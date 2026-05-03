Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу

Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

Американист Дудаков: В присутствии войск США в Германии не было никакого смысла

Tекст: Олег Исайченко

«Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

«Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.