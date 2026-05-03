Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, сообщает РИА «Новости». По последним данным регионального оперштаба, специалисты уже собрали и вывезли более 13 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Пожары на обоих объектах были ликвидированы.

Волонтеры местной благотворительной организации «Будь рядом» активно занимаются спасением пострадавших животных. Представитель организации Елена Луговенко рассказала: «Мы патрулируем районы, в основном те, где был эпицентр пожара, ищем пострадавших животных. Некоторые животные в стрессе, поэтому приходится использовать котоловки и собаколовки, чтобы их поймать. У нас есть временный центр, где мы животных отмываем от нефтепродуктов. Сначала мы их мажем маслом, потом вычесываем, затем отмываем специальными средствами и после этого мы их моем специализированным шампунем для животных».

Луговенко также отметила, что после очистки всех животных помещают на карантин и внимательно следят за их состоянием. Она уточнила, что на очищение одной кошки уходит около 30 минут, но если животное дикое, времени требуется больше.

