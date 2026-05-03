    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    3 мая 2026, 15:05

    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    @ Petty Officer 2nd Class Kim Harris/U.S. Army Central/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    1 мая 2026, 21:48
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    2 мая 2026, 16:15
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    1 мая 2026, 13:52
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 15:24
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные кандидатуры на пост посла в США.

    В числе обсуждаемых фигур были бывший министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна». Миндич в разговоре предложил назначить Гринчук, заявив, что «она бы Трампа свела с ума».

    Среди возможных кандидатов также назывались сам Умеров, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Однако больше всего голосов, как следует из записи, отдавалось именно Гринчук, причем делалось это «для деда».

    Фрагменты этих разговоров были обнародованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В декабре суд на Украине заочно определил меру пресечения для соратника главы киевского режима Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Сообщалось, что участники этого скандала похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    В среду украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint.

    2 мая 2026, 01:28
    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии

    @ Emmanuele Contini/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение года территорию Германии покинут около 5 тыс. военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Парнелл сообщил, что глава ведомства Пит Хегсет отдал соответствующее распоряжение, передает РИА «Новости».

    «Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», – сообщил представитель Пентагона.

    Парнелл также добавил, что процесс вывода войск планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что Хегсет отдал распоряжение о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии, сообщало Reuters. Белый дом заявлял о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.


    2 мая 2026, 13:32
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    2 мая 2026, 05:55
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом
    @ IMAGO/Andre Gschweng/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    2 мая 2026, 18:58
    Bild: Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин форсирует переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву, чтобы к 2027 году развернуть у границ Белоруссии боеготовое бронетанковое подразделение, пишет Bild.

    Вооруженные силы Германии крайне активно, «любой ценой», передислоцируют личный состав и вооружение на литовскую территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», – отмечает издание. Штаб формируемой 45-й танковой бригады уже размещен в Вильнюсе.

    Решение об отправке контингента принял министр обороны Борис Писториус, а командование поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу. Офицер подчеркнул готовность немецких солдат решительно защищать восточные рубежи альянса. Полной боевой готовности подразделение должно достичь к 2027 году.

    Процесс сопровождается серьезными трудностями из-за задержек поставок систем противовоздушной обороны Skyranger. Военным приходится временно использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Кроме того, армия испытывает нехватку кадров, поэтому власти привлекают служащих финансовыми бонусами и налоговыми льготами.

    Инфраструктура для прибывающих сил возводится вблизи белорусской границы.

    В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью блока, который называет свои действия сдерживанием спецоперации. Российские дипломаты подчеркивают готовность к равноправному диалогу, призывая западные страны отказаться от милитаризации континента.

    Ранее сообщалось, чтьо Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году. Позже немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    Вильнюс выделил на строительство соответствующей военной инфраструктуры до 2 млрд евро.

    2 мая 2026, 13:34
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    3 мая 2026, 13:10
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Куба давно является раздражающим фактором для США. Поэтому Вашингтон, раззадоренный успехом операции в Венесуэле, может попытаться устроить схожую маленькую победоносную войну против острова. При этом Штаты наверняка учтут неудачный опыт Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

    «К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

    «Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

    Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

    В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

    Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

    В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

    На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

    Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.

    2 мая 2026, 17:49
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные начали покидать Германию спустя две недели после публикации Россией списка потенциальных целей в Европе, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

    Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии после того, как Россия обнародовала список возможных целей в Европе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», – отметил Пилкингтон.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министерство обороны России опубликовало данные о том, что филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал европейские заводы БПЛА из этого списка целями для российских Вооруженных сил.

    2 мая 2026, 15:11
    Немцы высмеяли Мерца после вопроса о его достижениях

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пресс-конференции канцлер Фридрих Мерц столкнулся с насмешками из зала, когда его спросили о реальных изменениях для граждан.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал объектом насмешек со стороны граждан во время своей пресс-конференции, сообщает «Звезда».

    Инцидент произошел после того, как Мерцу зачитали вопрос от читателя одной из местных газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?»

    Зал отреагировал на этот вопрос смехом, а сам Мерц заметно смутился. Он не стал давать конкретного ответа, ограничившись фразой о том, что пока рано делать какие-либо выводы о его работе. Такой ответ вызвал новую волну смеха среди присутствующих.

    Ранее в субботу сообщалось, что участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. До этого в немецком Марбурге прошла масштабная акция протеста против политики канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия.


    2 мая 2026, 13:55
    NYT: США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику
    @ U.S. Army/Pfc. Kaleb Lampkin

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон решил сократить присутствие своих вооруженных сил на немецкой территории из-за недостаточной поддержки ближневосточной стратегии американского президента, пишет газета New York Times.

    Соединенные Штаты в частном порядке объяснили вывод части своего контингента из ФРГ наказанием Берлина, передает РИА «Новости».

    Причиной стала недостаточная помощь в ближневосточном конфликте и критика американских действий.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы ведомства. Из страны выведут 5 тыс. военнослужащих в течение периода от шести до 12 месяцев.

    «Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание для Германии за то, что та не предоставила больше помощи с военной кампанией согласно требованию Трампа, а также за критику стратегии Трампа со стороны самого высокого уровня», – пишет The New York Times.

    Ранее Дональд Трамп допустил вероятность вывода войск из Италии и Испании. Американский лидер подчеркнул, что Рим не оказал Вашингтону никакой помощи.

    Кроме того, глава Белого дома раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова о недооценке Ирана западными странами. Президент обвинил политика в некомпетентности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил вывод 5 тыс. американских военнослужащих с территории Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сокращение контингента США предсказуемым шагом.

    Глава польского правительства Дональд Туск жестко раскритиковал планы Соединенных Штатов.

    1 мая 2026, 09:42
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    1 мая 2026, 20:00
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    3 мая 2026, 01:58
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подтвердил, что США намерены «значительно сократить контингент» в Германии. «И мы сократим гораздо больше, чем на 5 тысяч», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США. Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.


