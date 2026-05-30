    30 мая 2026, 16:25 • Новости дня

    WSJ: ОАЭ нанесли десятки авиаударов по территории Ирана с начала войны

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) многократно атаковали иранские объекты в Ормузском проливе, координируя действия с американскими и израильскими спецслужбами на фоне обострения ближневосточного конфликта, сообщила The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, Объединенные Арабские Эмираты осуществили серию воздушных атак на иранскую территорию с начала военной эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Целями стали острова Кешм и Абу-Муса, а также ряд нефтехимических предприятий.

    «Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов с воздуха по Ирану в первые дни войны, не останавливаясь и после объявления прекращения огня в апреле», – подчеркивает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Атаки проводились при тесном взаимодействии с разведками США и Израиля.

    Ранее, 15 мая, эмиратский госминистр иностранных дел Халифа бен Шахин аль-Марар категорически отверг обвинения Тегерана в причастности к агрессии. Второго мая Абу-Даби направил ноты протеста иранскому послу из-за заявлений Исламской Республики об ударах по эмиратам в ответ на действия США и Израиля.

    Ранее американские журналисты узнали об  ударе Эмиратов по иранскому нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.


    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    Комментарии (5)
    30 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рекордное сокращение запасов энергоносителей на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке может спровоцировать масштабный глобальный кризис в преддверии летнего пика потребления, предупреждают мировые экономические структуры.

    Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов. Руководители Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление, в котором указали на серьезную угрозу для глобального энергетического рынка, передает РИА «Новости».

    Организации подчеркивают, что ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. «В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив», – говорится в совместном документе профильных структур.

    Авторы обращения добавили, что отсутствие нормального судоходства продолжит стремительно истощать резервы. По их мнению, это создаст существенные риски не только для топливной безопасности и рыночной конъюнктуры, но и для устойчивости мировой экономики в целом.

    Ранее агентство Bloomberg допустило повторение глобального экономического кризиса 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа

    Премьер Израиля Нетаньяху приказал военным взять под контроль 70% сектора Газа

    @ Hashem Zimmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская армия намерена занять дополнительные территории палестинского анклава, расширив зону военного присутствия еще на 10% ради усиления давления на боевиков ХАМАС.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону присутствия, передает Bloomberg.

    Выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, политик заявил: «В настоящее время мы дожимаем ХАМАС. Мы владеем 60% территории сектора Газа, и моя директива – довести этот показатель до 70%».

    Сроки выполнения приказа не уточняются. Согласно условиям поддержанного США перемирия, вступившего в силу в октябре прошлого года, под управлением израильских военных находилось 53% анклава. Ожидалось, что войска будут поэтапно покидать регион при одновременном разоружении палестинских формирований.

    Однако локальные столкновения продолжаются, а боевики отказываются сдавать оружие. В начале мая израильские силы ликвидировали главу военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада, а затем и его преемника Мохаммеда Одеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах полного контроля над территорией сектора Газа.

    В середине мая израильские военные атаковали анклав для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Спустя две недели ЦАХАЛ уничтожил его преемника Мухаммеда Уде.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Военные США предупредили об операции против Ирана в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало проведение операции против иранских кораблей, передает РИА «Новости». По данным американского оборонного ведомства, эти суда занимаются установкой мин в Ормузском проливе.

    «Иран продолжает попытки установить незаконный контроль над Ормузским проливом, включая минирование, которое подвергает риску корабли и моряков... В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия», – заявили в командовании.

    Действия развернутся к северу от оманского полуострова Мусандам. Военные подчеркнули, что любое судно, игнорирующее указания американских сил, будет расценено как непосредственная угроза. К нарушителям применят соразмерные меры самообороны согласно нормам международного права.

    Командование настоятельно рекомендовало всем экипажам координировать свои маршруты с американской стороной. Морякам предписано строго выполнять поступающие инструкции для обеспечения безопасности.

    Накануне американские военные уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы США атаковали военные объекты на юге Ирана.

    В марте армия Соединенных Штатов ликвидировала десятки иранских минных заградителей.

    Комментарии (2359)
    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 22:34 • Новости дня
    Бессент назвал оборонительными действия США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Все действия США в отношении Ирана носят исключительно оборонительный характер, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент на фоне ударов по объектам в Иране.

    Бессент прокомментировал ситуацию на фоне недавних атак на военные объекты на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда предпочитает мирный договор, поэтому все, что мы делаем сейчас, носит оборонительный характер», – заявил глава американского Минфина журналистам. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит придерживаться подобного подхода.

    Местные СМИ сообщили о серии взрывов в иранском городе Бендер-Аббас. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции отчитался об ответном ударе по военной базе США, с которой была осуществлена атака на инфраструктуру Исламской республики.

    Ранее США атаковали военные объекты на иранской территории.

    ВС США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе.

    Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе Соединенных Штатов.

    Комментарии (4)
    29 мая 2026, 23:01 • Новости дня
    Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    США арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

    «Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

    Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

    Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

    Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Рубио: США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания кабинета в Белом доме госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в переговорах по соглашению с Ираном в ближайшие часы или дни.

