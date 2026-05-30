    30 мая 2026, 10:48 • Новости дня

    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону

    ЕС начал процедуру наказания Болгарии за превышение дефицита бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская комиссия начнет применять санкции в отношении Болгарии из-за превышения допустимого уровня дефицита бюджета, который по правилам объединения, не должен превышать 3%, о будущих санкциях сообщили власти страны.

    Еврокомиссия анонсировала начало процедуры наказания Болгарии за излишний бюджетный дефицит с 3 июня. Об этом заявил президент страны Румен Радев на заседании правительства, пишет «Российская газета».

    «Дефицит бюджета в прошлом году был намного выше 3%, а не таким, каким его представили, чтобы мы могли вступить в еврозону. В этом году ожидается еще больший дефицит, так что пузырь лопнул», – заявил глава государства.

    С начала июня в отношении страны будут действовать надзорные и ограничительные меры, а также возможно введение определенных санкций. Допустимый уровень дефицита бюджета в еврозоне составляет 3%, тогда как в Болгарии по итогам 2025 года он достиг 3,5%. Страна официально перешла на евро с 1 января 2026 года.

    Радев раскритиковал предыдущие правительства за манипуляции данными, нарушения налогового законодательства и завышение цен на госзакупки. Премьер-министр заверил, что коррупционеры понесут наказание. Ранее Еврокомиссия похвалила Софию за создание антикоррупционного органа, но потребовала продолжения реформ для получения 6,2 млрд евро из фонда восстановления.

    Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС выделить Болгарии 3,2 млрд евро в виде дешевых кредитов по программе SAFE для укрепления оборонного потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румен Радев оперативно сформировал новое правительство для борьбы с растущим дефицитом. В середине апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Ранее депутаты Народного собрания отклонили инициативу о проведении референдума по переходу на евро.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Захарова: Брюссельские верещания нужны для отвода глаз от преступлений Зеленского

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    29 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с прессой обвинил вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в некомпетентности из-за подписанного без ведома канцелярии договора о безопасности с Лондоном.

    «Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», – цитирует польского лидера ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    Поводом для резкой реакции послужили недавние слова руководителя оборонного ведомства. 28 мая министр отметил, что кабмин не обязан заранее уведомлять главу государства о подготовке международных документов.

    В связи с этим Навроцкий призвал правительство информировать его о содержании бумаг перед подписанием. Он подчеркнул, что ни один руководитель страны не станет утверждать неизвестные ему инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заключил оборонный пакт с Лондоном втайне от президента Навроцкого.

    Главы правительств Великобритании и Польши официально оформили этот договор о военном сотрудничестве 27 мая.

    Ранее глава польского кабмина публично обвинил президента в саботаже против национальной безопасности.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство европейских государств по собственной инициативе вступило в прямую конфронтацию с Москвой, поэтому местным жителям необходимо проявлять максимальную бдительность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев напрямую обратился к населению западных государств с важным предупреждением. Об этом политик написал на своей личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политик назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    В конце апреля зампред Совбеза раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

    29 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разногласия между украинскими властями и руководством европейских стран обострились на фоне нежелания Киева передавать контроль над государственными структурами западным партнерам, пишут местные СМИ.

    Между Владимиром Зеленским и руководством Европейского союза (ЕС) идет скрытая война. Противостояние вызвано попытками украинской стороны вступить в объединение без проведения внутренних реформ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Идет еще одна война, малозаметная широкой аудитории – война Зеленского с руководством ЕС и крупнейших европейских стран. Эта война идет под взаимные комплименты и заверения в поддержке», – приводит агентство слова источника издания.

    Главной причиной разногласий стало стремление Владимира Зеленского сохранить текущую систему управления на Украине. Руководство страны отказывается передавать иностранным кураторам контроль над правоохранительными органами, региональными властями и судами. Европейские чиновники, напротив, настаивают на внешнем контроле за освоением выделяемых средств.

    Конфликт интересов уже привел к регулярным провалам голосований за ключевые законопроекты в украинском парламенте. Принятие этих документов является обязательным требованием Брюсселя и кредиторов для продолжения интеграции, однако их утверждение лишит действующую власть влияния на силовой блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами.

    Европейские лидеры устали от резкого тона общения главы киевского режима.

    Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи украинской стороне.

    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    Сенатор Джабаров: ЕС бездоказательно обвинил Россию в инциденте с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 15:43 • Новости дня
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские власти намерены предоставить Будапешту крупный финансовый транш при условии проведения в стране масштабных реформ по борьбе с коррупцией. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

    Руководство Евросоюза согласилось выделить Будапешту 14,2 млрд евро, передает ТАСС.

    «Мы готовы разблокировать десять млрд евро европейского финансирования, блокируемых на протяжении многих лет», – заявила она. Политик добавила, что стороны также договорились о предоставлении еще 4,2 млрд евро из Фонда сплоченности ЕС.

