associated Press.

    Кадры аэрофотосъемки, сделанные в пятницу, зафиксировали на земле груды искореженных конструкций. На месте происшествия уцелели лишь одна башня и резервуар для воды. В настоящее время компания Джеффа Безоса оценивает масштабы нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая ракета New Glenn накануне взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента.

    27 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Космонавт Кудь-Сверчков передал маме привет из открытого космоса
    Tекст: Катерина Туманова

    Командир экипажа орбитальной станции Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе развернул бумажный лист с надписью о надетой шапке: «Мама, я надел шапку».

    Трогательный эпизод произошел при выполнении работ в открытом космосе на модуле «Наука». Командир станции Сергей Кудь-Сверчков продемонстрировал в камеру послание для матери.

    «Посмотрите, такого я еще не видел. На самом деле, это такой тоже элемент психологической разгрузки, для родных», – прокомментировали действия космонавта ведущие трансляции, передает ТАСС.

    Они добавили, что зарубежные коллеги часто практикуют подобные шутки.

    Основной задачей выхода в космос стала установка аппаратуры, которая началась в среду, в 17.17 мск. Кудь-Сверчков вместе с Сергеем Микаевым успешно смонтировали на модуле «Звезда» прибор «Солнце-терагерц». Этот уникальный радиотелескоп предназначен для наблюдения за светилом в ранее не изученном диапазоне излучения.

    К 21.00 специалисты завершили монтаж и приступили к демонтажу кассеты эксперимента «Экран-М». Роборука ERA переместила специалиста к модулю «Наука» для извлечения выращенных в вакууме кристаллов арсенида галлия.

    Кроме того, экипаж должен забрать с модуля «Поиск» контейнер проекта «Биориск», где бактерии и семена находились почти пять лет. Ученым предстоит выяснить, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие вакуума и радиации.

    Напомним, российские космонавты 27 мая впервые в этом году вышли в открытый космос.Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым на борту

    вышел на орбиту 27 ноября 2025 года и направился к МКС в рамках 74-й экспедиции.

    Китай первым в мире начал эксперимент с искусственными эмбрионами в космосе. Австрийский космонавт Фебек рассказал, о чем бы поговорил с Гагариным.

    29 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась при запуске

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракета New Glenn компании Blue Origin New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде на мысе Канаверал около 21 часа по восточному времени.

    В Blue Origin сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, передает CBS News.

    «Во время сегодняшнего теста мы столкнулись с аномалией. Весь персонал в безопасности. Мы будем предоставлять обновления по мере того, как будем больше узнавать о случившемся», – говорится в заявлении Blue Origin.

    Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в апреле успешно запустила третью ракету New Glenn. Эта ракета готовилась к запуску четвертой миссии New Glenn 4 июня, чтобы запустить 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo, который конкурирует с Starlink Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Blue Origin Безоса решила запустить конкурента Starlink. В декабре 2025 года Blue Origin запустила корабль New Shepard c человеком на инвалидной коляске, а в ноябре компания запустила ракету New Glenn после неожиданной задержки.


    29 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    Маск прокомментировал взрыв ракеты New Glenn конкурента SpaceX

    Tекст: Вера Басилая

    Глава SpaceX Илон Маск выразил надежду, что основанная миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin «быстро оправится» после взрыва ракеты New Glenn.

    Во время экспериментальных запусков часто возникают серьезные трудности, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя инцидент с ракетой конкурентов, передают «Вести».

    «Крайне неудачно. Ракеты – это сложно», – написал основатель SpaceX в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Разработчики позиционируют ракету-носитель New Glenn от аэрокосмической компании Blue Origin как прямого конкурента аппаратам SpaceX. Маск выразил надежду, что компания миллиардера Джеффа Безоса сможет быстро оправиться после неудачных испытаний.

    Тяжелая ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде.

    В ноябре прошлого года компания Blue Origin посадила многоразовую ступень носителя на морскую платформу.

    Первый успешный запуск этой тяжелой ракеты состоялся в январе 2025 года.

    29 мая 2026, 15:25 • Новости дня
    Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Трое тайконавтов успешно завершили свою миссию на китайской орбитальной станции «Тяньгун» и благополучно приземлились на севере КНР.

    Спускаемая капсула корабля «Шэньчжоу-22» с тремя членами экипажа совершила посадку на площадке «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия, передает РИА «Новости». Прямую трансляцию возвращения космонавтов вело Центральное телевидение Китая.

