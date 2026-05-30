  Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    30 мая 2026, 12:04 • Новости дня

    В «Единой России» раскрыли детали новой семейной выплаты с 1 июня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 июня работающие родители с двумя и более детьми получат возможность вернуть часть уплаченного подоходного налога при соблюдении критериев по доходу и имуществу.

    С 1 июня российские семьи смогут обратиться за новой мерой государственной поддержки. Заявление на налоговую выплату разрешат подать работающим гражданам, воспитывающим двух и более детей, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

    Ожидается, что новой льготой воспользуются более 4 млн семей, где воспитываются почти 11 млн детей. Сумма возврата составит десятки тысяч рублей для каждого трудоустроенного родителя.

    Инициатива была разработана по поручению президента России. ««Единая Россия» вместе с Правительством отработала это поручение в кратчайшие сроки. Быстрое принятие закона о семейной налоговой выплате обеспечила фракция «Единая Россия» в Государственной Думе», – подчеркнула парламентарий.

    Претендовать на средства можно, если среднедушевой доход семьи за 2025 год не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, а имущество отвечает заданным критериям. Заявление подаётся на Госуслугах, в МФЦ или СФР с 1 июня по 1 октября. Деньги перечислят до конца октября 2026 года, что позволит снизить ставку уплаченного налога с 13% до 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на новую семейную выплату. Социальный фонд России напомнил о запуске данной меры поддержки с первого июня. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об охвате нововведением более четырех миллионов семей.

    29 мая 2026, 22:48 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала целовавшегося со школьницей в метро мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция оперативно установила личность и доставила в отдел мужчину, который публично проявлял непристойное поведение в отношении несовершеннолетней девочки в метро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

    Волк в «Максе» сообщила, что «в медиапространстве были опубликованы материалы, в том числе видеозаписи, о непристойном поведении молодого человека по отношению к девочке в московском метрополитене».

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует подростка прямо в вагоне. По данным очевидца, снявшего инцидент на видео, пассажир сидел рядом с двумя девочками. Заявлялось, что школьницам около 15 лет, а мужчине – больше 30 лет, пишет «Российская газета».

    «Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции», – написала Ирина. Задержан уроженец Тверской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд арестовал мужчину за тайную видеосъемку пассажирки столичного метро. В феврале полицейские задержали хулигана после нападения на женщину на станции «Китай-город». В октябре 2024 года силовики поймали гражданина Китая по подозрению в совращении двух московских школьниц.

    30 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону

    ЕС начал процедуру наказания Болгарии за превышение дефицита бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская комиссия начнет применять санкции в отношении Болгарии из-за превышения допустимого уровня дефицита бюджета, который по правилам объединения, не должен превышать 3%, о будущих санкциях сообщили власти страны.

    Еврокомиссия анонсировала начало процедуры наказания Болгарии за излишний бюджетный дефицит с 3 июня. Об этом заявил президент страны Румен Радев на заседании правительства, пишет «Российская газета».

    «Дефицит бюджета в прошлом году был намного выше 3%, а не таким, каким его представили, чтобы мы могли вступить в еврозону. В этом году ожидается еще больший дефицит, так что пузырь лопнул», – заявил глава государства.

    С начала июня в отношении страны будут действовать надзорные и ограничительные меры, а также возможно введение определенных санкций. Допустимый уровень дефицита бюджета в еврозоне составляет 3%, тогда как в Болгарии по итогам 2025 года он достиг 3,5%. Страна официально перешла на евро с 1 января 2026 года.

    Радев раскритиковал предыдущие правительства за манипуляции данными, нарушения налогового законодательства и завышение цен на госзакупки. Премьер-министр заверил, что коррупционеры понесут наказание. Ранее Еврокомиссия похвалила Софию за создание антикоррупционного органа, но потребовала продолжения реформ для получения 6,2 млрд евро из фонда восстановления.

    Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС выделить Болгарии 3,2 млрд евро в виде дешевых кредитов по программе SAFE для укрепления оборонного потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румен Радев оперативно сформировал новое правительство для борьбы с растущим дефицитом. В середине апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Ранее депутаты Народного собрания отклонили инициативу о проведении референдума по переходу на евро.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    29 мая 2026, 15:43 • Новости дня
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    @ Zoonar.com/imagoDens/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские власти намерены предоставить Будапешту крупный финансовый транш при условии проведения в стране масштабных реформ по борьбе с коррупцией. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

    Руководство Евросоюза согласилось выделить Будапешту 14,2 млрд евро, передает ТАСС.

