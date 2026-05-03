    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    3 мая 2026, 15:24 • Новости дня

    Армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила ракеты-перехватчики на ложные цели, неправильно идентифицировав снаряды, выпущенные ее солдатами на юге Ливана, сообщил армейский источник.

    Армия обороны Израиля ошибочно запустила ракеты-перехватчики по своим же снарядам на границе с Ливаном, передает ТАСС. Как сообщил армейский источник агентству, инцидент произошел после того, как солдаты ЦАХАЛ открыли огонь на юге Ливана.

    По словам источника, несколько выпущенных снарядов были ошибочно классифицированы израильскими военными как подозрительные воздушные цели. «Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность организации «Хезболла».

    Армия Израиля вошла на территорию Ливана.

    В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    2 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    @ CNP/ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    2 мая 2026, 21:43 • Новости дня
    Axios: Конфликт в Иране усугубил раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Затяжное противостояние США и Ирана спровоцировало глубокие разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, пишет Axios.

    По данным Axios, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией серьезно обострились на фоне войны США и Ирана. В результате этого ОАЭ делают ставку на партнерство с Израилем, а Саудовская Аравия сближается с Турцией и Пакистаном, передает РБК.

    Источники издания в США и регионе отмечают, что администрация Белого дома долго не осознавала масштаб разногласий и решила не вмешиваться. В начале конфликта госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил Эр-Рияду и Абу-Даби: «США не будут принимать чью-либо сторону».

    Высокопоставленные чиновники высказывают опасения, что после окончания войны союзники США могут стать еще более враждебны друг к другу.

    Ключевой причиной разногласий называют личную неприязнь лидеров ОАЭ и Саудовской Аравии, а также противоположные позиции по конфликту в Иране. ОАЭ, изначально выступавшие против военной эскалации, теперь требуют довести конфликт до победного конца, тогда как Саудовская Аравия стремится к его скорейшему завершению из-за ущерба для своей экономики.

    Экономическая напряженность усилилась после решения ОАЭ выйти из ОПЕК с 1 мая, чтобы самостоятельно регулировать добычу нефти. Такое решение вызвало возмущение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, а, по словам источника, саудовцы были «ошеломлены и разгневаны» на саммите в Джидде.

    Несмотря на внутренние противоречия, обе страны сохраняют крупные энергетические и финансовые ресурсы и продолжают сотрудничать с США в сфере безопасности, что, по мнению аналитиков, только укрепилось в ходе конфликта с Ираном.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    Как сообщила газета Junge Wel, выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией.

    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    3 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта с США и Израилем из 14 пунктов, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

    Иранский план включает в себя выплату репараций Тегерану. Программа также предполагает создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Press TV.

    Отмечается, что «США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны».

    Среди основных требований Тегерана также значатся гарантии неповторения военной агрессии и уход американских вооруженных сил с иранской периферии. Кроме того, Иран требует снять санкции, разморозить свои активы за рубежом и прекратить блокаду Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    2 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран передал США новое предложение об окончании войны

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».

    Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.

    Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    3 мая 2026, 03:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США хотели бы полностью ликвидировать ракетный потенциал Ирана, заявил Белый дом.

    По версии США, в настоящее время Иран сохранил лишь 15% своих первоначальных мощностей по выпуску ракет. Такое сокращение стало результатом недавних ударов со стороны США и Израиля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными.

    Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    2 мая 2026, 01:08 • Новости дня
    Власти Дубая отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ

    Tекст: Антон Антонов

    Земельный департамент Дубая обновил правила выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов, снят минимальный порог инвестиций в недвижимость, сообщается на цифровой платформе DLD Cube для получения резидентства за инвестиции в недвижимость в Дубае.

    «Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    До введения новых правил иностранцам приходилось приобретать жилье стоимостью не менее 750 тыс. дирхамов ОАЭ, что эквивалентно 204 тыс. долларов. Теперь это ограничение полностью снято для тех, кто покупает объект в единоличную собственность.

    При этом ведомство сохранило финансовые рамки для недвижимости с несколькими хозяевами. В подобных случаях минимальный размер доли каждого претендента на получение статуса резидента должен составлять 400 тыс. дирхамов, или 109 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты на фоне экономических сложностей после конфликта США с Ираном пригрозили Вашингтону отказом от доллара при нефтяных расчетах. ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    В марте биржевые показатели строительного сектора Объединенных Арабских Эмиратов стремительно снизились на фоне геополитической напряженности.

    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

