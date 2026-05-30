WSJ: ОАЭ нанесли десятки авиаударов по территории Ирана с начала войны

Tекст: Вера Басилая

По данным WSJ, Объединенные Арабские Эмираты осуществили серию воздушных атак на иранскую территорию с начала военной эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Целями стали острова Кешм и Абу-Муса, а также ряд нефтехимических предприятий.

«Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов с воздуха по Ирану в первые дни войны, не останавливаясь и после объявления прекращения огня в апреле», – подчеркивает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Атаки проводились при тесном взаимодействии с разведками США и Израиля.

Ранее, 15 мая, эмиратский госминистр иностранных дел Халифа бен Шахин аль-Марар категорически отверг обвинения Тегерана в причастности к агрессии. Второго мая Абу-Даби направил ноты протеста иранскому послу из-за заявлений Исламской Республики об ударах по эмиратам в ответ на действия США и Израиля.

Ранее американские журналисты узнали об ударе Эмиратов по иранскому нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.



