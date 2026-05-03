Десять человек задержали после драки в центре Петербурга

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десять человек были задержаны после массовой драки в центре Петербурга, в результате которой двое получили ножевые ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в сквере возле дома №32 на Суворовском проспекте поздно вечером в субботу.

По данным пресс-службы городского главка МВД, конфликт начался между двумя мужчинами, которые впоследствии вызвали на помощь знакомых. В ходе потасовки двое получили ранения груди и были госпитализированы.

Как отметили в ведомстве, «на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и задержали десятерых участников потасовки. Для выяснения обстоятельств происшествия задержанные доставлены в территориальные отделы полиции». Сейчас полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

