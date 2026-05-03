Спонсоры спасения кита в Германии дистанцировались от проведения операции

Tекст: Ольга Иванова

Спонсоры операции по спасению застрявшего в Балтийском море у берегов Германии горбатого кита дистанцировались от заключительного этапа ее проведения, передает РИА «Новости». Всю ответственность за возможный неудачный исход они переложили на владельца и экипаж судов.

В субботу животное покинуло специальную баржу, на которой его доставили из Балтийского моря в Северное. Точные данные о его местонахождении неизвестны, так как прикрепленный к телу трекер предположительно поврежден. «Два миллионера, которые профинансировали спасательную операцию частной инициативы, дистанцируются от акции, в ходе которой животное было выпущено на волю», – говорится в материале газеты Bild.

По словам одного из спонсоров, Карин Вальтер-Моммерт, кита выпустили с баржи не по плану. Ветеринары не смогли осмотреть животное, а экипаж отказался выполнять просьбы американского эксперта по китам Джеффри Фостера. Ему даже угрожали выбросить мобильный телефон за борт.

Спонсоры возложили ответственность за возможный провал операции на владельца, операторов и отдельных членов экипажей судов Fortuna B и Robin Hood. Эксперты отмечают, что спасение можно будет считать успешным, только если кит выживет в Атлантике, однако шансы на это оцениваются как минимальные. Животное обнаружили 23 марта на отмели у балтийского побережья Германии.

2 мая, проведя почти месяц на балтийских отмелях, 15-тонный морской гигант покинул транспортировочную баржу и ушел в воды пролива Скагеррак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после многочасовой спасательной операции морской гигант вновь оказался на мелководье. Благодаря поднявшемуся уровню воды животное самостоятельно сошло с мели.