    Выделение средств напрямую зависит от выполнения ряда требований. По словам фон дер Ляйен, европейское руководство и венгерские власти уже приступили к разработке необходимых реформ, затрагивающих в первую очередь сферу борьбы с коррупцией.

    Ранее в апреле Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем для получения замороженных средств.

    В начале мая Еврокомиссия рассматривала возможность выделения Будапешту только грантов на сумму 6,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ради выполнения требований ЕС новый премьер-министр Венгрии заявил о создании независимого ведомства по расследованию коррупционных преступлений.

    29 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала лишить Украину статуса «безопасного» государства

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия направила странам Евросоюза запрос с предложением активировать исключение Украины из списка безопасных государств, сообщает издание Euractiv.

    Подобная мера позволит европейским властям быстрее выдворять просителей убежища на родину. Журналисты отмечают, что инициатива появилась на фоне «обсуждения правительствами будущего временной защиты миллионов украинцев, проживающих в ЕС».

    В феврале текущего года Европарламент утвердил общий список безопасных стран, гражданам которых можно оперативно отказывать в убежище. В этот перечень вошли Тунис, Марокко, Индия, Египет, Колумбия, Бангладеш и Косово. Аналогичный статус получили также государства, претендующие на вступление в Евросоюз, включая Молдавию и Украину.

    Совет ЕС продлил действие мер временной защиты для украинских беженцев до марта 2027 года.

    Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения переселенцев на родину.

    Ранее европейское ведомство представило список из семи безопасных стран для усложнения процедуры получения убежища.

    29 мая 2026, 23:01 • Новости дня
    Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    США арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

    «Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

    Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

    Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

    Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.

    29 мая 2026, 21:14 • Новости дня
    Масштабная забастовка из-за низких зарплат охватила всю Италию

    Жители Италии устроили вторую за месяц забастовку против политики властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовые протесты в Италии охватили всю страну, затронув работу общественного транспорта, образовательных и медицинских учреждений, причиной стало недовольство граждан текущим экономическим курсом.

    Вторая за полмесяца суточная акция протеста проходит в Италии. Организаторами выступили несколько профсоюзов, выступающих против роста оборонных расходов и антисоциального курса властей. Больше всего протесты затронули железнодорожное и морское сообщение, а также больницы и школы, передает ТАСС.

    Участники протестной акции требуют улучшить условия труда. В совместном заявлении организаторов говорится: «Трудящиеся бастуют против эксплуатации и низкой оплаты труда, попыток ограничить право на протестные выступления».

    Активисты настаивают на установлении минимальной ставки в размере 12 евро в час, увеличении финансирования социальной сферы и прекращении спонсирования военных конфликтов. Предыдущая аналогичная акция состоялась 18 мая.

    Критики обвиняют протестующих в банальном нежелании работать. Нынешнее мероприятие выпало на пятницу перед длинными выходными по случаю национального праздника, что особенно сильно ударило по школам в конце учебного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года рабочие порта Генуи заблокировали подъездные пути в знак протеста против действий Израиля.

    Ранее, весной прошлого года участники масштабного шествия в Риме потребовали направить военные бюджеты на образование и здравоохранение.

    А летом 2024 года активисты во Флоренции провели флешмоб против поставок оружия украинскому правительству со стороны Италии.

    29 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин заявил о праве ЕС самому выбрать переговорщика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не станет указывать Евросоюзу представителя по переговорам на Украине, но оставит за собой право решать вопрос о встрече, отметил президент Владимир Путин.

    «Правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определять переговорщика, мы им не назначаем», – сказал российский лидер на пресс-походе в Астане, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что определять переговорщика от Евросоюза не относится к компетенции России. При этом он указал, что вопрос о встрече с таким представителем остается суверенным выбором Москвы.

    Напомним, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    29 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Фицо потребовал немедленного диалога ЕС и России после падения БПЛА в Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил о критической необходимости переговоров между Москвой и Брюсселем на фоне инцидента с падением дрона на жилой дом в Румынии.

    Фицо обратил внимание на опасность текущей ситуации, передает ТАСС. На своей странице в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской в РФ корпорации Meta) он опубликовал соответствующее обращение.

    «Уже несколько дней назад я заявил, что при отсутствии диалога между ЕС и РФ любой заблудившийся дрон может привести к такой эскалации напряженности, которую мы не будем способны преодолеть», – подчеркнул премьер-министр.

    Глава правительства выразил полную солидарность с Бухарестом в связи со случившимся. Он попросил стороны воздержаться от резких заявлений силового характера и повторил требование о начале мирных консультаций.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

    Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла для беседы из-за этого инцидента.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал случившееся возможной провокацией со стороны Киева.

