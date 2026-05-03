Армия Израиля заявила об обстреле с территории Ливана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана, сообщает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что инцидент произошёл на севере страны, в районе приграничного поселка Авивим. Из-за угрозы атаки в этом районе была объявлена воздушная тревога.

По информации израильских военных, в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов. Один из них удалось перехватить, судьба остальных снарядов и эффективность попыток их перехвата пока уточняется.

В армии Израиля подчеркнули, что данный обстрел стал очередным нарушением договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские атаки с 2 марта привели к гибели 2659 ливанцев.

