  Системы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над российскими регионами
    3 мая 2026, 19:46 • Новости дня

    Береговая охрана Швеции начала расследование в отношении санкционного танкера

    Tекст: Ольга Иванова

    Шведские правоохранители высадились на борт танкера Jin Hui в Балтийском море из-за подозрений в нарушении морского законодательства и использовании ложного флага.

    Береговая охрана Швеции совместно с полицией поднялась на борт танкера Jin Hui у Треллеборга на юге страны. В отношении судна начато предварительное расследование, передает ТАСС.

    «На борт танкера Jin Hui поднялись в 14:00 (15:00 мск) в воскресенье днем, когда он шел в Балтийском море. Береговая охрана некоторое время следила за судном длиной 182 метра, идущим под сирийским флагом. Судно, вероятно, разгружено. Пункт назначения неясен», – сообщили в пресс-службе береговой охраны.

    Отмечается, что танкер находится в санкционных списках ЕС и Британии. Правоохранители подозревают, что судно зарегистрировано под ложным флагом, так как статус флага вызывает вопросы. Это означает, что танкер не отвечает международным требованиям мореходности.

    Досмотр прошел спокойно, сейчас на борту остаются сотрудники береговой охраны. За последнее время это уже пятое судно, задержанное в территориальных водах Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская береговая охрана разрешила ранее задержанному судну «Хуэй Юань» продолжить рейс.

    Окружной суд Мальме оставил под стражей российского капитана танкера Sea Owl 1 по подозрению в использовании фальшивых документов.

    3 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Российские синхронистки выиграли акробатическую программу групп на этапе КМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские синхронистки стали победительницами акробатической программы групп на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходили в китайском Сиане.

    Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе групп на этапе Кубка мира по водным видам спорта в Пекине, передает ТАСС. В национальную команду вошли Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они набрали 227,9089 балла, опередив представительниц Китая, которые заняли второе и третье места.

    Эта золотая медаль стала для россиянок уже третьей на текущем этапе Кубка мира. Ранее победителями в произвольной программе дуэтов стали Кира Черезова и Валентина Герасимова, а команда в составе Дорошко, Коссовой, Минаевой, Симоновой, Смирновой, Тютюник, Светланы Павловой и Александры Шмидт отличилась в командных произвольных соревнованиях.

    В активе сборной России также две серебряные и две бронзовые медали по итогам турнира. Важно отметить, что российские синхронисты выступали под национальным флагом и гимном. Эти соревнования стали для российских спортсменов первыми после того, как Международная федерация плавания сняла с них ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронистка Штатнова завоевала бронзу в произвольной программе на этапе Кубка мира.

    3 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области, сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    О массированной атаке на территорию Ленинградской области сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX. По его словам, сегодня ночью было сбито более 60 вражеских беспилотников, атаковавших регион.

    Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в порту произошло возгорание, однако его последствия оперативно ликвидировали. Разлива нефтепродуктов в порту не зафиксировано, инфраструктура осталась невредимой.

    Губернатор выразил благодарность военным и силам ПВО за защиту воздушного пространства Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 43.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    3 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возведение переправы, соединяющей Сахалин с материковой частью России, потребует значительных финансовых вложений, которые могут достигнуть 1,1 трлн рублей, считает эксперт.

    Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 трлн рублей, передает РИА «Новости». Такую оценку привел президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

    «Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 млрд рублей за автомобильный мост, до 1,1 трлн рублей за совмещенный», – сообщил Иванкин. Он также отметил, что длина сооружения в самой узкой части пролива составит от шести километров.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость реализации этого масштабного проекта, несмотря на высокие затраты. Вопрос создания стационарной переправы обсуждается с середины XX века, при этом рассматривались варианты как моста, так и тоннеля, но в последнее время предпочтение отдается первому.

    3 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая ожидается очень важным, как и в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что «мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде». Он также подчеркнул, что речь президента всегда вызывает интерес во всем мире, и этот интерес оправдан, передает ТАСС.

    Он сообщил, что выступление Путина на День Победы ждут не только в России, но и за её пределами. «Его всегда ждет весь мир, оправдано ждет»,– сказал Песков.

    По его словам, мировое внимание к параду и речи президента обусловлено значимостью этого события. В Кремле подчеркивают, что 9 мая для России традиционно является днем особого политического и общественного звучания.

