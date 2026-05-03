Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВВС Израиля получат две новые эскадрильи американских истребителей F-35 (Lockheed Martin) и F-15IA (Boeing), передает ТАСС. Решение о закупке этих самолетов приняла министерская комиссия по закупкам вооружений, о чем сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

В сообщении министерства не уточняется точное количество истребителей и сумма контрактов, однако отмечается, что речь идет о «десятках миллиардов шекелей». Новые поставки пополнят парк боевой авиации: для Израиля это уже четвертая эскадрилья F-35 и вторая эскадрилья F-15IA. В пакет соглашений входит интеграция самолетов в систему ВВС, техническое обслуживание, поставка запчастей и логистическая поддержка.

Закупка истребителей станет первым этапом десятилетней программы по формированию максимально самодостаточного военно-промышленного комплекса страны. Данный план, представленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху в конце 2025 года, предусматривает выделение 350 млрд шекелей, что эквивалентно 118,9 млрд долларов.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане «Щит Израиля», призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство». По его словам, Израиль продолжит инвестировать в укрепление армии и опережать угрозы для обеспечения безопасности страны.

