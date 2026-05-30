Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

Глава АТОР Ломидзе: Американцы купили тур по Золотому кольцу за 15 тыс. долларов

Tекст: Антон Антонов

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию – и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тыс. долларов», – заявила Ломидзе.

По словам руководителя ассоциации, гости отправятся в путешествие по Золотому кольцу. При этом Ломидзе подчеркнула, что общая доля приезжающих в страну американских туристов среди всех иностранцев остается небольшой, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Ломидзе сообщила о слабом росте турпотока из Китая после отмены виз.

В январе ассоциация предложила повысить лимит ввоза наличной валюты для состоятельных зарубежных гостей.

По итогам 11 месяцев 2025 года Росстат зафиксировал более 4,35 млн поездок иностранцев по России.