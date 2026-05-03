The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

НАТО проводит закрытые встречи с кинематографистами и телесценаристами в Европе и США, сообщает The Guardian. Уже прошло три подобных мероприятия в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, а в июне планируется еще одна встреча в Лондоне с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB). Темой обсуждения станет «эволюция ситуации с безопасностью в Европе и за ее пределами». Во встрече примет участие бывший пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай, который теперь отвечает в альянсе за гибридные, кибер- и новые технологии.

В письме WGGB, которое оказалось в распоряжении The Guardian, говорится, что в результате прошедших встреч уже находятся в разработке три проекта, вдохновленных этими обсуждениями. Организаторы встречи заявляют, что НАТО строится на принципах сотрудничества и компромисса.

Однако предстоящая встреча в Лондоне вызвала недовольство у тех приглашенных, которые посчитали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Например, сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явной пропагандой».

«Я посчитал это неуместным и безумным представлять это как некую позитивную возможность. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, разжигавшихся НАТО», – сказал он. О'Горман считает, что эти встречи – попытка НАТО «донести часть своей информации до зрителей через кино и телевидение».

О'Горман сказал, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были «возмущены тем, что искусство будет использоваться таким образом, который поддерживает войну», и чувствовали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО».

НАТО утверждает, что встречи организованы по просьбе самих представителей индустрии, желающих лучше понимать деятельность альянса, и что эти диалоги строятся на принципах открытости и обмена мнениями.

«Похоже, что машина военной пропаганды начинает раскручиваться не на шутку», – отмечает по этому поводу телеграм-канал журнала «Россия в глобальной политике».

