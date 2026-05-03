    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Крупнейший дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Дата-центр ММТС-9 в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    2 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения беспилотника, обломки которого обнаружены на месте происшествия.

    Об уничтожении беспилотника сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Max. По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков для проведения необходимых работ.

    Уничтоженный дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к Москве. Первый дрон был сбит еще около двух часов ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Ранее сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»
    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После этого он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    В районах обнаружения фрагментов ликвидированных аппаратов продолжают работать профильные ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    2 мая 2026, 02:18 • Новости дня
    Летевший на Москву беспилотник сбит силами ПВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»
    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сейчас на месте падения обломков беспилотника находятся специалисты экстренных и оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 17.00 до 20.00 мск над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей системы ПВО сбили 33 дрона.

    3 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.

    Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    2 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»
    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов перехваченного дрона находятся специалисты профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного БПЛА на подлете к Москве. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    2 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей

    Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей через курьеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилой житель Москвы лишился крупной суммы после того, как мошенники вывели его на контакт через группу соседей в мессенджере и оказали психологическое давление, сообщили в прокуратуре столицы.

    Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. По словам представителей ведомства, 76-летнего мужчину пригласили в группу якобы соседей по дому в одном из мессенджеров.

    В этой группе пенсионер увидел сообщение о скорой замене домофона и заказал новые ключи, указав необходимые данные. «После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», – уточнили в прокуратуре.

    Опасаясь за свои активы, мужчина заблокировал сделки с недвижимостью, однако мошенники не прекратили давление, продолжая звонить и вынуждая его снять деньги со счетов и продать две иномарки. Чтобы усилить психологическое воздействие, злоумышленники подбросили пенсионеру в почтовый ящик поддельное постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

    В итоге мужчина, находясь под контролем аферистов, передал деньги курьерам. Сумма ущерба составила более 71 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого пенсионер и его сожительница из Москвы передали мошенникам 298 млн рублей.

    Ранее другой московский пенсионер отдал мошенникам более 30 млн рублей. А в марте еще один пенсионер из Москвы передал аферистам более 10,4 млн рублей.

    30 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в новостройке Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве заключили под стражу пятерых человек, подозреваемых в нарушении правил безопасности при строительстве здания, где в результате пожара погибли восемь рабочих, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Суд арестовал пять человек, задержанных по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы. Решение суда связано с обвинением по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, что привело к гибели восьми человек, передает РИА «Новости».

    Пожар произошел во вторник в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при работах на объекте.

    В прокуратуре Москвы сообщили, что пятерым обвиняемым официально предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть восьми человек по неосторожности.

    Ранее правоохранительные органы задержали пятерых руководителей компании-застройщика.

    В сгоревшем здании оказались заблокированы пути эвакуации.

    Жертвами этого сильного пожара стали восемь человек.

    3 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»
    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО перехватили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении, которое опубликовал Собянин в «Максе».

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В Ленинградской области объявлен режим угрозы БПЛА.

    2 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит восьмой за субботу дрон ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, на месте его падения работают аварийные службы и специалисты, сообщили в мэрии города, он стал восьмым сбитым БПЛА в течение 2 мая.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале в Мах.

    По словам Собянина, сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало. Сбитый дрон стал восьмым, которые уничтожили в течение субботы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10.30 в субботу силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве. Ранее общее число сбитых БПЛА за 2 мая достигло пяти единиц. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    2 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Адвокат Караваев сообщил о штрафах в Москве за громкое пение под гитару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Громкие песни под гитару могут стать основанием для штрафа, если они нарушают покой людей. Как сообщил адвокат Александр Караваев, для жителей Москвы сумма штрафа составляет до 2 тыс. рублей, а при повторных нарушениях она может увеличиться.

    Караваев рассказал, что громкое исполнение песен под гитару может обернуться для москвичей штрафом, если это мешает покою других людей, передает ТАСС. Он подчеркнул: «В России нет единого федерального закона о тишине, этот вопрос регулируется на уровне субъектов РФ. В большинстве регионов ночным временем, когда запрещено нарушать покой граждан, установлен период с 23:00 до 07:00. В эти часы громкая музыка считается нарушением».

    Караваев пояснил, что в Москве штраф для граждан составляет от 1 до 2 тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма взыскания увеличивается, согласно региональному КоАП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве шуметь ночью с 23.00 до 7.00 запрещается, за нарушение предусмотрены штрафы для граждан и юридических лиц.

    Региональные власти самостоятельно устанавливают суммы штрафов за шум и временные рамки запрета шумных действий на фоне отсутствия унифицированной ответственности на федеральном уровне.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.

    2 мая 2026, 15:49 • Новости дня
    Главный католик Москвы архиепископ Пецци ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку, в субботу информацию об отставке провозгласили в начале мессы в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, говорится в Telegram-канале архиепархии.

    Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку, передает ТАСС. Информацию о его уходе объявили в начале мессы в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

    «Святейший отец принял отставку с пастырского управления митрополичьей архиепархией Матери Божией в Москве (Российская Федерация), представленную его превосходительством монсеньором Паоло Пецци, F.S.C.B., и назначил его превосходительство епископа Николая Дубинина, O.F.M. Conv., вспомогательного епископа, апостольским администратором sede vacante той же церковной юрисдикции», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале архиепархии.

    По данным Зала печати Святого Престола, официальное сообщение об отставке появилось в ежедневном бюллетене и было зачитано на мессе 2 мая 2026 года. Теперь временное руководство архиепархией переходит к епископу Николаю Дубинину, ранее занимавшему пост вспомогательного епископа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.


    2 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сегодня утром силы ПВО сбили беспилотник, направлявшийся к Москве, на месте падения его обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в MAX.

    Один беспилотный летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны Минобороны по пути к Москве, сообщил Собянин в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении числа уничтоженных беспилотников, летевших к столице, до 49.


    30 апреля 2026, 21:34 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление до плюс 17 градусов на праздники

    Синоптики пообещали москвичам потепление до плюс 17 градусов на праздники

    Tекст: Денис Тельманов

    Температура воздуха в Москве к третьему мая достигнет максимальных значений за первые дни месяца, потепление будет сопровождаться сухой и спокойной погодой.

    Прогноз погоды на ближайшие дни в столице озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что 1 мая в Москве сохранится прохладная погода, когда температура воздуха не превысит 10 градусов тепла.

    Второго мая ожидается заметное потепление, столбики термометров поднимутся до отметки 11–13 градусов выше нуля. Третьего мая, по прогнозу специалиста, температура может достичь 15–17 градусов тепла.

    Ранее Шувалов отмечал, что на протяжении первых трех дней мая москвичей ждет безветренная и сухая погода без осадков.

    Таким образом, праздничные дни пройдут в комфортных погодных условиях, что благоприятно скажется на настроении и планах жителей города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 апреля температура в столичном регионе опустится до минус четырех градусов, а местами пройдет мокрый снег.

    Конец весны в столице выдастся умеренно теплым: температура превысит климатическую норму лишь на один градус, а дождей прольется на 10% больше обычного.

    2 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении очередного летевшего к Москве дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник был сбит при подлете к Москве, а на месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был уничтожен, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

    По словам градоначальника, на месте обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата работают специалисты экстренных служб.

    Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили восемь беспилотников на подлете к Москве.

