МИД Турции: Соглашение между США и Ираном «ближе, чем когда-либо»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei подчеркнул, что Анкара активно поддерживает посредническую миссию Катара и Пакистана. передает РИА «Новости».
«Обе стороны стремятся достичь положительного результата. Соглашение ближе, чем когда-либо», – заявил турецкий дипломат.
Основной темой диалога стала ситуация в Ормузском проливе после недавнего перемирия между Тегераном, Вашингтоном и Израилем. Стороны договорились сначала обеспечить полноценное судоходство в регионе, а затем перейти к дискуссиям о ядерной программе. Фидан отметил, что фактическая блокировка пролива создает серьезные трудности для обоих государств.
Ограничения на международный транзит угрожают глобальной энергетической и продовольственной безопасности, а также негативно влияют на мировые цены. По мнению министра, решение транспортной проблемы стало важнее ядерных вопросов. Кроме того, нормализация отношений может ускорить мирный процесс в секторе Газа.
Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива.
Президент США заявил о достижении предварительных договоренностей между странами.
Госсекретарь США Марко Рубио пообещал выгоду для Ирана при выполнении американских условий.