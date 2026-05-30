  • Новость часаПосла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армения начала терять российский рынок
    Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Онищенко объяснил красоту россиянок
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине
    Посольство сообщило о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров
    Биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону
    30 мая 2026, 11:45 • Новости дня

    Трамп начал набирать вес

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Действующий глава Соединенных Штатов успешно прошел комплексное медицинское обследование, продемонстрировав отличные физические и умственные показатели, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные исследований врачей. Однако ему прописана диета из-за набранных за год шести килограммов.

    Президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности, заявил лечащий врач американского лидера Шон Барбабелла, передает Associated Press. Осмотр проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

    Политик прошел компьютерную томографию, проверку сердца, онкологические скрининги и другие тесты у 22 профильных специалистов. После трехчасовых процедур сам глава государства назвал результаты идеальными.

    В опубликованном отчете отмечается, что вес Трампа достиг 108 килограммов, увеличившись на шесть килограммов с прошлого года. Специалисты посоветовали ему скорректировать диету и больше двигаться, подчеркнув при этом превосходный уровень его когнитивных функций.

    79-летний президент набрал максимальные 30 баллов в Монреальском когнитивном тесте, проверяющем память и внимание. Стоит отметить, что на момент вступления в должность республиканец был старше своего предшественника Джо Байдена, которого ранее неоднократно критиковал за проблемы со здоровьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Белый дом опубликовал нормальные результаты магнитно-резонансной томографии американского лидера.

    Год назад врач Шон Барбабелла также подтвердил полную готовность президента к выполнению государственных обязанностей. По итогам того же медобследования терапевт администрации отметил отсутствие у политика признаков депрессии.

    28 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    Минздрав намерен ужесточить правила выдачи больничных
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пациентам, оформлявшим листок нетрудоспособности четыре и более раз за полгода, планируют ограничить период лечения на дому без решения специальной врачебной комиссии, сказано в проекте приказа министерства.

    Ведомство подготовило проект приказа, ужесточающий правила выдачи листков нетрудоспособности, передает РИА «Новости». Инициатива коснется тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще. Для таких пациентов максимальный начальный срок больничного составит три дня.

    После открытия документа лечащий врач должен будет организовать врачебную комиссию. Специалисты проведут дополнительные обследования больного или направят его на стационарное лечение. По истечении трехдневного срока больничный лист продлят исключительно по решению комиссии либо закроют.

    Новые правила не затронут случаи ухода за больным членом семьи, беременность и карантин. Исключения также распространяются на социально значимые болезни, заместительную почечную терапию и лечение в условиях стационара.

    В феврале министерство рассматривало возможность сокращения срока больничного до пяти дней при аналогичных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав обновил правила оформления больничных. Россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному. Минздрав анонсировал появление новых медицинских онлайн-справок.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 01:21 • Новости дня
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти оставили без ответа послание Зеленского Трампу о нехватке ПВО, так как не отреагировали на обращение Киева с просьбой нарастить поставки зенитных комплексов на фоне острого дефицита боеприпасов.

    На фоне опасений того, что иностранные, а главное американские, дипломаты спешно покидают Киев глава киевского режима Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой о предоставлении большего количества зенитных боеприпасов американского производства, сообщает NBC News.

    «Довольно редко лидер другого государства одновременно обращается с письмом и к президенту, и к Конгрессу, но сейчас ситуация требует действий, быстрых и эффективных действий. Важно, чтобы Америка услышала Украину», – заявил Зеленский о письме в вечернем видеообращении.

    В письме украинский лидер призвал Трампа и Конгресс увеличить поставки средств противовоздушной обороны, в частности, ракет Patriot PAC-3 и других систем ПВО, предупредив, что поставки на Украину опасно иссякают, поскольку война с Ираном перетягивает на себя американские запасы оружия.

    Зеленский хвастает достижениями оборонки, но признает, что свои системы ПВО производить не может.

    «Пока никаких комментариев по поводу письма из США не поступало. Зеленский заявил, что письмо было доставлено в учреждения в Вашингтоне во вторник», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле журнал Military Watch Magazine писал, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» подорвали возможности противовоздушной обороны Украины. Украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами. Зеленский пожаловался Трампу в письме на критическую нехватку систем ПВО.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на предстоящих выборах в Армении
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на предстоящих выборах в Армении
    @ primeminister.am

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.