    Команда находилась на орбите с 1 ноября 2025 года. На смену им 24 мая прибыл новый экипаж на корабле «Шэньчжоу-23», который продолжит работу на орбитальной станции.

    Строительство национальной космической станции «Тяньгун» началось в апреле 2021 года. Сейчас ее базовая Т-образная конфигурация состоит из основного модуля «Тяньхэ» и двух лабораторных отсеков. Общий вес комплекса составляет около 69 тонн, а жилое пространство – 110 кубометров. Станция рассчитана на 15 лет эксплуатации, вплоть до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Китай осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.

    В январе посадочный модуль предыдущего корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился на территории Китая.

    Прошлый экипаж из-за повреждения исходного аппарата космическим мусором вернулся на Землю на корабле «Шэньчжоу-21».

    28 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученые сообщили о появлении аномальной области на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На восточном краю светила появилась масштабная зона с крупнейшими за последние месяцы пятнами, которая по неизвестным причинам оказалась полностью лишена энергии, отметили ученые.

    С обратной стороны Солнца появилась еще одна крупная активная область, не содержащая энергии, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Почему так происходит, и какая таинственная сила высасывает энергию из всего, что сейчас выходит к Земле, тоже не спрашивайте. Мы не знаем», – заявили специалисты.

    На обратной стороне звезды за последние сутки произошло 17 вспышек класса C и выше. Ученые отметили, что сейчас на Солнце наблюдаются одни из самых крупных пятен за последние месяцы, что делает текущий момент удачным для астрономической съемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальные взрывы на невидимой стороне светила привели к стремительному разрушению активной зоны. Позже коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    Накануне ученые ИКИ РАН спрогнозировали отсутствие магнитных бурь на Земле до конца мая.

    30 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты госкорпорации «Росатом» в 2025 году создали тестовые образцы новых материалов, используя искусственный интеллект для их быстрого автоматизированного синтеза, следует из годового отчета АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом», консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2025 год.

    Специалисты отечественной атомной отрасли разработали технологию быстрого получения перспективных соединений, передает РИА «Новости». Достижение описано в годовом отчете компании «Атомэнергопром» за 2025 год. Работы велись в рамках федерального проекта по специальным технологиям энергетики.

    В опубликованном документе отмечается: «Разработан эскизный проект технологической линии автоматизированного синтеза новых материалов с применением ИИ, проведены экспериментальные исследования с использованием макетов основных узлов линии, синтезированы и исследованы тестовые образцы материалов, подтверждены принятые на стадии эскизного проекта технические решения».

    Запуск автоматизированой линии станет настоящим прорывом для множества отраслей промышленности. Инновационный подход позволит тестировать до десяти уникальных составов в сутки. Умный алгоритм самостоятельно подбирает структуру, управляет процессом синтеза и улучшает рецептуру на основе анализа полученных образцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил энергетические преимущества страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    В 2025 году объем российского рынка аддитивных технологий достиг 22,3 млрд рублей.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил наличие у России сильной научно-исследовательской базы в области компьютерных вычислений.

    29 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Космонавт Кудь-Сверчков объяснил появление таблички про шапку в ходе трансляции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков пояснил, что не планировал демонстрировать всему миру листок с надписью о надетой шапке, приготовленный специально для матери.

    Кудь-Сверчков рассказал о случайном попадании в эфир таблички с посланием для матери во время внекорабельной деятельности 27 мая. По словам космонавта, он взял этот листок лишь для того, чтобы сделать личное фото, передает ТАСС.

    «Небольшая надпись: «Мама, я надел шапку» – это экспромт. Я совсем не рассчитывал, что ее покажут в трансляции, а изначально лишь хотел сделать несколько фото с ней до того, как начнется передача картинки с нашлемных камер», – пояснил космонавт.

    Кудь-Сверчков подчеркнул, что этот поступок не был простой шуткой. Он отметил, что просьба надеть шапку является искренним проявлением материнской заботы, которую космонавты ценят и помнят, находясь вдали от дома и занимаясь сложной работой на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС.

    Во время работы в открытом космосе командир экипажа развернул перед камерой бумажный лист с надписью о надетой шапке.

    Мама космонавта Светлана Сверчкова назвала это необычное послание с орбиты давней семейной шуткой.

    29 мая 2026, 12:01 • Новости дня
    Чернышенко заявил о восьмом месте России в мире по научным разработкам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России (НТР).