    Также по словам Пескова, для президента 9 мая станет очень насыщенным рабочим днем. В этот день Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия.

    Ранее Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    3 мая 2026, 04:22 • Новости дня
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глобальная экономика стремительно приближается к беспрецедентному энергокризису, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Мир как во сне идет к крупнейшему в истории энергетическому кризису – и только сейчас некоторые умные люди начинают это замечать», – подчеркнул Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года. Тегеран принял решение снизить объемы производства нефти, чтобы избежать переполнения хранилищ в условиях американских ограничений на судоходство. Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из ОПЕК.

    3 мая 2026, 09:44 • Новости дня
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    @ MAKalimatovvv

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий из Ингушетии, подполковник Хасан Тумгоев удостоен звания Героя России посмертно, это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии посмертно удостоен звания Героя России, сообщает РИА «Новости». Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что это уже пятый житель Ингушетии, получивший столь высокую награду за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

    В своем обращении Калиматов подчеркнул: «Еще один военнослужащий Ингушетии удостоен высокого звания Героя России, но, к сожалению, посмертно. Указом президента России это звание присвоено подполковнику Хасану Руслановичу Тумгоеву». Он отметил, что Тумгоев командовал дивизионом зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту.

    По словам главы региона, подразделение Тумгоева прикрывало населенные пункты и важные объекты от атак беспилотников. Во время удара по позиции офицер мгновенно приказал эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из опасной зоны. Сам он остался на месте, пока все подчиненные не были в безопасности, и погиб во время второго удара.

    Тумгоеву было 36 лет, он родился в Сунже, окончил Ярославское высшее военное училище ПВО, служил в Сирии. У подполковника остались супруга и четверо детей. Калиматов отметил, что имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны.

    2 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    В Австрии задержали подозреваемого в отравлении питания HiPP крысиным ядом

    Tекст: Мария Иванова

    В Зальцбурге пойман 39-летний шантажист, который подмешивал крысиный яд в питание для малышей HiPP, требуя выкуп в 2 млн евро.

    Операция по задержанию злоумышленника прошла в федеральной земле Зальцбург, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Krone.

    Вымогатель покупал баночки в супермаркетах, добавлял туда опасное вещество и возвращал товар на полки. За прекращение своих действий он требовал от немецкого производителя HiPP крупный выкуп.

    «В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», – отмечает издание.

    Отравленные баночки ранее обнаружили в Чехии, Словакии и Бургенланде. Всего следствию известно о шести измененных упаковках, пять из которых уже изъяты из оборота. Как пишут журналисты, задержанный пока не дал признательных показаний, следователи ведут непрерывный допрос.

    Представители компании HiPP с большим облегчением восприняли новость о поимке подозреваемого. Они выразили искреннюю благодарность правоохранительным органам за их самоотверженную работу.

    3 мая 2026, 09:15 • Новости дня
    Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве
    @ IMAGO/Elmar Gubisch/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила компания «Литовские железные дороги».

    Движение поездов в Калининград было полностью остановлено из-за аварии на железной дороге в Каунасском районе Литвы, передает РИА «Новости». По информации «Литовских железных дорог», с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Дуйсбурга, Германия. Остальные вагоны остались на путях, часть из них перевозила метанол, однако угроза для окружающей среды отсутствует, сообщили специалисты Департамента противопожарной охраны.

    Из-за происшествия движение было перекрыто не только на основных, но и на соседних путях, что затронуло 22 пассажирских поезда. В компании уточнили: «Инцидент также затронул два транзитных пассажирских поезда. Транзитное пассажирское движение поездов будет полностью остановлено на некоторое время».

    Агентство ELTA со ссылкой на представителя «Литовских железных дорог» отметило, что авария произошла в субботу около 23:00 по московскому времени, после чего начались работы по устранению последствий аварии и удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива.

    Как уточнила «Федеральная пассажирская компания» РЖД, задержки коснулись поездов № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва и № 147 Москва – Калининград, следующих по территории Литвы и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве пассажирский поезд из России столкнулся с экскаватором.

    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    3 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова: Польша претендует на роль единственных покорителей Берлина
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польские власти пытаются представить себя единственными победителями в битве за Берлин, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что в Варшаве забыли, благодаря кому Польша оказалась среди держав-победительниц и основателей ООН. Захарова отметила, что в Польше теперь отмечают «свой День взятия Берлина», акцентируя внимание лишь на собственном участии.