    29 мая 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин назвал бредом заявления ЕС об угрозе со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Путин категорически отверг заявления западных политиков о якобы существующих агрессивных планах Москвы в отношении европейских государств, передает ТАСС. Комментируя слова европейских политиков о подготовке к военному конфликту, глава государства подчеркнул их несостоятельность.

    «Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией: это бред», – заявил российский лидер. По его словам, подобные заявления делаются якобы в связи с агрессивными планами Москвы в отношении западноевропейских стран.

    «Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье! Это грубая, наглая ложь» И как говорил Геббельс в свое время: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику», – заявил Путин журналистам.

    Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    Еще в феврале генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила о состоянии войны с Москвой.

    29 мая 2026, 20:53 • Новости дня
    ЕС запланировал контролировать поставки чипов из Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз разрабатывает новый механизм совместных закупок микроэлектроники для предотвращения внутренней конкуренции и защиты критически важной инфраструктуры в условиях глобального дефицита, документ позволит контролировать объемы поставок таких товаров из КНР, пишет Financial Times.

    Европейские власти готовят масштабный законопроект, расширяющий полномочия по регулированию рынка полупроводников. Документ предполагает организацию совместных закупок микрочипов, что позволит усилить переговорные позиции объединения и контролировать объемы поставок таких товаров из КНР. Эта мера призвана исключить конкуренцию между европейскими государствами при нехватке комплектующих, пишут «Вести» со ссылкой на газету Financial Times.

    Инициатива продиктована обострением отношений между Вашингтоном и Пекином, а также опасениями использования электроники в качестве инструмента экономического давления. Ситуация усугубляется серьезной зависимостью европейских производств от поставок с Тайваня.

    Ожидается, что новые правила опубликуют на следующей неделе. Европейская комиссия получит расширенные права для борьбы с дефицитом, угрожающим производству медицинского оборудования, цифровой инфраструктуре и выпуску вооружений.

    Законопроект также предусматривает строгие санкции для бизнеса. Компании, скрывающие информацию о производственных мощностях и поставщиках, могут быть оштрафованы на 300 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Евросоюз запланировал обновление нормативной базы для ускорения собственного производства микрочипов.

    Позже Министерство коммерции КНР предупредило европейских партнеров о возможных ответных мерах из-за нового закона «Сделано в Европе».

    Также власти Китая пообещали жесткую реакцию на вероятные ограничительные действия европейских стран в отношении национальных предприятий.

    29 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Еврокомиссия выделила пяти странам кредиты на совместные закупки военной техники

    Tекст: Мария Иванова

    Польша, Литва, Хорватия, Румыния и Бельгия стали первыми участниками экстренной финансовой программы, направленной на укрепление оборонно-промышленной базы и закупку вооружений.

    Оформление документов на получение заемных средств в рамках европейской инициативы SAFE уже завершилось, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время недавнего брифинга в Брюсселе.

    «В общей сложности пять государств-членов подписали с Еврокомиссией соглашение о предоставлении кредита. Это Польша, Литва, Хорватия, Румыния и Бельгия», – заявил европейский чиновник.

    Механизм экстренного финансирования запустили в мае 2025 года для поддержки совместных оборонных контрактов. Программа позволяет выделить до 150 млрд евро в виде льготных долгосрочных займов, которые пойдут на развитие военной промышленности объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года власти Литвы направили Еврокомиссии заявку на предоставление кредитов по военной программе SAFE.

    В марте премьер-министр Дональд Туск анонсировал получение Польшей средств на закупку вооружения вопреки президентскому вето.

    В начале мая директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску потребовал отдать под суд министра обороны страны из-за согласия на этот европейский заем.

    30 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    В «Единой России» раскрыли детали новой семейной выплаты с 1 июня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 июня работающие родители с двумя и более детьми получат возможность вернуть часть уплаченного подоходного налога при соблюдении критериев по доходу и имуществу.

    С 1 июня российские семьи смогут обратиться за новой мерой государственной поддержки. Заявление на налоговую выплату разрешат подать работающим гражданам, воспитывающим двух и более детей, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

    Ожидается, что новой льготой воспользуются более 4 млн семей, где воспитываются почти 11 млн детей. Сумма возврата составит десятки тысяч рублей для каждого трудоустроенного родителя.

    Инициатива была разработана по поручению президента России. «Единая Россия вместе с Правительством отработала это поручение в кратчайшие сроки», – подчеркнула парламентарий. Она добавила, что оперативное принятие закона обеспечила профильная партийная фракция.

    Претендовать на средства можно, если среднедушевой доход семьи за 2025 год не превышает полутора прожиточных минимумов, а имущество отвечает заданным критериям. Заявление подаётся на Госуслугах, в МФЦ или СФР с 1 июня по 1 октября. Деньги перечислят до конца октября 2026 года, что позволит снизить ставку уплаченного налога с 13% до 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на новую семейную выплату. Социальный фонд России напомнил о запуске данной меры поддержки с первого июня. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об охвате нововведением более четырех миллионов семей.

