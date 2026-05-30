    30 мая 2026, 15:33 • Новости дня

    В России зафиксировали масштабный сбой в работе графического сервиса Figma

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные дизайнеры и разработчики сообщили о потере доступа к работе графического редактора Figma, при этом официальных заявлений о блокировке сервиса не поступало.

    Жители России пожаловались на масштабный сбой в работе графического сервиса Figma. Трудности с подключением к платформе начались 30 мая, информирует портал DownDetector. Владельцы аккаунтов жалуются на невозможность зайти на сайт, запустить приложение и открыть свои рабочие файлы.

    Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает от жителей Новосибирской области и Петербурга. Figma является онлайн-инструментом, который широко используют веб-дизайнеры и разработчики для проектирования сайтов и мобильных приложений.

    Причины технических проблем пока остаются неизвестными. Профильные российские ведомства не выпускали официальных сообщений о возможной блокировке популярного графического редактора на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае представители IT-отрасли заявили о штатной работе платформы GitHub в России. До этого Роскомнадзор опроверг введение ограничений для сервиса видеоконференций Google Meet.

    29 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о признании погибшими 446 мирных жителей региона после оккупации части региона ВСУ.

    По его словам, эти данные получили в ходе масштабной работы по поиску пропавших жителей, включенных в специальный реестр.

    «За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства – 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», – написал Хинштейн в канале в Max.

    Ранее следствие завершило расследование вторжения в Курскую область.

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области.

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками.

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

    30 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.

    Руководителя российской дипломатической миссии в Армении Сергея Копыркина обязали прибыть в столицу для проведения консультаций, передает ТАСС. Поводом для этого шага стал политический курс властей республики, ориентированный на тесное партнерство с европейскими структурами.

    В Министерстве иностранных дел России пояснили, что западный вектор Еревана напрямую бьет по общим интересам. «Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежных противоречиях Еревана с правилами евразийского объединения. Д

    о этого представитель Кремля предрек потерю республикой выгодных условий сотрудничества с Россией.

    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    29 мая 2026, 21:00 • Новости дня
    Россельхознадзор опроверг запрет на узбекские овощи и фрукты
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россельхознадзор опроверг введение ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана в Россию.

    «29 мая 2026 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию», – сообщили в Россельхознадзоре, передает ТАСС.

    В службе подчеркнули, что никаких ограничительных мер на ввоз узбекских овощей и фруктов не вводилось.

    Ранее сообщалось, что Россельхознадзор частично ограничил ввоз узбекских овощей.

    30 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с празднованием Дня Святой Троицы понедельник станет дополнительным днем отдыха для жителей нескольких российских субъектов, включая Крым и новые территории, сообщили власти регионов.

    Руководство пяти российских субъектов решило сделать 1 июня нерабочим днем из-за православного праздника Троицы, передает РИА «Новости». В этом году торжество выпадает на воскресенье, 31 мая.

    «Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен первого июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», – сообщила помощник руководителя республики по информационной политике Ольга Курлаева.

    Аналогичные меры приняты в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь херсонского губернатора Владимир Василенко пояснил, что из-за совпадения праздника с выходным днем отдых официально переносится на понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные верующие отметят День Святой Троицы 31 мая. Следующий за ним день 1 июня считается праздником Святого Духа. Месяцем ранее власти восьми российских регионов объявили нерабочим днем православную Радоницу.

    29 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия с 30 мая приостанавливает импорт сельскохозяйственной продукции от ряда зарубежных компаний Узбекистана из-за многочисленных нарушений фитосанитарных норм, сообщил Россельхознадзор.

    «Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции от десяти узбекистанских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Россельхознадзоре уточнили, что решение принято для обеспечения фитосанитарного благополучия страны. Данный шаг связан с участившимися случаями несоответствий при поставках подкарантинных товаров. Только с начала 2026 года специалисты выявили 132 опасных для Евразийского экономического союза объекта.

    Представители службы отметили, что систематическое игнорирование международных требований говорит о слабой эффективности узбекистанской системы контроля. По их словам, это напрямую ставит под угрозу безопасность поставляемых в Россию товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки свежих томатов из Армении с 30 мая.

    Кремль заявил об отсутствии реакции Армении на ограничение ввоза томатов.

    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    29 мая 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам поездки в Казахстан президент России Владимир Путин высказался о будущем членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

    «Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что в беседах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивал приоритет интересов армянского народа. По его словам, он говорил главе правительства Армении, что все, что хорошо для армян, является приемлемым и хорошим для России, а решение должен принять Ереван, на котором сейчас лежит ответственность за выбор.

    «Я (премьеру Армении) Николу Воваевичу (Пашиняну) говорил – он подтвердит это – я ему сказал: «Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет», – сказал российский лидер.

    Российский лидер также отметил, что любые экономические шаги Армении по сближению с Евросоюзом не повредят гуманитарным и политическим связям между двумя странами. Он добавил, что речь идет о чисто экономических вопросах и все возможные решения необходимо тщательно просчитать и внимательно изучить перед принятием.

    Ранее лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз.

    Армения заявила о намерении добросовестно продолжать работу в ЕАЭС.

    30 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Пропавшую в Омской области сапбордистку нашли мертвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело любительницы активного отдыха обнаружили рядом с поселком Николаевка вместе с оставленными на берегу досками для плавания, сообщили в правоохранительных органах, сапбордистка пропала вместе со своим спутником 25 мая.

    В Омской области нашли тело 43-летней Ольги Симочкиной. Она вместе со своим спутником, 41-летним Анатолием Бойко ушли 25 мая кататься на сапбордах на Иртыш и не вернулись. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы.

    «Возле поселка Николаевка обнаружены тело, по предварительным данным, это тело пропавшей сапбордистки», – сообщили ТАСС правоохранительные органы. Рядом с местом происшествия находились спортивные доски.

    Сыщики возбудили уголовное дело об убийстве, однако рассматривается и версия несчастного случая на воде. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают искать возможных свидетелей трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, омская полиция начала поиски пропавшей на Иртыше пары сапбордистов. Позже волонтеры обнаружили тело пропавшего Анатолия Бойко на берегу реки.

    Ранее, в августе прошлого года в Самаре катер врезался в двух спортсменов на сапбордах.

    29 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились во Дворце независимости в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане на полях саммита Евразийского экономического союза.

    Переговоры состоялись 29 мая во Дворце независимости Казахстана, где проходили основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.

    В марте лидеры обсудили ускорение реализации союзных договоренностей.

    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    29 мая 2026, 17:32 • Новости дня
    Пожарные локализовали крупный пожар на складах под Ростовом

    Крупный пожар на заводе рубероида под Ростовом-на-Дону локализовали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупный пожар охватил два складских помещения на территории предприятия по производству рубероида в Аксае в Ростовской области, площадь горения достигла 700 квадратных метров, сейчас спасатлям удалось локализовать возгорание, сообщили в МЧС. .

    Спасатели остановили распространение огня на промышленном объекте в Ростовской области, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Пламя бушевало на складах предприятия, выпускающего строительные материалы.

    «В 13.26 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании складского помещения на территории предприятия по производству рубероида в Аксае. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений МЧС России происходило горение двух складских помещений на общей площади 700 кв. метров. В 15.15 локализация пожара», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону достигла 15 тыс. квадратных метров.

    Спасатели локализовали это крупное возгорание с помощью вертолетов.

    Несколькими днями позже сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе в Семикаракорске Ростовской области.

