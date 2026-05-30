  Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву
    Армения начала терять российский рынок
    Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине
    Посольство сообщило о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    30 мая 2026, 10:11 • Новости дня

    Мировые структуры сообщили об угрозе топливной безопасности из-за блокады Ормуза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рекордное сокращение запасов энергоносителей на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке может спровоцировать масштабный глобальный кризис в преддверии летнего пика потребления, предупреждают мировые экономические структуры.

    Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов. Руководители Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление, в котором указали на серьезную угрозу для глобального энергетического рынка, передает РИА «Новости».

    Организации подчеркивают, что ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. «В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив», – говорится в совместном документе профильных структур.

    Авторы обращения добавили, что отсутствие нормального судоходства продолжит стремительно истощать резервы. По их мнению, это создаст существенные риски не только для топливной безопасности и рыночной конъюнктуры, но и для устойчивости мировой экономики в целом.

    Ранее агентство Bloomberg допустило повторение глобального экономического кризиса 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки.

    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа

    @ Hashem Zimmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская армия намерена занять дополнительные территории палестинского анклава, расширив зону военного присутствия еще на 10% ради усиления давления на боевиков ХАМАС.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону присутствия, передает Bloomberg.

    Выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, политик заявил: «В настоящее время мы дожимаем ХАМАС. Мы владеем 60% территории сектора Газа, и моя директива – довести этот показатель до 70%».

    Сроки выполнения приказа не уточняются. Согласно условиям поддержанного США перемирия, вступившего в силу в октябре прошлого года, под управлением израильских военных находилось 53% анклава. Ожидалось, что войска будут поэтапно покидать регион при одновременном разоружении палестинских формирований.

    Однако локальные столкновения продолжаются, а боевики отказываются сдавать оружие. В начале мая израильские силы ликвидировали главу военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада, а затем и его преемника Мохаммеда Одеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах полного контроля над территорией сектора Газа.

    В середине мая израильские военные атаковали анклав для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Спустя две недели ЦАХАЛ уничтожил его преемника Мухаммеда Уде.

    27 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль спросили о льготах на газ для Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Скидки на поставки газа Еревану финансируются за счет российской стороны, что является вкладом в развитие братского государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет Российской Федерации, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это сознательная помощь братскому народу.

    «Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации», – заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва рассматривает это как вклад в развитие экономики соседней страны.

    Говоря о возможности денонсации газового соглашения с Ереваном, Песков переадресовал этот вопрос корпорации «Газпром». По его словам, пересмотр цен является корпоративным вопросом, который находится в компетенции компании.

    Представитель Кремля также отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе приносит Армении стабильный ежегодный рост ВВП на несколько процентных пунктов. При этом он напомнил, что выбор дальнейшего пути интеграции остается за армянской стороной.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по стоимости газа.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о перспективе оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на неизбежную потерю Арменией экономических преференций из-за стремления в Евросоюз.

    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    27 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    Глава Банка Японии признал нефтяной шок в экономике страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японская экономика, по оценке главы центробанка страны Кадзуо Уэды, уже испытывает шок от подорожания нефти на фоне роста цен на энергоносители.

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что страна столкнулась с последствиями резкого удорожания нефти. «Экономика сталкивается с шоком цен на нефть», – сказал Уэда, подчеркнув, что реакция инфляции будет зависеть от динамики заработных плат и курса национальной валюты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

    Японская пресса отмечает, что из-за устойчивого роста стоимости нефти усиливаются риски дальнейшего повышения потребительских цен в стране. Рынки внимательно следят за заявлениями Банка Японии на фоне затянувшегося периода высокой инфляции.

    Во вторник стало известно, что правительство Японии направит 513,5 млрд иен, что эквивалентно 3,23 млрд долларов, на субсидии для оплаты электричества и газа. Эти меры связаны с ростом тарифов, вызванным обострением ситуации на Ближнем Востоке и подорожанием энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Taiyo Oil по запросу минэкономики страны возобновила закупку нефти с проекта «Сахалин-2».

    Ранее правительство Японии выделило около 810 млрд иен из резервного фонда бюджета на текущий финансовый годдля сдерживания роста цен на бензин.

    А в конце марта Япония для стабилизации поставок энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке решила начать выпуск нефти из государственных резервов.

    28 мая 2026, 22:34 • Новости дня
    Бессент назвал оборонительными действия США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Все действия США в отношении Ирана носят исключительно оборонительный характер, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент на фоне ударов по объектам в Иране.

    Бессент прокомментировал ситуацию на фоне недавних атак на военные объекты на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда предпочитает мирный договор, поэтому все, что мы делаем сейчас, носит оборонительный характер», – заявил глава американского Минфина журналистам. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит придерживаться подобного подхода.

    Местные СМИ сообщили о серии взрывов в иранском городе Бендер-Аббас. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции отчитался об ответном ударе по военной базе США, с которой была осуществлена атака на инфраструктуру Исламской республики.

    Ранее США атаковали военные объекты на иранской территории.

    ВС США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе.

    Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе Соединенных Штатов.

    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Военные США предупредили об операции против Ирана в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало проведение операции против иранских кораблей, передает РИА «Новости». По данным американского оборонного ведомства, эти суда занимаются установкой мин в Ормузском проливе.

    «Иран продолжает попытки установить незаконный контроль над Ормузским проливом, включая минирование, которое подвергает риску корабли и моряков... В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия», – заявили в командовании.