    «Мы готовы разблокировать десять млрд евро европейского финансирования, блокируемых на протяжении многих лет», – заявила она. Политик добавила, что стороны также договорились о предоставлении еще 4,2 млрд евро из Фонда сплоченности ЕС.

    Выделение средств напрямую зависит от выполнения ряда требований. По словам фон дер Ляйен, европейское руководство и венгерские власти уже приступили к разработке необходимых реформ, затрагивающих в первую очередь сферу борьбы с коррупцией.

    Ранее в апреле Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем для получения замороженных средств.

    В начале мая Еврокомиссия рассматривала возможность выделения Будапешту только грантов на сумму 6,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ради выполнения требований ЕС новый премьер-министр Венгрии заявил о создании независимого ведомства по расследованию коррупционных преступлений.

    30 мая 2026, 06:33 • Новости дня
    Омбудсмен Ярославская взяла на контроль инцидент со школьницей в метро Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с непристойным поведением в метро в отношении несовершеннолетней девочки задержан 29-летний мужчина, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

    Ярославская заявила в Telegram о личном контроле над расследованием. Она подчеркнула, что непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами. Следователи столичного управления СК и полиция проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

    «Убеждена, правоохранительные органы досконально разберутся во всех обстоятельствах дела. Разбирательство проходит строго в рамках правового поля, все предусмотренные законом меры будут приняты», – уточнила уполномоченный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная полиция задержала целовавшегося с несовершеннолетней девочкой в вагоне метро пассажира. По данным очевидца, снявшего инцидент на видео, пассажир сидел рядом с двумя девочками. Заявлялось, что школьницам около 15 лет, а мужчине – больше 30 лет.

    30 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала навести порядок с платными парковками в городах
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Единая Россия» выступила за упорядочение правил пользования платными парковками и требует ввести единые, понятные и прозрачные нормы, заявила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.

    «Единая Россия» настаивает на введении прозрачных и единых правил пользования платными парковками по всей стране, сообщила пресс-служба «Единой России». Член экспертного совета партии Людмила Болилая отметила, что в последние недели в рамках сбора предложений в Народную программу партии поступает множество обращений от автомобилистов. Граждане жалуются на отсутствие единых подходов к организации платных парковок, сложности с оплатой и случаи, когда штрафы выписываются из-за технических задержек.

    Болилая отметила, что проблема становится особенно актуальной в преддверии летнего сезона отпусков, когда миллионы россиян отправятся в поездки на личном транспорте. «Единая Россия» требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками», – заявила Болилая.

    По ее словам, водители должны заранее знать стоимость места и иметь возможность удобно его оплатить. «Парковки — это сервис для людей, а не способ заработать на них», – подчеркнула Болилая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта рассмотреть механизм постоплаты стоянок. На днях ведомство вынесло на общественное обсуждение проект закона о новых правилах парковочной деятельности.

    29 мая 2026, 23:01 • Новости дня
    Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    США арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

    «Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

    Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

    Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

    Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.

    30 мая 2026, 02:47 • Новости дня
    Голикова назвала средний возраст рождения первого ребенка в России

    Tекст: Антон Антонов

    В России средний возраст рождения первого ребенка сейчас составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «У нас сейчас возраст сдвинулся вправо, сейчас средний возраст порядка 28 лет», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

    Она уточнила, что для создания многодетной семьи рождение первенца предпочтительно в более ранние годы. При этом окончательное решение всегда остается индивидуальным выбором каждого человека, подчеркнула Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Высшей школы экономики оценили средний возраст материнства в России в 29 лет.

    Академик РАН Геннадий Онищенко назвал 26 лет оптимальным периодом для рождения ребенка.

    По итогам 2025 года в 18 регионах зафиксирован рост рождаемости, а число многодетных семей увеличилось более чем на 10%.

    29 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    В России предложили предоставлять детям студентов места в детсадах возле вузов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Студенческим семьям нужно предоставить возможность записывать детей в детсад по месту учебы родителей, а не только по месту жительства, с таким предложением выступил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

    Новиков на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики выступил с инициативой поддержать обучающихся матерей и отцов. Он призвал дать им право оформлять малышей в дошкольные учреждения рядом с учебным заведением, передает ТАСС.

    Он объяснил трудности иногородних учащихся. «Если они приехали из села, то по месту жительства в детский сад они ребенка не могут записать. По месту учебы это было бы хорошо», – сказал он.

