Мошенники начали уговаривать детей сбежать из дома ради выкупа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Телефонные мошенники начали использовать новую схему, чтобы вымогать деньги у российских семей, сообщает РИА «Новости». По данным Национального центра помощи «Спас Град», злоумышленники находят жертв среди детей в онлайн-играх, а затем убеждают их уйти из дома и не выходить на связь с близкими.

Мошенники предлагают ребенку купить что-либо в интернете, после чего начинают запугивать, утверждая, что он перевёл деньги запрещённой организации и теперь его родителям якобы грозит уголовная ответственность. Несовершеннолетнему внушают, что только он может «спасти» взрослых, но для этого требуется сохранять полную тайну.

Как отметили в организации, после этого преступники находят способ убедить ребёнка выйти из дома. Затем они связываются с его родителями, сообщают, что ребёнок якобы находится у них, и требуют выкуп за его возвращение.

Для того чтобы ребёнок не раскрыл правду родным, мошенники убеждают его не отвечать на звонки и не контактировать с близкими. Иногда преступники самостоятельно вызывают такси или прибегают к помощи третьих лиц, чтобы перевезти несовершеннолетнего в нужное место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новом приеме мошенников на портале «Госуслуги».

МВД призвало россиян быть осторожными при получении предложений о «рабочей версии» WhatsApp.

МВД рассказало, что мошенники используют схему выманивания денег через сообщения о вымышленных убийствах соседей.