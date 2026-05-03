  • Новость часаВзрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    3 мая 2026, 14:08 • Новости дня

    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»

    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв российского лидера Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах».

    «Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей сообщил, что зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    Комментарии (37)
    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    Комментарии (13)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    Комментарии (4)
    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    Комментарии (2)
    1 мая 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении пятерым гражданам звания Героя Труда.

    Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», – отмечается в тексте распоряжения.

    Почетного статуса удостоились пять человек. Среди них оказались актриса театра «Современник» Марина Неелова, руководитель лаборатории НИИхиммаш Леонид Бобе и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

    Также награду вручили токарю воронежского предприятия «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

    Кроме того, президент отметил коллектив РГХПУ имени Строганова. Учебному заведению вручили почетный знак за успехи в труде. Стоит отметить, что данные государственные награды были учреждены в 2013 и 2021 годах.

    Ранее глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы все народы страны ощущали себя частью единого дома. На встрече с представителями коренных малочисленных народов России, прошедшей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства обратил внимание на равное значение как крупных, так и малых этносов, передает ТАСС.

    «И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья", вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.


    Комментарии (7)
    1 мая 2026, 13:56 • Новости дня
    Глава Эстонии исключил возможность переговоров с Путиным
    Глава Эстонии исключил возможность переговоров с Путиным
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Эстонии Алар Карис счел бессмысленным любой политический диалог с российским руководством на текущем этапе.

    Отсутствие необходимости поддерживать контакты на высшем уровне подтвердил эстонский лидер Алар Карис, передает РИА «Новости».

    «Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», – приводит слова политика издание ERR.

    Карис считает, что восстановление полноценных двусторонних отношений с Россией может рассматриваться только в будущем. По его словам, для возобновления диалога страна должна претерпеть существенные изменения.

    Ранее Алар Карис заявил, что европейским странам необходимо уже сейчас планировать восстановление диалога с Москвой на период после окончания конфликта на Украине.

    Президент Эстонии считает, что Европейский союз должен немедленно приступить к созданию собственной стратегии в отношении Москвы, поскольку политические процессы занимают много времени.


    Комментарии (5)
    2 мая 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин подписал закон о рыбалке в Западной Сибири

    Путин утвердил новые правила любительской рыбалки в Западной Сибири

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском бассейне.

    Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, с 1 марта 2027 года появится возможность выделять рыболовные участки для организации любительской рыбалки не только в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском бассейнах, но и в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

    Граждане смогут заниматься таким рыболовством при наличии путевки, подтверждающей заключение договора на оказание услуг в области любительского рыболовства. На выделенных участках должна быть создана необходимая инфраструктура.

    Перечень водных объектов, где выделяются такие участки, будет определять правительство России по представлению высших должностных лиц субъектов с указанием ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

    В настоящее время в регионах Западной Сибири активно развивается туризм, причем рыболовные туристические маршруты часто находятся далеко от населенных пунктов.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативу по доработке законодательства об охране озера Байкал.

    Также по всей стране ввели строгий нерестовый запрет на вылов рыбы.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль будет внимательно следить за работой новой команды в руководстве Дагестана.

    «Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – сказал он на встрече с представителями Дагестана, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    Президент сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин расспросил о приготовлении мульгикапсада

    Путин на марафоне «Знания» расспросил о приготовлении мульгикапсада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время марафона «Знание. Первые» президент Владимир Путин обсудил с представителями народа сето секреты их национальной кухни, включая тушеную капусту мульгикапсад.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России заинтересовался особенностями кухни народа сето. Беседа прошла в рамках марафона «Знание. Первые», где глава государства подробно расспросил заместителя директора Печорской лингвистической гимназии и руководителя этнографического ансамбля «Птенцы» Елену Вариксоо об основных национальных блюдах, сообщает ТАСС.

    «Как в армии говорят: надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе. Про кухню-то расскажите?» – с улыбкой обратился Путин к собеседнице. Вариксоо объяснила, что кухня сето очень простая и деревенская, а блюда не требуют много времени на приготовление.

    Особое внимание привлекло традиционное зимнее блюдо – мульгикапсад. Это квашеная капуста с перловкой и мясом, которое томят в казане или печи. Путин уточнил, засаливают ли ингредиенты вместе, на что Вариксоо пояснила: «Нет, мы тушим эту историю в каком-то казане. Конечно, в идеале томить в хорошей печи несколько часов».

    Кроме мульгикапсада, представительница сето рассказала о пирогах с начинками, особенно выделив луковый пирог с карамелизованным луком, а также о многофункциональном тыквенном компоте с корицей, гвоздикой и кислинкой. Такой компот можно пить как напиток, использовать как салат к мясу или делать закатку.

    Путин внимательно слушал рассказ и поинтересовался у гендиректора общества «Знание» Максима Древаля, не обобщает ли такие вещи его организация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника на площадке марафона «Знание. Первые». Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана подчеркнул, что глава Верховного суда республики Федор Щукин, чья кандидатура одобрена на пост главы региона, в случае вступления в должность будет продолжать курс, начатый Сергеем Меликовым и его предшественниками.

    «Федор Алексеевич должен продолжить то, что было сделано до сих пор – и не только Сергеем Алимовичем, но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию, в том числе и депутаты парламента республики должны будут оценивать его работу», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 14:16 • Новости дня
    Путин ограничил передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения на безвозмездную передачу федеральных земель в собственность регионов и муниципалитетов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам, сообщается на официальном портале правовой информации.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу через 10 дней после публикации.

    Как отмечал ранее Росреестр, практика показывала, что муниципалитеты нередко запрашивали федеральные участки для последующей продажи, а не для реализации значимых проектов. Ведомство подчеркивало, что государство, как собственник, могло бы использовать эти земли эффективнее. Новый закон передает правительственной комиссии право принимать решения о целесообразности передачи земли.

    В законе четко определены случаи, когда передача земель запрещается. В частности, речь идет о лесных участках лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (за некоторым исключением), а также о наделах, необходимых для государственных или инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

    Также не допускается передача участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании, а также земли с расположенными на них зданиями, сооружениями и объектами незавершенного строительства, если они принадлежат России. Запрет распространяется и на другие участки, которые по закону могут быть только в федеральной собственности.

    Кроме того, законом предусмотрена возможность проведения аукциона на право аренды земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы водных объектов общего пользования.

    Ранее суд вернул государству незаконно проданные федеральные земли в Карачаево-Черкесии.

    Путин установил особый порядок продажи федерального имущества.

    Государственная дума разрешила регионам выкупать земельные участки с недостроенными зданиями.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

    Путин на марафоне «Знания» назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

    Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках марафона «Знание. Первые» президент отметил, что границы России на Чукотке расположены восточнее Японии и Новой Зеландии, подчеркнув географическую уникальность страны.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что именно Россия, а не Япония или Новая Зеландия, является настоящей «страной восходящего солнца», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «У нас считается, что самая восточная страна – это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца». Он обратил внимание, что самая восточная точка страны расположена именно на Чукотке.

    Президент отметил, что всего в 60 километрах от Чукотки через Берингов пролив начинается Америка, что делает Россию самой восточной страной мира по расположению границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России также заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 10:52 • Новости дня
    Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса московского театра «Современник» Марина Неелова стала Героем труда России, указ подписал президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин удостоил актрису Марину Неелову почетного звания Героя труда РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Нееловой Марине Метиславовне – артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Современник», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил коллектив московского театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову. Российский скрипач Владимир Спиваков получил аналогичную награду за значительный вклад в развитие отечественной культуры.


    Комментарии (3)
    Главное
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне угрозы со стороны США
    Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы
    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA