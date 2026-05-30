На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»

Ученые нашли третий глаз у человека и объяснили смысл его существования

Tекст: Катерина Туманова

Исследователи из Великобритании и Швеции назвали этот древний орган составным срединным глазом предков, который в ходе эволюции ушел в глубину, в череп, где и пребывает до сих пор в формате шишковидной железы, пишет Daily Mаil.

Этот орган был описан врачами еще со времен Древней Греции, но до недавних открытий предполагалось, что он развился отдельно от глаз, пока не была обнаружена связь с тем, как далекие предки человечества использовали глаза.

Сегодня остатки третьего нейрона всё ещё можно обнаружить внутри человеческих черепов. Он больше не воспринимает свет, но всё ещё получает информацию о свете и темноте от глаз и использует её для регулирования времени сна .

В частности, третий глаз вырабатывает гормон мелатонин, химический сигнал, который сообщает организму, что наступила ночь и ему необходимо отдохнуть.

Это помогает синхронизировать циркадные ритмы, 24-часовой цикл, который способствует сонному отдыху и влияет на другие физиологические процессы организма в течение дня и ночи.

Это включает контроль над репродуктивной системой, здоровьем иммунной системы, а некоторые ученые предполагают, что это даже влияет на наше настроение и способность регулировать температуру тела.

Целью исследования, опубликованного в Current Biology, под руководством профессора и нейробиолога из Университета Сассекса Томаса Бадена, было выяснить, как эволюционировал глаз человека.

Оказалось, что у самых ранних предков человека были и боковые глаза, и средняя светочувствительная структура в голове.

Баден рассказал в программе BBC Science Focus : «Необходимость знать, какое сейчас время суток или где находится перепад высот, если вы находитесь на большой глубине, никуда не исчезает. Поэтому мы предполагаем, что именно тогда мы потеряли первоначальные боковые глаза, но сохранили первоначальный срединный глаз, потому что он для этого и предназначен. Следовательно, сетчатка предшествует глазу, если это можно так выразиться».

Полученные результаты изменили представление ученых о загадочном третьем глазе, доказав, что сетчатка и шишковидная железа произошли из одной и той же древней структуры, а не развивались независимо друг от друга.

