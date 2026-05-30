В «Единой России» раскрыли детали новой семейной выплаты с 1 июня

Tекст: Тимур Шайдуллин

С 1 июня российские семьи смогут обратиться за новой мерой государственной поддержки. Заявление на налоговую выплату разрешат подать работающим гражданам, воспитывающим двух и более детей, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Ожидается, что новой льготой воспользуются более 4 млн семей, где воспитываются почти 11 млн детей. Сумма возврата составит десятки тысяч рублей для каждого трудоустроенного родителя.

Инициатива была разработана по поручению президента России. ««Единая Россия» вместе с Правительством отработала это поручение в кратчайшие сроки. Быстрое принятие закона о семейной налоговой выплате обеспечила фракция «Единая Россия» в Государственной Думе», – подчеркнула парламентарий.

Претендовать на средства можно, если среднедушевой доход семьи за 2025 год не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, а имущество отвечает заданным критериям. Заявление подаётся на Госуслугах, в МФЦ или СФР с 1 июня по 1 октября. Деньги перечислят до конца октября 2026 года, что позволит снизить ставку уплаченного налога с 13% до 6%.

