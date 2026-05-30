Биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть

    30 мая 2026, 10:45 • Новости дня

    Средняя весенняя цена газа в Европе выросла более чем на треть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне ближневосточного конфликта стоимость голубого топлива на европейских хабах достигла 582 долларов за одну тыс. кубометров, значительно превысив показатели прошлого года.

    Средняя цена газа в Европе весной выросла более чем на треть. В мае котировки оказались на 39% выше средних значений аналогичного месяца 2025 года. Удорожание энергоресурсов зафиксировали аналитики, опираясь на данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

    В первом квартале текущего года стоимость топлива составляла 481 доллар, а во втором держится на уровне 557 долларов. В целом весенние цены подскочили на 36% по сравнению с прошлым годом.

    Еврокомиссия обязывает страны Евросоюза заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы к началу осенне-зимнего сезона надо закачать не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году европейцы смогли накопить лишь около 55 млрд кубометров.

    Сейчас подземные резервуары Европы заполнены на 39,13%, тогда как годом ранее показатель достигал 47%. Общий объем запасов составляет 42,8 млрд кубометров, при этом к предстоящей зиме уже закачано порядка 12 млрд кубометров газа.

    При этом, накануне биржевые цены на европейский газ стабилизировались около отметки 565 долларов за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» зафиксировал исторический минимум закачки топлива в подземные хранилища Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к весеннему скачку газовых котировок.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства фактически стали участниками украинского кризиса, что лишает их права выступать в роли миротворцев при его урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак», – подчеркнул представитель Кремля.

    Помимо этого, Песков прокомментировал нежелание европейских стран взаимодействовать с Москвой. По его словам, отказ Евросоюза от какого-либо диалога с Россией является величайшей глупостью, так как решать возникающие проблемы без обсуждения попросту невозможно.

    В середине мая Кремль констатировал прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность Европы на продолжение боевых действий.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил нежелание Москвы вести диалог с европейскими посредниками отсутствием доверия.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение традиционно ориентированной на США Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса. При этом такой шаг Осло вовсе не гарантирует королевству безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американские ядерные авиабомбы B61 фактически с середины 1960-х годов были главным сдерживающим фактором. Это был своего рода символ, который удерживал европейские страны от каких-то движений в вопросе получения собственного ядерного оружия или использования вооружений союзников», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник отметил, что со временем прикладное военное значение B61 уменьшалось, а теперь оно, скорее, уже не соответствует тому смыслу, который закладывался изначально. «Никто не может сказать, в какой мере работает американское ядерное сдерживание и, более того, как долго оно продлится», – уточнил аналитик.

    В этой связи решение Норвегии – традиционно ориентированной на США – присоединиться к «ядерному зонтику» Франции продиктовано тем, что в Европе нарастает глобальная неуверенность касательно будущего Североатлантического альянса, считает эксперт. Вместе с тем, такой шаг Осло пока носит декларативный характер.

    «Дело в том, что нет сформулированной концепции будущего «ядерного зонтика», который якобы должен защищать Европу. При каких сценариях, с какими начальными условиями и против кого может быть задействовано французское ЯО? Поэтому к чему присоединилась Норвегия – не до конца ясно», – указал Анпилогов. Он назвал решение норвежской стороны глупостью и не имеющим отношение к ответственному военному планированию.

    Непроясненным остается и вопрос размещения ядерного оружия на территории королевства. «У Пятой республики есть два главных компонента – морская (подводные лодки) и военно-воздушная (фронтовая авиация, оснащенная ракетами). В случае Норвегии речь может пойти об эскадрильи французских самолетов. Осло потребуется создать инфраструктуру: специализированные склады, систему передового базирования самолетов-носителей», – рассуждает специалист.

    «Заявление норвежского премьера Йонаса Гара Стере, который отверг идею размещения ЯО в мирное время, больше похоже на попытку быть немножко беременными или чуть-чуть разоблаченными», – сыронизировал собеседник. По его словам, базирование ЯО на территории Норвегии делает инфраструктуру приоритетной целью для России в случае любого реального  обострения.

    «Таким образом, Норвегия, присоединившись к «ядерному зонтику» Франции, не обеспечивает свою безопасность, а фактически рисует у себя на спине мишень. Поэтому, повторю, я считаю, решение Осло глупой затеей особенно в условиях, когда Россия никогда не заявляла и, более того, никогда не вела подготовку к каким-то военным операциям против королевства. Но у европейских элит потеряна адекватность восприятия мира», – заключил Анпилогов.

    Ранее Норвегия решила присоединиться к «ядерному зонтику» Франции. Об этом объявили французский президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце. «Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества», – заявил глава Пятой республики.

