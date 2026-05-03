  • Новость часаТрамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    3 мая 2026, 23:50 • Новости дня

    Хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра

    Tекст: Катерина Туманова

    Родившийся в Ленинграде Александр Сергеев в 2004 году окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой у профессора Геннадия Селюцкого, после чего поступил в труппу Мариинского театра, где с 2010 года его репертуар включал более 60 партий в классических балетах и современных постановок.

    «Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», – сказано в Max-канале Мариинского театра о назначении Сергеева.

    Там отметили, что Сергеев известен не только как танцовщик, но и как талантливый хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делиба, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского. Кроме того, является хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали русский балет одним из главных культурных символов страны. Балерина Светлана Захарова в апреле возглавила МГАХ.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    Комментарии (18)
    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    Комментарии (31)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт Анпилогов: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к ракете «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Стартовый комплекс «Байтарек» стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    По мнению эксперта, поскольку Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – несимметричный диметилгидразин. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример собеседник. – «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона».

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    Комментарии (11)
    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: Взятие Покаляного откроет новые направления для наступления

    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Хинштейн: ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    Комментарии (16)
    2 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета

    Петербургский самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета

    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Невском районе Петербурга мужчина пострадал после конфликта с самокатчиком, который ударил его по голове предметом, похожим на рукоятку пистолета, нападавший уже задержан, сообщили в региональном главке МВД РФ.

    Самокатчик, повздоривший с петербуржцем на улице Дыбенко, ударил его рукояткой предмета, похожего на пистолет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Инцидент произошел 29 апреля примерно в 16 часов у дома номер 5. В полицию обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что во время конфликта самокатчик угрожал ему пистолетом.

    Как уточнили в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в ходе ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и ударил им потерпевшего по голове. После этого нападавший быстро скрылся. В результате пострадавший получил ушибы, его состояние врачи оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

    В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан в парадной на улице Дыбенко. Им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в Главном управлении МВД. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

    Ранее в Петербурге произошел конфликт между мужчиной на велосипеде и молодым человеком на электросамокате, в ходе которого самокатчик несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

    До этого в комитете по транспорту Петербурга отмечали, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.


    Комментарии (4)
    1 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Япония приобрела российскую нефть на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, которые повлияли на традиционные маршруты импорта топлива.

    Обычно через Ормузский пролив Япония получала около 95% всех импортируемых объемов нефти с Ближнего Востока, однако новые обстоятельства вынудили изменить логистику, передает ТАСС.

    В настоящее время танкер Voyager под флагом Омана направляется к южному побережью острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где располагается нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil.

    Представитель Taiyo Oil сообщил корреспонденту агентства, что закупленный сорт нефти – российский Sakhalin Blend. «Приобретаемый сорт нефти – Sakhalin Blend. Мы тесно сотрудничаем с правительством Японии по этому вопросу», – заявил он. Подробности контракта, включая объемы поставки, компания не раскрывает.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.

    Комментарии (7)
    2 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА

    В Челябинской области предотвратили попытку пролета беспилотника,

    В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Челябинской области сообщили о предотвращении попытки пролета беспилотного летательного аппарата, после чего режим повышенной готовности был отменен.

    В Челябинской области была предотвращена попытка пролета беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем официальном канале на платформе Мах.

    «На территории Челябинской области предотвращена попытка пролета БПЛА», – заявил глава региона. Он отметил, что благодаря слаженной работе экстренных служб угрозу удалось ликвидировать оперативно.

    Текслер также напомнил, что введенный ранее в регионе режим «Беспилотная опасность» уже снят. Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Челябинской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Система ПВО отразила атаку на инфраструктурный объект региона.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что Украина постоянно модернизирует дроны, делая их легче для увеличения дальности полета. Он также предположил, что запуск дронов на Урал могли осуществлять диверсионные группы с более близкого расстояния.