    «Мы хотим его (соглашения) заключения. Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней можно ли добиться прогресса», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США.

    В понедельник Пакистан сообщил о близости соглашения Тегерана и Вашингтона.

    Портал Axios писал, что сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Иранские военные перехватили два судна у Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что за последние сутки через Ормузский пролив после согласования с иранской стороной прошли 26 торговых судов и нефтяных танкеров, а два судна были остановлены после попытки войти в Персидский залив с отключенными навигационными системами, сообщило агентство Tasnim.

    За прошедшие сутки через Ормузский пролив благополучно прошли 26 торговых кораблей и нефтяных танкеров, передает ТАСС. Все они заранее согласовали свой маршрут с Тегераном. Однако несколько экипажей попытались нарушить строгие правила судоходства.

    Моряки отключили навигационные системы и направились в сторону Персидского залива без необходимого разрешения. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции оперативно отреагировали на это нарушение.

    После серии предупреждений иранская сторона принудительно остановила два судна. Остальные корабли-нарушители были вынуждены немедленно изменить курс и отказаться от прохода в охраняемую акваторию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тридцать судов подготовились к проходу через Ормузский пролив под контролем КСИР.

    Японский супертанкер Eneos Endeavor тайно миновал эту акваторию с отключенной системой отслеживания.

    Месяцем ранее военно-морские силы Ирана задержали два связанных с Израилем корабля за попытку скрытного выхода из пролива.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Axios: Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект 60-дневного соглашения, включающий возобновление переговоров по ядерной программе и обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который теперь ожидает одобрения президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. По данным портала Axios, документ был подготовлен 26 мая, однако сторонам потребовалось время для согласования с высшим руководством.

    «Переговорщики США и Ирана достигли договоренностей по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, предусматривающему продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе, но он ожидает окончательного одобрения со стороны президента Трампа», – отмечает издание. При этом иранская сторона пока официально не подтвердила готовность к подписанию документа.

    Проект соглашения также предполагает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. В рамках меморандума Иран обязуется вести переговоры о проблеме обогащения урана и отказе от его запасов. В свою очередь Соединенные Штаты готовы обсудить разморозку иранских активов и снятие санкций с Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios раскрыл подробности готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении работы над этим документом.

    Госсекретарь Марко Рубио допустил возобновление американских атак на Иран в случае провала переговоров.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля атаковала столицу Ливана, а также нанесла удары по более чем 135 объектам шиитского движения на юге и востоке страны.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную атаку на Бейрут, передает РИА «Новости». «Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности будут представлены позднее», – заявили в армейской пресс-службе.

    Помимо этого, за прошедшие сутки израильские военные поразили более 135 целей шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Удары пришлись на районы Тира, долины Бекаа и южную часть страны. В ходе операции были уничтожены около 10 пусковых установок и атакован тренировочный лагерь группировки.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении усилить военное давление на «Хезболлу» для нанесения ей сокрушительного поражения. Предыдущая атака израильских ВВС на ливанскую столицу была зафиксирована 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала инфраструктуру шиитского движения в районе ливанского города Тир.

    Ранее беспилотник ВВС Израиля ликвидировал командира элитного спецподразделения «Радван» в пригороде Бейрута.

    В конце марта военные провели масштабную волну ударов по объектам группировки в ливанской столице.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    Власти Ирана отказались вывозить обогащенный уран из страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы страны, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    Исламская республика сохранит радиоактивные материалы на своей территории, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «У нас нет никаких планов по вывозу обогащенного урана за пределы страны. Честно говоря, я даже не понимаю, из каких представлений вообще рождаются подобные вопросы», – подчеркнул политик.

    Он также пояснил, что государство не собирается отдавать ценное сырье ни другим странам, ни каким-либо посредникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

    Глава американского государства Дональд Трамп потребовал ликвидировать запасы ядерных материалов.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил об актуальности российской инициативы по вывозу иранского сырья.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Президент Ирана поручил нарастить импорт из России и других соседних стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выпустил распоряжение об увеличении импорта товаров из граничащих государств, включая Россию.

    «Президент издал указ об активизации использования альтернативных импортных маршрутов и максимальном задействовании потенциала соседних стран для поддержания стабильности рынка и предотвращения скачков цен», – заявили в пресс-службе главы государства, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан подчеркнул важность использования каспийских портов и развития новых торговых коридоров. Он поручил привлечь возможности Пакистана, России и Азербайджана для ввоза необходимых товаров, потребовав от профильных ведомств ускорить реализацию достигнутых соглашений.

    Ранее стало известно об увеличении Ираном поставок по Каспийскому морю в условиях американской морской блокады. Тегеран активно развивает приграничную торговлю для минимизации последствий ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    На фоне морской блокады со стороны США Тегеран нарастил объемы железнодорожных грузоперевозок из Китая.

    По итогам трех кварталов прошлого года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 8%.

    Комментарии (0)