    Стере объяснил решение Осло ухудшением ситуации с безопасностью в Европе. «Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», – сказал политик.

    Однако в то же время премьер Норвегии отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию королевства в отношении ядерного оружия. «В мирное время на норвежской земле не должно быть ядерного оружия», – уточнил Стере. Договор об обороне между странами – помимо ядерного зонтика – подразумевает более тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, оказание друг другу военной поддержки в случае такой необходимости.

    Активность обеих стран внимательно фиксируется в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. По итогам апреля Франция заняла шестое место, Норвегия – восьмое. Напомним, в марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг, заявил о новом подходе Франции к ядерному сдерживанию.

    Он отмечал, что республика вступает в фазу «усиленного сдерживания», причем не одна, а в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Норвегия стала девятой в этом списке. Вышеназванные страны смогут разместить на своей территории французские «стратегические военно-воздушные силы», которые таким образом станут контролировать «глубину европейского континента».

    Как отметил французский лидер, «это укрепит нашу оборону, расширив ее возможности». Участие союзников, впрочем, не ограничится одним предоставлением баз: их военные силы, к примеру, смогут принимать участие в учениях, связанных с «усиленным сдерживанием».

    Отметим, до настоящего времени защита Европы обеспечивается в рамках Североатлантического альянса с помощью американского «зонтика», чье ядерное оружие (и носители, и боезаряды) расположено в пяти странах НАТО (Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции). Однако Макрон не оставляет надежд распространить французское ядерное оружие за пределы собственно Франции. В то же время, как указывают эксперты, «ядерный зонтик» Франции выглядит дырявым и с трудом защитит даже страну базирования.

    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    27 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль спросили о льготах на газ для Армении

    Песков: Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России

    Tекст: Вера Басилая

    Скидки на поставки газа Еревану финансируются за счет российской стороны, что является вкладом в развитие братского государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет Российской Федерации, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это сознательная помощь братскому народу.

    «Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации», – заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва рассматривает это как вклад в развитие экономики соседней страны.

    Говоря о возможности денонсации газового соглашения с Ереваном, Песков переадресовал этот вопрос корпорации «Газпром». По его словам, пересмотр цен является корпоративным вопросом, который находится в компетенции компании.

    Представитель Кремля также отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе приносит Армении стабильный ежегодный рост ВВП на несколько процентных пунктов. При этом он напомнил, что выбор дальнейшего пути интеграции остается за армянской стороной.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по стоимости газа.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о перспективе оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на неизбежную потерю Арменией экономических преференций из-за стремления в Евросоюз.

    27 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    28 мая 2026, 00:31 • Новости дня
    Полянский указал на тотальное приближение Запада ко грани конфронтации с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Риск прямого вооруженного столкновения между Москвой и западными государствами достиг критической отметки на фоне текущей геополитической напряженности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации. И грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи», – сказал он в интервью RT.

    Полянский добавил, что российская сторона об этом информировала западных коллег. По его словам, долг России предупредить, что и было сделано, дальнейшие действия западных стран в данном контексте – их зона ответственности.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский сообщил, что несколько стран Европы открыли небо для атакующих Россию дронов. Также он рассказывал о попытке ОБСЕ навязать России обсуждение «агрессии» на Украине. Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.

    29 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Журова исключила наказание украинских гимнасток за реакцию на гимн России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский гимнастический союз вряд ли применит санкции к юным участницам соревнований за демонстративный протест во время звучания российского гимна на первенстве континента, сообщила олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова.

    Журова считает, что европейские чиновники не станут штрафовать или дисквалифицировать девушек. По ее мнению, прямого нарушения регламента в действиях участниц турнира нет, передает ТАСС.

    «К сожалению, мы должны осознавать, что на Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала», – сказала Журова.

    Парламентарий добавила, что профильная федерация могла бы принять ответные меры, но вряд ли пойдет на этот шаг. Она отметила негативное влияние подобных демонстраций на спорт, который изначально призван примирять молодежь, а не превращать соревнования в поле битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Другая украинская спортсменка Варвара Чубарова во время исполнения гимна Белоруссии в честь победы в упражнениях с мячом Киры Бабкевич также закрыла уши.

    Накануне россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль на этих соревнованиях.

    В марте украинский борец сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

    27 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Песков оценил перспективы переговоров России с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс переговоров России с Европой пока не начался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал он в беседе с каналом «Известия», отвечая на вопрос, начат ли процесс переговоров с ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что при этом сохраняется высокая динамика развития событий. Он напомнил о паузе, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования, и отметил, что в Москве намерены дождаться, когда эта пауза завершится.

    По словам Пескова, в Кремле позитивно оценивают то, что в Европе формируется понимание необходимости диалога с Россией. Он указал, что европейские представители уже говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры, и, по оценке Москвы, осознают неизбежность такого разговора. Вместе с тем, добавил пресс-секретарь, до конкретных шагов со стороны Европы дело пока не дошло.

    Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

    Песков сообщал, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

    27 мая 2026, 23:45 • Новости дня
    Вучич заявил о предложении Пекина построить АЭС в Сербии

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай предложил Сербии возвести атомную станцию малой мощности, так называемую ММР, когда сербский президент Александр Вучич посетил КНР с визитом.

    Президент Сербии Александр Вучич во время визита в КНР рассказал о планах сотрудничества в атомной сфере. По его словам, Белград рассматривает различные варианты развития национальной ядерной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Китайская сторона дала предложение по ММР с весьма благоприятными ценами, короткими сроками строительства и обучением для наших людей. Будем разговаривать дальше, есть соглашение с EDF, мы также разговаривали с русскими, были предложения от других стран Азии, будем рассматривать лучшее для Сербии, но это было очень конкретное предложение», – заявил сербский лидер.

    В апреле министерство энергетики Сербии анонсировало проведение исследований при поддержке Франции к середине 2027 года. Это необходимо для принятия решения о развитии мирного атома, выбора технологий и подписания договора о строительстве атомной станции в 2040 году.

    Белград также запросил помощь у Французского агентства развития для планирования энергетического перехода до 2050 года.

    Мораторий на возведение атомных электростанций, действовавший в Сербии с 1989 года, был отменен парламентом страны в ноябре 2024 года. Этому предшествовал визит французского президента Эммануэля Макрона в августе того же года, во время которого стороны подписали 12 документов, включая соглашение об оценке потенциала гражданской ядерной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Анпилогов указал на преграды строительства АЭС в Сербии. В январе Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции.

    29 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что при выборе возможного переговорщика с Москвой европейским странам следует ориентироваться на политиков, которые не допускают резких заявлений в адрес России. Путин отметил, что упоминал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как человека, которому можно доверять и который мог бы быть приемлемым посредником в диалоге между Россией и ЕС.

    Президент России Владимир Путин отметил, что поддерживает дружеские связи с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и считает его надежным человеком. По словам российского лидера, европейцы при определении возможного переговорщика ЕС с Россией должны сами выбирать руководителей, которые не делают резких заявлений в адрес Москвы, передает РИА «Новости».

    «Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого? Разве это плохо?» – сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.

    Глава государства также обратил внимание на то, что инициатива отказа от переговорного процесса исходила именно от Европы, а не от российской стороны. Ранее президент отмечал, что Шредер был бы предпочтительным партнером для диалога между Россией и европейскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил упоминание Герхарда Шредера ответом на прямой вопрос журналистов.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал эту инициативу проверкой Европы на политическую зрелость.

    Однако правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера на роль посредника.

    30 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рекордное сокращение запасов энергоносителей на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке может спровоцировать масштабный глобальный кризис в преддверии летнего пика потребления, предупреждают мировые экономические структуры.

    Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов. Руководители Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление, в котором указали на серьезную угрозу для глобального энергетического рынка, передает РИА «Новости».

    Организации подчеркивают, что ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. «В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив», – говорится в совместном документе профильных структур.

    Авторы обращения добавили, что отсутствие нормального судоходства продолжит стремительно истощать резервы. По их мнению, это создаст существенные риски не только для топливной безопасности и рыночной конъюнктуры, но и для устойчивости мировой экономики в целом.

    Ранее агентство Bloomberg допустило повторение глобального экономического кризиса 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки.

    28 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3,5%

    Tекст: Мария Иванова

    Июньские фьючерсы на крупнейшем распределительном центре региона ускорили темпы роста, вплотную подобравшись к отметке в 580 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки на лондонской бирже ICE демонстрируют уверенный подъем, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки 558,7 доллара, а к середине дня показатель достиг 578 долларов, прибавив 3,5%.

    В марте средняя стоимость топлива взлетела почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Пиковое значение в 853,7 доллара зафиксировали 19 марта.

    Резкий скачок весной произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, однако в середине мая вновь временно поднимались выше 600 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник котировки голубого топлива на европейском рынке достигли отметки выше 555 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около уровня в 620 долларов.

    Весенний скачок цен произошел из-за ракетной атаки на объекты сжиженного природного газа в Катаре.

