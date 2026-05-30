В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе на брифинге заявил, что задержанный «по заданию иностранных спецслужб собирал и передавал их представителям информацию разведывательного характера» во вред интересам Грузии.

Для этого он использовал, в том числе, личные контакты в журналистских, экспертных и иных кругах.

Задержанный передавал сведения о политико-экономических процессах в Грузии и соседних странах в регионе, ситуации в силовых ведомствах и структурах безопасности.

Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, как и ранее задержанному в субботу за шпионаж на две неназванные страны руководителю грузинского «Института Евразии» Гулбаату Рцхиладзе.

Ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии арестовала за шпионаж руководителя «Института Евразии» Гулбаата Рцхиладзе.

В начале мая силовики задержали за работу на европейскую спецслужбу руководителя управления следственной службы Минфина Георгия Удзилаури.

В прошлом году мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о выявлении в стране финансируемой извне агентурной сети.