Осужденная за хищение миллионов в Smart Buyers Фелонюк вышла на свободу

Tекст: Вера Басилая

Бывшая участница преступного сообщества Анастасия Фелонюк освободилась из исправительной колонии, передает РИА «Новости». С июля 2020 года по январь 2021 года злоумышленница похитила 763,8 млн рублей у вкладчиков проекта Smart Buyers. Жертвами аферы стали 2875 человек.

Нальчикский городской суд назначил ей три с половиной года колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.

Зимой осужденная пыталась выйти по УДО, но получила отказ из-за нарушений дисциплины. «Фелонюк А.Г. осуждена приговором Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2024 года... Начало срока: 03.10.2024. Конец срока: 14.05.2026», – говорится в постановлении суда.

В результате женщина отбыла назначенное наказание в полном объеме. Она вышла на свободу 14 мая.

Суд в Уфе приговорил руководителя инвестиционной платформы «Золотой запас» к трем с половиной годам колонии за хищение сотен миллионов рублей.

В марте турецкие власти депортировали в Россию соосновательницу финансовой пирамиды «Финико».

На днях апелляционная инстанция утвердила семилетний срок лишения свободы для похитившей миллиарды рублей у инвесторов блогера Битмамы.