    Подобная практика уже успешно применяется в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской и Калининградской областях. Кроме того, в Москве малышей зачисляют приоритетно, а в Петербурге парам выплачивают социальные пособия. Новиков выразил уверенность, что такой режим максимального благоприятствования стоит распространить на все регионы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Госдума приняла закон о статусе студенческой семьи.

    В феврале депутаты рассмотрели инициативу о приоритетном предоставлении таким парам отдельных комнат в общежитиях.

    Ранее Минобрнауки обсуждало возможность возвращения льготы на места в детских садах для мам-студенток.

    29 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Подростки на скутере получили травмы в ДТП с экскаватором в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое несовершеннолетних на скутере пострадали при столкновении с экскаватором в Москве, один из подростков получил тяжелые увечья, сообщили в прокуратуре города.

    Вечером 28 мая на севере Москвы на Ангарской улице произошло столкновение экскаватора-погрузчика и скутера, в результате которого серьезные травмы получили трое ехавших вместе подростков, сообщает прокуратура столицы.

    «В результате пострадали юноши 2008, 2009 и 2010 годов рождения, им оказывается медицинская помощь», – заявили в ведомстве.

    В надзорном органе уточнили, что здоровью одного из пострадавших причинен тяжкий вред. При этом 16-летний водитель двухколесного транспорта скрылся с места аварии, однако вскоре его личность оперативно установили правоохранители.

    Сейчас ход и результаты процессуальной проверки находятся под строгим контролем столичной прокуратуры.

    До этого в середине мая на западе Москвы двое детей на электросамокате столкнулись с автомобилем. Днем ранее в центре столицы неизвестный на электросамокате сбил девятилетнюю девочку. А в конце марта на улице Пришвина водитель электровелосипеда наехал на восьмилетнего мальчика.

    29 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    Развитие ИИ будет одним из приоритетов техраздела Народной программы «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил, что развитие искусственного интеллекта станет одним из приоритетов технологического раздела Народной программы «Единой России».

    Политик подчеркнул, что курс на ИИ отражает позицию президента России. По его словам, именно она сейчас определяет повестку технологического развития страны.

    «Из выступления Владимира Путина на Евразийском экономическом форуме ясно: Россия намерена активно развивать технологии искусственного интеллекта и создавать для этого все необходимые условия», – написал Сидякин в своем Max. Он отметил, что государство осознает стратегическое значение ИИ для экономики, науки, промышленности и государственного управления и готово вкладываться в это направление.

    По оценке Сидякина, президент видит в искусственном интеллекте прежде всего возможности, а не угрозы, и поддерживает не сдерживание новых технологий, а их рациональное и последовательное внедрение в интересах людей, бизнеса и государства. Он указал, что важно развивать не только готовые ИИ-решения, но и базовые условия для них: научные исследования, подготовку специалистов, вычислительные мощности и надежную энергетику.

    Руководитель ЦИК «Единой России» напомнил, что партия уже ведет работу по формированию технологического раздела Народной программы через Совет по инновационному и технологическому развитию. Он сформулировал задачу как создание условий для развития отечественных технологий, поддержки российских разработчиков, подготовки кадров и внедрения передовых решений в ключевые отрасли.

    Сидякин выразил уверенность, что сочетание государственной поддержки, сильной научной базы и возможностей бизнеса позволит создавать конкурентоспособные российские ИИ-продукты, востребованные в стране и за рубежом, и призвал молодых специалистов, ученых, инженеров и предпринимателей активнее включаться в эту работу.

    29 мая 2026, 16:09 • Новости дня
    Мурашко сообщил об историческом минимуме младенческой смертности в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Показатель смертности среди новорожденных в России достиг минимальных значений за все время наблюдений, при этом объемы процедур ЭКО продолжают ежегодно расти, отметили в Минздраве.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики сообщил о достижении рекордно низкого уровня младенческой смертности в стране.

    «Она является самой низкой за всю историю», – подчеркнул глава ведомства во время общения с журналистами, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр отметил позитивную динамику в сфере репродуктивных технологий. По его словам, в России каждый год стабильно увеличиваются объемы проведения процедур экстракорпорального оплодотворения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России Владимир Путин сообщил о снижении уровня младенческой смертности до исторического минимума.

    Позже глава государства поручил расширить программу неонатального скрининга новорожденных.

    Стоит отметить, что в прошлом году Росстат также зафиксировал снижение коэффициента младенческой смертности на 9,8%.

    29 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    Матвиенко: Поддержка семей на «Госуслугах» должна идти в режиме «одного окна»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самые востребованные меры поддержки семей с детьми необходимо оформлять через портал государственных услуг по принципу единого окна, исключая бюрократические барьеры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики выступила за внедрение механизма пакетной подачи документов для семей с детьми, передает ТАСС.

