Туристка погибла в Стамбуле после падения светофора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Туристка из Египта погибла в Стамбуле после того, как на неё упал светофор в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DHA. Трагедия произошла в районе Шишли. По данным СМИ, причиной аварии стал обморок у водителя, после чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в опору светофора.

«После столкновения автомобиля с опорой светофора она обрушилась на женщину», – приводит издание слова очевидцев.

Пострадавшей оказалась 43-летняя Асма Салах Хегази, которая в этот момент переходила дорогу. Женщина получила тяжёлые травмы и кровоизлияние в мозг, после чего была доставлена в больницу.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Асма скончалась через неделю после инцидента. Водитель автомобиля была задержана, но отпущена под судебный контроль, расследование по факту трагедии продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральное консульство России в Анталье подтвердило гибель российской туристки в Турции.

В турецкой Аланье погибла россиянка на отдыхе.

Байкерша-блогер МотоТаня погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.