    Дипломат подчеркнула, что на мероприятиях в Польше говорили только о том, что 2 мая 1945 года польские солдаты вывесили национальный флаг на Колонне Победы. Однако, по ее словам, организаторы не упомянули о том, что поляки воевали в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.

    По мнению Захаровой, «в отличие от страдающих исторической амнезией Россия помнит, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе». Она напомнила о героях Советского Союза из Польши, воевавших в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Костюшко.

    «Помним и героев Советского Союза капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера, рядовую Анелю Кживонь. Все они участвовали в боях с фашистскими захватчиками в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Памятники польским героям, сражавшимся с нацистами, на территории России тщательно оберегаются», – отметила она.

    Захарова также заявила, что нынешние польские элиты и значительная часть общества забыли, кто сыграл ключевую роль в победе и статусе Польши после войны. Она выразила мнение, что Польша перестала быть «гиеной Европы» благодаря вкладу советских солдат и сотрудничеству с СССР.

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тыс. украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет Times.

    Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    «Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.

    Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.

    Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.

    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Куба давно является раздражающим фактором для США. Поэтому Вашингтон, раззадоренный успехом операции в Венесуэле, может попытаться устроить схожую маленькую победоносную войну против острова. При этом Штаты наверняка учтут неудачный опыт Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

    «К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

    «Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

    Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

    В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

    Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

    В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

    На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

    Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.

    3 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Пассажирские составы, следовавшие в Калининградскую область и задержанные из-за инцидента на литовской территории, вновь отправились по своим маршрутам.

    Задержанные из-за аварии в Литве поезда калининградского направления возобновили движение, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в каунасском районе, где сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.

    В результате происшествия на территории Литовских железных дорог были временно остановлены пять пассажирских составов. Среди них поезда, следовавшие из Калининграда в Адлер и Москву, а также из Москвы и Петербурга в Калининград.

    «В 15.15 поезд №147 Москва – Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов №29 Москва – Калининград и №79 Санкт-Петербург – Калининград», – сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

    Белорусские железнодорожники уточнили, что всем пассажирам задержанных рейсов предоставили необходимую помощь, питание, питьевую воду и медицинское сопровождение. На станциях Гудогай и Молодечно, где находились поезда, был обеспечен общественный порядок. В настоящее время составы следуют в пункты назначения по своим маршрутам.

    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    @ Benoit Doppagne/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские и британские кинематографисты возмущены попытками заставить их «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Такой стала их реакция на серию закрытых встреч, проводимых НАТО с деятелями искусства в Европе и США.

    НАТО проводит закрытые встречи с кинематографистами и телесценаристами в Европе и США, сообщает The Guardian. Уже прошло три подобных мероприятия в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, а в июне планируется еще одна встреча в Лондоне с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB). Темой обсуждения станет «эволюция ситуации с безопасностью в Европе и за ее пределами». Во встрече примет участие бывший пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай, который теперь отвечает в альянсе за гибридные, кибер- и новые технологии.

    В письме WGGB, которое оказалось в распоряжении The Guardian, говорится, что в результате прошедших встреч уже находятся в разработке три проекта, вдохновленных этими обсуждениями. Организаторы встречи заявляют, что НАТО строится на принципах сотрудничества и компромисса.

    Однако предстоящая встреча в Лондоне вызвала недовольство у тех приглашенных, которые посчитали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Например, сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явной пропагандой».

    «Я посчитал это неуместным и безумным представлять это как некую позитивную возможность. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, разжигавшихся НАТО», – сказал он. О'Горман считает, что эти встречи – попытка НАТО «донести часть своей информации до зрителей через кино и телевидение».

    О'Горман сказал, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были «возмущены тем, что искусство будет использоваться таким образом, который поддерживает войну», и чувствовали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО».

    НАТО утверждает, что встречи организованы по просьбе самих представителей индустрии, желающих лучше понимать деятельность альянса, и что эти диалоги строятся на принципах открытости и обмена мнениями.

    «Похоже, что машина военной пропаганды начинает раскручиваться не на шутку», – отмечает по этому поводу телеграм-канал журнала «Россия в глобальной политике».

    3 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв российского лидера Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах».

    «Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей сообщил, что зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно.