    Комментарии (6)
    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    МИД: Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии

    Аналитик Пилкингтон объяснил решение США вывести войска из ФРГ «угрозами России»

    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии
    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные начали покидать Германию спустя две недели после публикации Россией списка потенциальных целей в Европе, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

    Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии после того, как Россия обнародовала список возможных целей в Европе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», – отметил Пилкингтон.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министерство обороны России опубликовало данные о том, что филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал европейские заводы БПЛА из этого списка целями для российских Вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Журналист Макдональд: Каллас одержима темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    ПВО сбила 33 БПЛА над Брянской областью

    Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате скоординированных действий сил ПВО и спецподразделений Росгвардии в Брянской области были ликвидированы 33 вражеских беспилотника без последствий для населения, отмечают власти региона.

    В Брянской области силами противовоздушной обороны, мобильных оперативных групп и спецподразделений Росгвардии были уничтожены 33 вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Губернатор также добавил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку за шесть часов субботнего дня, перехватив 123 беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Ранее сообщалось, что дежурные расчеты ПВО за ночь субботы уничтожили 215 беспилотников самолетного типа, атаковавших 16 российских регионов и две морские акватории.


    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Объем импорта из России в Турцию за квартал упал почти на четверть

    Объем импорта Турции из России за квартал снизился на 3,5 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем импорта Турции из России за январь–апрель 2026 года уменьшился на 3,5 млрд долларов, что соответствует падению на 22,8% по сравнению с прошлым годом, сообщили в министерстве торговли страны.

    Объем импорта Турции из России в январе–апреле 2026 года сократился на 3,5 млрд долларов, что на 22,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Министр торговли Турции Омер Болат отметил, что Россия стала страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, пишет РИА «Новости».

    Помимо России, падение объемов импорта также зарегистрировано по направлениям из Объединенных Арабских Эмиратов, Боливии, Италии и Франции. Однако в абсолютном выражении наибольшее сокращение показали именно российские поставки.

    Лидером по увеличению импорта в Турцию за отчетный период стал Китай – объем ввоза китайских товаров вырос на 1,8 млрд долларов. Кроме того, прирост импорта отмечен по товарам из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции – до 7,5 млн долларов.

    Также Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении нарастила импорт ковров из Турции – более чем до 2 млн долларов. В то же время Россия в три раза сократила экспорт водки в Турцию – до 45 тыс. долларов.


    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Бутягин заявил о слежке украинских властей во время поездок по Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, недавно освобожденный из польской тюрьмы, сообщил, что украинские власти отслеживали его перемещения по Европе, направляя запросы в страны, где он читал лекции.

    Александр Бутягин сообщил, что за ним следили украинские власти во время его поездок по Европе, пишут «Известия».

    «Это выяснилось уже потом, когда я был в Польше. Оказывается, что они все это время отслеживали мои действия», – рассказал археолог.

    По его словам, Киев рассылал запросы в разные страны, где он читал лекции, но только польские власти пошли навстречу Украине.

    Освобожденный из польской тюрьмы археолог также рассказал, что планирует снова поехать в Крым в ближайшие месяцы. «Может быть будет даже конференция, на нее съезжу ... может быть в мае, но в июле точно», – заявил Бутягин.

    После возвращения в Петербург Бутягин намерен самостоятельно добраться домой и первым делом пойти в Эрмитаж, где он работает. Он отметил, что большинство рабочих проектов выполнил заранее, чтобы не подвести музей своим отсутствием.

    Бутягин добавил, что хочет сам дойти до дома, чтобы почувствовать, будто не было пережитого в польской тюрьме.

    В декабре 2025 года польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева.

    Позже местная прокуратура направила в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции ученого на Украину.

    В апреле археолог покинул польскую тюрьму благодаря обмену заключенными между Польшей и Белоруссией.

    Комментарии (2)
    Главное
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Швеция запустила военный спутник для слежки за Россией
    Задержанные поезда в Калининград возобновили движение через Белоруссию
    Захарова: Польша претендует на роль единственных покорителей Берлина
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA