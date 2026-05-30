    30 мая 2026, 15:42 • Новости дня

    Власти Крыма сообщили о проверке активов дискредитирующих Россию релокантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Крыма сообщили, что намерены тщательно изучить вопрос наличия собственности и других активов у покинувших страну граждан, которые выступают против интересов государства.

    Глава парламента республики Крым Владимир Константинов сообщил РИА «Новости» о планах проверить имущество дискредитирующих Россию релокантов. Подобная мера стала возможной после принятия Государственной думой закона об аресте активов уехавших граждан, совершивших административные правонарушения против страны.

    «Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом – со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредят ей – откровенные враги», – подчеркнул Константинов.

    Политик также назвал принятый федеральным парламентом закон об аресте имущества, включая банковские счета, справедливым шагом в отношении лиц, наносящих ущерб государству из-за рубежа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума узаконила арест имущества дискредитирующих Россию релокантов. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну граждан.

    До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о завершении национализации крупных объектов украинских олигархов.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    30 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны России.

    Министерство обороны России в ежедневной сводке, опубликованной в MAX, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    В Харьковской и Сумской областях, по данным Минобороны, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, уничтожив до 200 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину и 16 автомобилей. В Донецкой Народной Республике и Харьковской области группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, потерявшими более 180 человек, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На южном направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, нанеся потери ВСУ свыше 85 военнослужащих, трем боевым бронированным машинам, четырем артиллерийским орудиям и 13 автомобилям. В районах Водянское, Анновка и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики группировка «Центр» уничтожила более 340 украинских военных и восемь бронированных машин.

    В Днепропетровской и Запорожской областях подразделения «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, где уничтожено более 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили 148 пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 352 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 153 тыс. беспилотников, 29 550 танков и других бронированных машин, свыше 35 тыс. артиллерийских орудий и почти 63 тыс. единиц военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить варианты ответа на атаку ВСУ по Старобельску.

    Вскоре после этого российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    29 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о признании погибшими 446 мирных жителей региона после оккупации части региона ВСУ.

    По его словам, эти данные получили в ходе масштабной работы по поиску пропавших жителей, включенных в специальный реестр.

    «За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства – 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», – написал Хинштейн в канале в Max.

    Ранее следствие завершило расследование вторжения в Курскую область.

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области.

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками.

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

    30 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    Онищенко объяснил красоту россиянок

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Красота россиянок связана с генетическим многообразием и приверженностью правильным привычкам, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Онищенко прокомментировал сообщение о том, что организация World Population Review поместила Россию на четвертое место в списке государств с самыми красивыми женщинами, передает РИА «Новости».

    «Наши женщины – самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна – это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций – 130, это огромный запас», – заявил он.

    Кроме того, важную роль играет современная тенденция к поддержанию формы и отказу от пагубных зависимостей, сказал он. По его словам, сейчас есть тренд на здоровый образ жизни. Репродуктивное благополучие является фундаментом для появления на свет красивых детей, отметил Онищенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия оказалась на четвертой строчке в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по версии независимой организации World Population Review.

    Лидером списка за 2025 год стала Колумбия, за ней расположились Польша и Греция.

    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По уголовному делу о подделке работ скульптора и художника Эрнста Неизвестного проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, сообщили в СК России.

    В ходе следственных действий были изъяты и исследованы 37 картин и 10 скульптур, передает РИА «Новости».

    «По уголовному делу проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, в ходе которых изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Проводятся технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи, проведены очные ставки и собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают причастность Кошкарева к этому преступлению», – сообщили в СК.

    Ранее аферисты начали применять ИИ для генерации сертификатов произведений искусства.

    30 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.

    Руководителя российской дипломатической миссии в Армении Сергея Копыркина обязали прибыть в столицу для проведения консультаций, передает ТАСС. Поводом для этого шага стал политический курс властей республики, ориентированный на тесное партнерство с европейскими структурами.

    В Министерстве иностранных дел России пояснили, что западный вектор Еревана напрямую бьет по общим интересам. «Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежных противоречиях Еревана с правилами евразийского объединения.

    о этого представитель Кремля предрек потерю республикой выгодных условий сотрудничества с Россией.

    30 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный вокзал в Шостке на Украине полностью разрушен, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Военный аналитик Борис Рожин сообщил в своем блоге на платформе MAX, что железнодорожный вокзал в городе Шостка на Украине был полностью разрушен. По его словам, ночью по объекту было выпущено около десяти беспилотников типа «Герань».

    Рожин отметил: «Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около десяти "Гераней"».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные атаковали временный штаб украинской армии в Шосткинском районе.

    В мае прошлого года ВС России нанесли удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю спецназа вблизи этого города.

    В конце 2024 года серия ударов пришлась на территорию местного завода «Импульс» со скоплением военной техники.

    29 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Падение дрона в румынском городе Галаце является результатом работы ПВО, заявил президент Румынии Никушор Дан.

    Президент Румынии Никушор Дан сообщил во время визита в Галац, что аппарат изначально направлялся на Украину, однако сбился с курса, передает РИА «Новости».

    «Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20–30 километров от Дуная с востока на запад, часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца», – заявил Дан.

    Отвечая на вопросы журналистов о причинах изменения маршрута, Дан пояснил, что беспилотник получил кинетическое поражение.

    В ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галаце.

    Руководство Европейского союза обвинило Москву в падении БПЛА в Румынии.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента.

    29 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с прессой обвинил вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в некомпетентности из-за подписанного без ведома канцелярии договора о безопасности с Лондоном.

    «Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», – цитирует польского лидера ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    Поводом для резкой реакции послужили недавние слова руководителя оборонного ведомства. 28 мая министр отметил, что кабмин не обязан заранее уведомлять главу государства о подготовке международных документов.

    В связи с этим Навроцкий призвал правительство информировать его о содержании бумаг перед подписанием. Он подчеркнул, что ни один руководитель страны не станет утверждать неизвестные ему инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заключил оборонный пакт с Лондоном втайне от президента Навроцкого.

    Главы правительств Великобритании и Польши официально оформили этот договор о военном сотрудничестве 27 мая.

    Ранее глава польского кабмина публично обвинил президента в саботаже против национальной безопасности.

    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    30 мая 2026, 02:56 • Новости дня
    Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Граждане США заплатили 15 тыс. долларов за тур по Золотому кольцу, это самый дорогой тур в Россию, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    «Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию – и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тыс. долларов», – заявила Ломидзе.

    По словам руководителя ассоциации, гости отправятся в путешествие по Золотому кольцу. При этом Ломидзе подчеркнула, что общая доля приезжающих в страну американских туристов среди всех иностранцев остается небольшой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Ломидзе сообщила о слабом росте турпотока из Китая после отмены виз.

    В январе ассоциация предложила повысить лимит ввоза наличной валюты для состоятельных зарубежных гостей.

    По итогам 11 месяцев 2025 года Росстат зафиксировал более 4,35 млн поездок иностранцев по России.

    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

