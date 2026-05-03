Самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку в Турции

Tекст: Катерина Туманова

«Самолет Airbus A310, на борту которого находились премьер Санчес и часть его делегации, вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос в Мадриде незадолго до четырех часов дня, направляясь в столицу Армении, где в понедельник состоится встреча лидеров почти 50 стран, участвующих в этом форуме», – говорится в сообщении EFE.

Правительственные источники сообщили агентству, что причиной экстренной посадки в Турции стала техническая неполадка. В Анкаре глава исполнительной власти Испании проведет ночь, а затем отправится в Армению рано утром в понедельник.

Его прибытие на саммит в Ереване запланировано на 8.15 утра по испанскому времени (на два часа позже по армянскому времени). По завершении восьмого саммита группы стран Санчес вернется в Мадрид в понедельник.

В агентстве напомнили, что последний инцидент с участием служебного самолета, вынудивший премьер-министра Санчеса изменить график, произошел 4 сентября 2025 года, когда самолет Falcon, на котором он летел в Париж на встречу «коалиции желающих», был вынужден вернуться на полпути из-за поломки. Тогда Санчес принял участие во встрече дистанционно.

