Названа причина пожара в селе Красноярского края

Причиной пожара в селе Кучерово стало неосторожное обращение с печным отоплением

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ведомства, возгорание возникло при топке печи в ветреную погоду, после чего огонь быстро перекинулся на хозяйственные постройки и жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева, передает ТАСС.

Пожар уничтожил 14 двухквартирных домов, оставив несколько семей без крова. Для жителей, лишившихся жилья, организован пункт временного размещения на базе Александровской школы, где им предоставляется необходимая помощь и поддержка.

Прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения чужого имущества по неосторожности (статья 168 УК РФ). Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования этого происшествия.

В воскресенье утром МЧС сообщило о крупном пожаре в Красноярском крае. Позже в МЧС сообщили, что пожар в селе Кучерово Красноярского края удалось локализовать.