Трамп начал набирать вес

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности, заявил лечащий врач американского лидера Шон Барбабелла, передает Associated Press. Осмотр проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Политик прошел компьютерную томографию, проверку сердца, онкологические скрининги и другие тесты у 22 профильных специалистов. После трехчасовых процедур сам глава государства назвал результаты идеальными.

В опубликованном отчете отмечается, что вес Трампа достиг 108 килограммов, увеличившись на шесть килограммов с прошлого года. Специалисты посоветовали ему скорректировать диету и больше двигаться, подчеркнув при этом превосходный уровень его когнитивных функций.

79-летний президент набрал максимальные 30 баллов в Монреальском когнитивном тесте, проверяющем память и внимание. Стоит отметить, что на момент вступления в должность республиканец был старше своего предшественника Джо Байдена, которого ранее неоднократно критиковал за проблемы со здоровьем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Белый дом опубликовал нормальные результаты магнитно-резонансной томографии американского лидера.

Год назад врач Шон Барбабелла также подтвердил полную готовность президента к выполнению государственных обязанностей. По итогам того же медобследования терапевт администрации отметил отсутствие у политика признаков депрессии.