    Глава Белого дома Дональд Трамп выступил за кандидатуру Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении, передает РИА «Новости». Политик опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    «Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании седьмого июня 2026 года», – написал американский президент. Он отметил совпадение взглядов на мирное развитие и процветание закавказского региона.

    Кроме того, Вашингтон и Ереван намерены запустить строительство так называемого маршрута Трампа. Ожидается, что новая транспортная артерия кардинально изменит логистику на Южном Кавказе и откроет энергетическим компаниям США доступ к коридору от Центральной Азии до американской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Армении парафировали в Ереване рамочный документ по проекту «Маршрут Трампа».

    Ранее армянский премьер-министр обсудил с Вашингтоном перспективы строительства новой железнодорожной линии.

    Российское руководство поддержало создание данного транспортного коридора.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты
    9 комментариев

    Комментарии (10)
    29 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    В России зарегистрировали первый тест для диагностики птичьего гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Центр «Вектор» Роспотребнадзора создал первый отечественный набор реагентов для выявления вируса высокопатогенного вируса гриппа птиц A(H5N8), обеспечивая полную независимость от импортных поставок медизделий.

    «Набор реагентов разработан для диагностики гриппа A(H5N8) у людей и животных с целью поддержания готовности к возникновению вспышек данной инфекции на территории Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Там подчеркнули, что все компоненты производятся в России, что обеспечивает независимость диагностики от зарубежных поставок и доступность для медицинских учреждений.

    Новую тест-систему создавали в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова в 2021 году заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен тогда у нескольких россиян, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. В том же году центр «Вектор» разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8.

    Первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2 выявили в марте 2026 года в Италии.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 03:31 • Новости дня
    NYT: Миллиардер Питер Тиль сбежал из США из-за мрачного будущего страны

    NYT: Миллиардер Питер Тиль сбежал из США из-за мрачного будущего

    Tекст: Катерина Туманова

    Питер Тиль, правый миллиардер и спонсор американского президента Дональда Трампа, в прошлом – директор PayPal, недавно покинул дома в Лос-Анджелесе и Майами, чтобы обосноваться за тысячи километров оттуда, в столице Аргентины.

    «За последние два месяца Тиль встречался с президентом Аргентиины Хавьером Милеем и его министрами; приобрел особняк в одном из самых престижных районов Буэнос-Айреса; и устроил ужин с местными экономистами, где обсуждал Антихриста, одну из своих любимых тем для разговоров», – пишет New York Times (NYT) со ссылкой на аргентинских чиновников.

    По словам двух источников, Тиль, который известен тем, что выбирает запасные страны для переговоров с Соединенными Штатами, рассматривает Аргентину в качестве еще одного плана Б на случай глобальных кризисов, таких как ядерная война или неконтролируемое развитие искусственного интеллекта.

    Будучи родом из Германии, он вырос в США, он получил гражданство Новой Зеландии в 2011 году и подал заявку на получение паспорта на Мальте в 2022 году.

    «Все миллиардеры мира, желающие бежать из стран, которые все больше регулируются, с более высокими налогами и правительствами, преследующими своих граждан, приветствуются в Аргентинской республике, новой земле свободы», – заявил в апреле глава кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни.

    Он добавил, что Тиль интересуется глубокими реформами, проводимыми в государстве.

    За последние два месяца бизнесмен неоднократно встречался с президентом Аргентины Хавьером Милеем и профильными министрами. Правительство рассматривает возможность предоставления инвестору гражданства в рамках программы «золотых паспортов».

    Решение о переезде также связано с возможным введением пятипроцентного налога на активы богатейших людей в Калифорнии. Помимо недвижимости в Буэнос-Айресе, предприниматель приобрел участок земли в соседнем Уругвае.

    Присутствие известного венчурного капиталиста вызвало полярные оценки в аргентинском обществе: от надежд на приток иностранных инвестиций до опасений по поводу бесконтрольного капитализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о планах Цукерберга переехать в бункер миллиардеров. Нью-йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых. Washington Post узнал, как Эбола вскрыла серьезные проблемы здравоохранения США.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Мендель обвинила Зеленского в попытке загнать Вашингтон в угол

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский своим письмом президенту США Дональду Трампу поставил Вашингтон в неловкое положение, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Украинский лидер своим обращением к Дональду Трампу создал проблемы для Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель выразила крайнее недовольство сложившейся ситуацией.