    «Конечно, насущная потребность – внедрение на портале «Госуслуг» механизма пакетной подачи по принципу «одного окна» для 10-12 наиболее востребованных мер поддержки», – заявила спикер на заседании профильного совета.

    Матвиенко подчеркнула, что в некоторых субъектах страны, например, в Якутии, подобный подход уже успешно применяется. В то же время во многих регионах родители вынуждены собирать справки на каждую льготу отдельно для каждого ребенка, и не все справляются с этой бюрократией.

    Кроме того, председатель Совфеда обратила внимание на избыточные требования при оформлении удостоверений многодетных семей на местах. Она напомнила, что федеральный статус многодетных был закреплен президентским указом для создания единых стандартов поддержки по всей России, однако многие регионы продолжают усложнять процедуру выдачи документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая партия «Единая Россия» предложила внедрить принцип «единого окна» для многодетных на портале госуслуг.

    Матвиенко сообщила об увеличении количества таких семей более чем на 10 процентов.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству определить единые для всей страны критерии получения этого статуса.

    29 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По итогам 2025 года в 18 регионах зафиксирован рост рождаемости, а число многодетных семей увеличилось более чем на 10%, заявила спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по демографии Валентина Матвиенко.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила новые демографические показатели на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, передает РИА «Новости». По итогам 2025 года в 18 регионах отмечен рост рождаемости.

    «Сегодня в основу демографической политики России ложатся именно мировоззренческие установки. Это подтверждают и многочисленные исследования, и опросы молодежи», – заявила политик. По ее словам, несмотря на трудности, количество семей с тремя и более детьми увеличилось более чем на 10%.

    Глава Совфеда подчеркнула стремление властей сделать всю Россию страной семейного счастья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила рост этого показателя в 18 регионах страны по итогам 2025 года.

    Правительство зафиксировало увеличение количества многодетных семей до 2,5 миллиона.

    29 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Матвиенко заявила о важности создания семьи для россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Стремление к браку и созданию крепкой ячейки общества должно стать главной жизненной ценностью для каждого гражданина страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко выступила на заседании Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики, передает ТАСС. Политик подчеркнула значимость семейных ценностей для государства.

    «Стремление к заключению брака и созданию большой дружной семьи должно стать не просто модным трендом, а важнейшей ценностью в жизни каждого человека. Мы стремимся к тому, чтобы вся Россия стала страной семейного счастья и благополучия», – отметила спикер Совфеда.

    По словам Матвиенко, в основу демографической стратегии России сейчас закладываются мировоззренческие установки.

    Спикер также предложила изменить алгоритмы поисковых систем: при запросах об абортах первыми должны появляться ссылки на центры помощи семье и кризисные центры. Матвиенко призвала IT-компании поддержать эту инициативу, отметив, что будущих родителей необходимо поддерживать и избавлять от страхов перед материнством. Интернет, по ее мнению, должен стать территорией поддержки семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о росте числа многодетных семей более чем на 10%.

    В апреле она предложила усложнить процедуру развода для пар с детьми.

    Президент России Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей.

    30 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Минтруд анонсировал старт приема заявлений на семейную выплату

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С 1 июня работающие родители двоих и более детей смогут оформить возврат части уплаченного подоходного налога, сообщает пресс-служба Минтруда.

    Прием обращений от граждан стартует первого июня, сообщает официальный сайт Минтруда. Право на финансовую поддержку получат семьи со среднедушевым доходом ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Государство вернет разницу между уплаченным в 2025 году подоходным налогом и рассчитанным по ставке 6%.

    «Родители двух и более детей с первого июня до первого октября 2026 года смогут оформить и получить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты», – рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он добавил, что подать документы можно через портал госуслуг или в отделениях Социального фонда.

    Мера поддержки распространяется на работающих по найму, служащих и индивидуальных предпринимателей. При расчете учитываются доходы от трудовой деятельности, однако стандартные и социальные налоговые вычеты не влияют на итоговую сумму. Рассмотрение документов займет до десяти рабочих дней.

    Ожидается, что новая программа охватит более четырех млн российских семей, где воспитываются почти 11 млн детей. При оценке нуждаемости применяется комплексный подход, аналогичный правилам назначения единого пособия, включая строгий учет недвижимого имущества и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о введении новой семейной выплаты.

    Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала данную меру поддержки более чем четырем миллионам российских семей.

    Социальный фонд России назначил старт приема заявлений на первое июня.