    «За 2025 год достигнуты основные показатели: Россия занимает 8-е место в мире по объему научных исследований и разработок, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, количество публикаций в журналах «Белого списка» и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики, и другие», – заявил Чернышенко.

    На заседании были представлены итоги реализации государственной программы научно-технологического развития. Вице-премьер уточнил, что количество публикаций в журналах первого и второго уровня «Белого списка» превысило 87 тыс. От российских заявителей подано почти 37 тыс. заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, передает ТАСС.

    Кроме того, число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, составило более 200 тысяч. В начале мероприятия Дмитрий Чернышенко представил директора Центра научно-технологического развития при правительстве Наталью Гвоздеву, назначенную распоряжением премьера Михаила Мишустина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года Россия вошла в десятку ведущих стран мира по объему исследований и разработок.

    В ноябре молодые ученые представили 76 уникальных изобретений на конгрессе в Сириусе.

    В начале текущего года Роспатент зафиксировал подачу более 48 тысяч заявок на изобретения и промышленные образцы.

    29 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    РКК «Энергия» сообщила о планах лунных пусков с Восточного

    Tекст: Мария Иванова

    Российские пилотируемые комплексы для освоения Луны могут стартовать с космодрома Восточный с использованием существующей инфраструктуры, говорится в отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

    «С учетом этих принципов пилотируемый комплекс для полета к Луне (ПКК-Л) преимущественно может быть создан на основе существующих или создаваемых в рамках действующих ОКР средств выведения, космических средств и наземной космической инфраструктуры (НКИ) на космодроме Восточный», – отмечается в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на космодроме Восточный установили стенд для предстартового обслуживания возвращаемого аппарата перспективного пилотируемого корабля.

    В 2026 году на этом объекте заработает третий по счету стартовый стол для запуска легких ракет.

    Президент РАН Геннадий Красников анонсировал старт финансирования масштабной российской лунной программы в 2025 году.

    28 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    В России создали умный гидрогель для быстрого лечения ожогов

    Tекст: Мария Иванова

    Инновационная повязка отечественной разработки способна ускорить заживление ожогов, автоматически выделяя лекарственные вещества в зависимости от температуры раны.

    Специалисты вуза представили инновационную повязку для лечения тяжелых поражений кожи, передает РИА «Новости». Она сочетает термочувствительные наногели с макроматрицей. Эта технология способна самостоятельно регулировать подачу терапевтических компонентов в зависимости от температуры раны.

    «Ученые Института регенеративной медицины и Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета разработали гибридную гидрогелевую систему для лечения ожоговых поражений кожи. В отличие от традиционных гидрогелевых повязок, новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем», – рассказали в пресс-службе университета.

    Руководитель проекта Анастасия Шпичка пояснила, что в основе метода лежит естественное свойство ожога постепенно остывать по мере заживления.

    Биосовместимость созданной матрицы уже успешно подтвердили в ходе экспериментов на лабораторных животных и клеточных моделях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали технологию получения заживляющего ожоги коллагена из медуз.

    Врачи Института имени Склифосовского спасли пациентку с тяжелыми ожогами с помощью инновационных коллагеновых повязок.

    Специалисты НИУ МИЭТ создали композитное покрытие для медицинских имплантатов на базе коллагена и углеродных нанотрубок.

    29 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    В Аргентине обнаружили останки трехметрового динозавра с повадками цапли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра, напоминающего цаплю, который около 70 миллионов лет назад обитал на юге Патагонии в Аргентине, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology, где опубликовано исследование.

    Исследователи нашли окаменелости необычного животного недалеко от аргентинского города Эль-Калафате, передает РИА «Новости». Специалисты изучили зубы, позвонки и кости пальцев ящера, жившего около 70 млн лет назад. Результаты работы опубликованы в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology.

    «Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трех метров в длину», – отмечается в исследовании.

    Палеонтолог Матиас Мотта пояснил, что имя рода Kank отдало дань уважения мифологии коренного народа теуэльче. Ученый рассказал, что слово отсылает к гигантскому нанду, сформировавшему созвездие Южный Крест, которое указывает на место обнаружения находки. Видовое название australis переводится как «южный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года палеонтологи обнаружили в Патагонии скелет крошечного динозавра весом около 700 граммов.

    Прошлым летом рабочие нашли окаменелость древнего ящера под парковкой музея в Денвере.

    Российские ученые выявили следы зубов древних млекопитающих на челюсти амурского гадрозавра.