    «Зеленский отклонил множество мирных предложений, сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом украинской демократии», не смог создать надежную систему защиты своего народа, а теперь требует еще больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником», – написала она в соцсети.

    Ранее стало известно об отправке послания американскому руководству с просьбой расширить поставки комплексов ПВО. Наибольшая нехватка наблюдается в сегменте ракет PAC-3. При этом текущие объемы военной помощи со стороны НАТО признаны Киевом недостаточными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер направил Дональду Трампу письмо с описанием критической нехватки систем противовоздушной обороны.

    Двумя днями ранее Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства американских средств ПРО.

    В начале мая бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила политика в создании мафиозной структуры на Украине.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 09:55 • Новости дня
    В США захотели выпустить 250-долларовую купюру с портретом Трампа
    В США захотели выпустить 250-долларовую купюру с портретом Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Республиканцы хотят выпустить купюру в 250 долларов с портретом Дональда Трампа к 250-летию США, но инициатива столкнулась с законодательными препятствиями.

    Американские законодатели-республиканцы предложили выпустить банкноту номиналом 250 долларов с изображением президента Дональда Трампа, сообщает Axios. Однако федеральный закон запрещает помещать портреты живых людей на валюту США, что создает серьезное препятствие для реализации этой идеи без одобрения Конгресса.

    Казначейство США ранее объявило, что подпись президента появится на бумажных деньгах в честь 250-летия страны, что станет первым подобным случаем для действующего главы государства. Представитель ведомства подтвердила, что Бюро гравировки и печати активно готовится к выпуску памятной банкноты в ответ на законодательную инициативу.

    В прошлом году член палаты представителей Джо Уилсон внес законопроект, обязывающий министра финансов Скотта Бессента напечатать такие купюры. По словам представителя комитета, сейчас ведутся обсуждения этой идеи с конгрессменами и сенаторами. Казначей США Брэндон Бич поддержал предложение и даже запросил прототипы банкнот.

    «Только портрет умершего человека может быть размещен на валюте и ценных бумагах США», – гласит американский закон. Кроме того, законодательство не предусматривает выпуск купюр номиналом 250 долларов. Несмотря на это, Бессент не видит ничего предосудительного в том, чтобы президент США оказался на юбилейной банкноте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запросила разработку банкноты номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа.

    К юбилею независимости страны власти анонсировали появление изображения главы государства внутри новых паспортов.

    Весной представители Демократической партии раскритиковали идею выпуска памятной золотой монеты с лицом действующего президента.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Минфин США продлил генлицензию на операции по зарубежным активам «Лукойла»

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти США продлили до 27 июня разрешение на обсуждение действий по зарубежным активам «Лукойла»: вести переговоры и заключать контракты.

    «Генеральная лицензия № 131F Разрешающая проведение определенных операций для согласования и заключения условных контрактов на продажу Lukoil International GmbH и связанные с ними работы по техническому обслуживанию», – сказано в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

    Там отмечено, что разрешение касается исключительно международных подразделений организации.

    «...[они] должны быть авторизованы до 12.01 по восточному летнему времени, 27 июня 2026 года, при условии, что выполнение любого такого контракта прямо зависит от получения отдельного разрешения от Управления по контролю за иностранными активами», – уточнили в Минфине США

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «Лукойла». В январе США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Лавров сообщил о планах США вытеснить российские нефтяные компании.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 01:44 • Новости дня
    Академик Онищенко перечислил первые симптомы лихорадки Эбола

    Tекст: Катерина Туманова

    Опасное заболевание сопровождается сильным обезвоживанием, образованием тромбов и может привести к быстрому летальному исходу при отсутствии своевременного лечения, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Начинается болезнь со слабости, головной боли, боли в мышцах, диареи, боли в животе. Потом появляются сухой кашель, сыпь, начинается обезвоживание организма, могут отказать почки, печень», – заявил академик РИА «Новости».

    Он добавил, что при заболевании возможны тяжелые внутренние кровотечения. Инфекция отличается высокой заразностью, а ее инкубационный период достигает 21 дня. Если пациент не выздоравливает в течение семи или 16 дней, кровь начинает сгущаться, образуются тромбы, что грозит смертью.

    На фоне вспышки Эболы в Центральной и Восточной Африке ряд государств усилил санитарный контроль. Власти Канады временно запретили въезд из стран группы риска и ввели трехнедельную изоляцию. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в Уганде и Демократической Республике Конго чрезвычайной.

    По последним данным, в конголезском регионе с подозрением на вирус скончался 221 человек. Предыдущая эпидемия лихорадки в этом государстве завершилась в октябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, открывший Эболу ученый призвал прекратить панику из-за новой вспышки. Мурашко заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. Глава ВОЗ указал на кратное увеличение числа заболевших Эболой в ДРК.

    Ученые из Оксфорда объявили о готовности испытывать вакцину от Эболы. Микробиолог Гинцбург исключил угрозу распространения этой инфекции в России и объяснил ненужность массовой вакцинации.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 04:37 • Новости дня
    Пентагон решил создать полигон для испытаний беспилотников в штате Миссисипи

    Tекст: Катерина Туманова

    Американское командование специальных операций расширит Космический центр имени Джона Стенниса для тестирования автономных аппаратов воздушного, наземного и морского базирования, пишет Military Times.

    «В объявлении о конкурсе предлагается, чтобы представители промышленности, академических кругов и национальных лабораторий создали так называемый «Автономный полигон для испытаний боевых возможностей», который будет включать электромагнитные средства и в конечном итоге сможет подготовить вооруженные силы к операциям, охватывающим территорию от «морского дна до низкой околоземной орбиты», – сказано в материале Military Times.

    Американские военные намерены подготовиться к будущим боевым действиям с использованием новых автономных технологий. Проект предусматривает создание специализированной площадки на базе существующего комплекса НАСА. Расположение в штате Миссисипи обеспечивает изоляцию, наличие закрытого воздушного пространства и доступ к воде,

    Инициатива вызвана опасениями отставания американской армии в сфере автономных вооружений. Опыт применения недорогих иранских систем продемонстрировал уязвимость войск США и выявил нехватку эффективных средств противодействия. На развитие отрасли также повлияли конфликты на Ближнем Востоке и спецоперация на Украине.

    Летом 2025 года глава Минобороны Пит Хегсет утвердил меморандум о расширении индустрии дронов. Документ стал развитием указа президента США Дональда Трампа, который предписывал закупать и внедрять высокоэффективные аппараты американского производства.

    В июле SOCOM (Командование специальных операций) и группа SOFWERX проведут совместное мероприятие для отбора перспективных разработчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны США сообщило о размещении лазерного оружия на пяти военных базах. Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз. США лишились пятой части дронов MQ-9 Reaper из-за Ирана.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Канадец, разославший 1209 писем с ядом по всему миру, признал вину

    Канадец сознался в содействии 93 самоубийств путем международной рассылки яда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    60летний канадец из Торонто сознался в отправке более тысячи смертельных посылок жителям десятков стран, что привело к гибели множества людей, приговор ему вынесут в сентябре, сообщили мировые СМИ.

    60-летний канадец Кеннет Лоу подтвердил свою причастность к уходу из жизни 14 канадцев и 79 британцев, пишет Reuters. Злоумышленник пошел на сделку со следствием после угрозы экстрадиции в Британию и смягчения обвинения с убийства на подстрекательство к суициду.

    Установлено, что с 2020 по 2023 год бывший повар отправил 1209 наборов с солью и инструкциями в 41 страну. Среди получателей оказались сотни жителей США, Британии и Канады. Жертвы погибали в тяжелых муках после употребления доставленной продукции.

    «Я искренне считал, что помогаю людям облегчить их страдания, получая при этом небольшую, скромную прибыль», – написал Лоу в личном письме. Приговор инженеру по образованию вынесут в сентябре. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семьи из США и Канады подали иски против компании OpenAI из-за подстрекательства к суициду через чат-бот.

    Ранее сообщалось, что житель Балашихи приобрел ядовитые вещества через интернет для убийства своих родственников. До этого следователи в Москве завершили расследование уголовного дела об организации детской группы смерти.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Минтруд анонсировал старт приема заявлений на семейную выплату
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Россия установила исторический рекорд по импорту китайских пылесосов
    Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде
    Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию