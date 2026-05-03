ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

Этот шаг был предпринят после того, как 28 апреля ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+, заявив о планах сосредоточиться на увеличении собственной добычи нефти, сообщил портал Investing.com

Организация ОАПЕК, созданная в 1968 году, призвана расширить сотрудничество между арабскими странами-экспортерами нефти. В отличие от ОПЕК, она не устанавливает производственную политику для своих стран-членов.

Выход ОАЭ из ОПЕК знаменует собой еще один шаг в отходе страны от многосторонних рамок регулирования добычи нефти.

Ранее Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что выделит 200 млрд дирхамов (55 млрд долларов) на проекты в 2026-2028 годах для ускорения роста и реализации своей стратегии.

Как заявила компания, запланированные контракты подтверждают пятилетний план капитальных вложений ADNOC и дают начало новому этапу реализации проектов мирового масштаба по цепочке создания стоимости для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал решение ОАЭ возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами. Советник премьера Ирака Салех спрогнозировал создание новых нефтяных альянсов.