    Действия развернутся к северу от оманского полуострова Мусандам. Военные подчеркнули, что любое судно, игнорирующее указания американских сил, будет расценено как непосредственная угроза. К нарушителям применят соразмерные меры самообороны согласно нормам международного права.

    Командование настоятельно рекомендовало всем экипажам координировать свои маршруты с американской стороной. Морякам предписано строго выполнять поступающие инструкции для обеспечения безопасности.

    Накануне американские военные уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы США атаковали военные объекты на юге Ирана.

    В марте армия Соединенных Штатов ликвидировала десятки иранских минных заградителей.

    28 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Иранские военные перехватили два судна у Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что за последние сутки через Ормузский пролив после согласования с иранской стороной прошли 26 торговых судов и нефтяных танкеров, а два судна были остановлены после попытки войти в Персидский залив с отключенными навигационными системами, сообщило агентство Tasnim.

    За прошедшие сутки через Ормузский пролив благополучно прошли 26 торговых кораблей и нефтяных танкеров, передает ТАСС. Все они заранее согласовали свой маршрут с Тегераном. Однако несколько экипажей попытались нарушить строгие правила судоходства.

    Моряки отключили навигационные системы и направились в сторону Персидского залива без необходимого разрешения. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции оперативно отреагировали на это нарушение.

    После серии предупреждений иранская сторона принудительно остановила два судна. Остальные корабли-нарушители были вынуждены немедленно изменить курс и отказаться от прохода в охраняемую акваторию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тридцать судов подготовились к проходу через Ормузский пролив под контролем КСИР.

    Японский супертанкер Eneos Endeavor тайно миновал эту акваторию с отключенной системой отслеживания.

    Месяцем ранее военно-морские силы Ирана задержали два связанных с Израилем корабля за попытку скрытного выхода из пролива.

    27 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Рубио: США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания кабинета в Белом доме госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в переговорах по соглашению с Ираном в ближайшие часы или дни.

    «Мы хотим его (соглашения) заключения. Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней можно ли добиться прогресса», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США.

    В понедельник Пакистан сообщил о близости соглашения Тегерана и Вашингтона.

    Портал Axios писал, что сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок.

    29 мая 2026, 09:10 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 92 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE продемонстрировали заметное снижение, пробив важную психологическую отметку впервые за последние полтора месяца.

    Утром торги углеводородами показали отрицательную динамику, передает ТАСС. Ночью марка Brent подешевела на 1,05%, достигнув отметки 91,73 доллара за баррель.

    Ближе к девяти часам утра падение котировок немного замедлилось. Стоимость эталонного сорта зафиксировалась на уровне 91,95 доллара, потеряв 0,81%.

    Одновременно с этим подешевела и американская марка WTI с поставкой в июле 2026 года. Ее цена снизилась на 1,02% и составила 87,99 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 мая стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 102 доллара за баррель.

    В середине апреля котировки североморской смеси падали ниже 90 долларов.

    Аналитики допускали дальнейшее снижение цен до 85 долларов на фоне возможного развала ОПЕК.

    28 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля атаковала столицу Ливана, а также нанесла удары по более чем 135 объектам шиитского движения на юге и востоке страны.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную атаку на Бейрут, передает РИА «Новости». «Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности будут представлены позднее», – заявили в армейской пресс-службе.

    Помимо этого, за прошедшие сутки израильские военные поразили более 135 целей шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Удары пришлись на районы Тира, долины Бекаа и южную часть страны. В ходе операции были уничтожены около 10 пусковых установок и атакован тренировочный лагерь группировки.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении усилить военное давление на «Хезболлу» для нанесения ей сокрушительного поражения. Предыдущая атака израильских ВВС на ливанскую столицу была зафиксирована 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала инфраструктуру шиитского движения в районе ливанского города Тир.

    Ранее беспилотник ВВС Израиля ликвидировал командира элитного спецподразделения «Радван» в пригороде Бейрута.

    В конце марта военные провели масштабную волну ударов по объектам группировки в ливанской столице.

    28 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    «Транснефть» заявила о росте экспорта нефти через Козьмино в Азию до 50 млн тонн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки отечественных углеводородов покупателям Азиатско-Тихоокеанского региона достигнут отметки в 50 млн тонн, сообщил президент компании «Транснефть» Николай Токарев.

    «При проектной мощности 30 Козьмино в прошлом году завершило на отметке 46. И будет 50. Но это за счет технических мероприятий, которые позволят это сделать», – подчеркнул руководитель предприятия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Транснефть» перераспределила 50 млн тонн российской нефти на новые направления после отказа европейских стран.

    Для обеспечения этих объемов специалисты расширили пропускную способность порта Козьмино до 46 млн тонн в год.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о десятипроцентном росте экспорта отечественного сырья на китайский рынок за первые четыре месяца текущего года.

    27 мая 2026, 16:26 • Новости дня
    Премьер Нидерландов назвал войну США и Израиля против Ирана незаконной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме Next Gen: Security Conference в Гааге, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен впервые дал прямую оценку действиям Вашингтона и Тель-Авива.

    «Правительство Нидерландов совершенно ясно заявляет, что атака [США и Израиля] на Иран была нарушением международного права», – подчеркнул глава кабинета, передает ТАСС.

    На этом фоне Йеттен обратился к союзникам с призывом проявлять «больше реализма» в оценке текущей обстановки. Он также заявил, что, по его мнению, существующая архитектура безопасности НАТО «нуждается в обновлении», не раскрывая возможные параметры таких изменений.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Кремль указывал на несоответствие действий США международному праву.

