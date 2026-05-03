  На предприятии в Воронежской области произошел пожар в результате атаки ВСУ
    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    3 мая 2026, 10:35 • Новости дня

    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кошек, собак и птиц очищают от нефтепродуктов, утечка которых произошла после атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, рассказала представитель местной благотворительной организации «Будь рядом» Елена Луговенко.

    В Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, сообщает РИА «Новости». По последним данным регионального оперштаба, специалисты уже собрали и вывезли более 13 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Пожары на обоих объектах были ликвидированы.

    Волонтеры местной благотворительной организации «Будь рядом» активно занимаются спасением пострадавших животных. Представитель организации Елена Луговенко рассказала: «Мы патрулируем районы, в основном те, где был эпицентр пожара, ищем пострадавших животных. Некоторые животные в стрессе, поэтому приходится использовать котоловки и собаколовки, чтобы их поймать. У нас есть временный центр, где мы животных отмываем от нефтепродуктов. Сначала мы их мажем маслом, потом вычесываем, затем отмываем специальными средствами и после этого мы их моем специализированным шампунем для животных».

    Луговенко также отметила, что после очистки всех животных помещают на карантин и внимательно следят за их состоянием. Она уточнила, что на очищение одной кошки уходит около 30 минут, но если животное дикое, времени требуется больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с берегов Туапсе вывезли более 13 тыс. кубометров мазута.

    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу.

    В Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    2 мая 2026, 15:29 • Новости дня
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    @ vk.com/kvnofficial

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла после того, как ее сбил автомобиль, ей было 53 года, о трагедии сообщили на сайте международного движения.

    Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла на 54-м году жизни, сообщает КВН.

    В официальном сообщении говорится: «С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко – яркая, талантливая участница команды «Утомленные солнцем».

    Международное движение КВН выразило соболезнования близким и семье Елены. В их заявлении отмечается, что гибель Рыбалко – невосполнимая утрата для всех, кто ее знал, и подчеркнули, что в этот трудный час разделяют боль родных и друзей Елены.

    Как уточняется в сообществе команды «Утомленные солнцем» в соцсети «ВКонтакте», Елену Рыбалко сбила машина. В сочинской Госавтоинспекции сообщили, что трагедия случилась 1 мая в 22:00 на ул. Ивановская, в районе дома 54, Адлерского района Сочи. 44-летний водитель автомобиля Toyota сбил женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

    Ранее актер и сценарист сериала «33 квадратных метра», выступавший за команду КВН «МАГМА», Василий Антонов умер в возрасте 62 лет. До этого участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет.


    2 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Медведев представил новые инициативы «Единой России» по здравоохранению

    «Единая Россия» обеспечит доступность медицины для миллионов людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На форуме «Есть результат!» в Петербурге представили предложения Народной программы «Единой России» по дальнейшему развитию системы здравоохранения, включая цифровизацию и поддержку семей.

    В ходе окружного форума «Есть результат!», который прошел в Петербурге, партия «Единая Россия» обсудила инициативы по развитию здравоохранения. В новую Народную программу уже внесено более 850 тыс. предложений, четверть из которых связаны с вопросами семьи и здоровья, сообщается на сайте партии.

    Среди инициатив – создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, развитие дистанционного мониторинга состояния пациентов и обеспечение детей системами непрерывного контроля здоровья, в том числе для больных диабетом.

    Предполагается масштабное обновление здравоохранительной инфраструктуры: продолжится строительство и капитальный ремонт поликлиник, больниц и ФАПов, особенно в новых регионах, сельской местности и малых городах. Отдельный акцент сделан на мобильной медицине, профилактике, диспансерном наблюдении, реабилитации и поддержке отечественной фарминдустрии.

    Особое внимание уделено поддержке участников спецоперации и их семей. Координатор направления Герой России Владимир Сайбель заявил: «Нужно учить близких людей, членов их семей, как справляться с собственной тревогой и как помочь вернувшимся с фронта ветеранам справиться с последствиями перенесенного стресса». Кроме того, предложено обеспечить приоритетное психологическое консультирование и оперативную диспансеризацию для военнослужащих.

    Партия выступила с инициативой развития медицины будущего – формировать спрос на инновационные технологии, ускорять внедрение новых медразработок и развивать систему реабилитации после установки высокотехнологичных изделий. Предлагается привлекать социально ориентированные НКО к поддержке пациентов, использовать лучшие практики по выявлению инфекций и трансплантации органов.

    Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в стране уже создана одна из самых эффективных систем защиты здоровья детей и масштабно обновлено первичное звено здравоохранения.

    «Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновлённой техники – отечественная», – сообщил он.

    Также расширены программы поддержки сельских медиков, модернизирован парк скорой помощи, внедрены телемедицина и электронные рецепты. Медведев подчеркнул, что партия продолжит заботиться о здоровье пожилых людей, развивать долгосрочный уход и поддерживать семейные ценности, как требует Президент.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Народная программа «Единой России» полностью соответствует национальным проектам. Она выделила снижение бедности, рост числа многодетных семей, увеличение пособий и развитие комплексной реабилитации как ключевые достижения в социальной сфере. Голикова поблагодарила партию за совместную работу и подчеркнула, что поставленные задачи будут реализованы совместно с регионами.

    Старт сбору предложений в новую программу был дан 19 февраля. Партия проведет форумы во всех федеральных округах. Программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и основополагающих ценностных ориентиров. В июне представят стратегическую рамку, а в августе – пятилетний программный документ. В экспертном совете по подготовке программы – Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» заявила о продолжении совместной работы с правительством по поддержке участников спецоперации на Украине. Партия также отметила важность обеспечения граждан необходимыми лекарствами и подчеркнула приоритет выполнения всех социальных обязательств.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска

    @ Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вооруженного мятежа украинских военнослужащих под Купянском был убит капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим), позывной «Старшина», сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что в Купянском районе Харьковской области произошел вооруженный мятеж среди украинских военных. По данным российских силовых структур, конфликт возник в районе населенного пункта Малая Шапковка и привел к гибели капитана Сергея Маловичко, заместителя командира штурмовой роты 15-й бригады «Кара-Даг» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» (запрещен в России, признан террористической организацией), передает ТАСС.

    Собеседник агентства сообщил, что мятеж был устроен личным составом сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких украинских бригад. Причиной конфликта стала акция неповиновения группы военных, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко.

    В ходе вооруженного столкновения между украинскими военными капитану Маловичко было нанесено несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, уточнили в силовых структурах.

    Ранее украинские националисты жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.

    Военнослужащие 151-й бригады ВСУ отказались укреплять позиции на Купянском направлении из-за страха уничтожения.

    Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    2 мая 2026, 15:39 • Новости дня
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний

    КНР ввела запрет на соблюдение санкций США против пяти нефтяных компаний

    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    @ Yang Qing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР выпустило постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтяных компаний, включая Hengli Petrochemical.

    Министерство коммерции Китая издало постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний. В документе отмечается, что ограничения США, введенные за якобы торговлю иранской нефтью, являются неправомерным экстерриториальным применением американских мер. В частности, компания Hengli Petrochemical отдельно подчеркнула, что не имела деловых отношений с Ираном, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении министерства коммерции Китая говорится: «Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы национальных компаний.

    С 13 апреля в Китае действуют правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам иностранных государств. Власти Китая ранее уже неоднократно подчеркивали, что Пекин решительно выступает против односторонних санкций и экстерриториального распространения законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердится факт поставок военного снаряжения Ирану.

    Ранее китайские дипломаты заявили, что не передавали вооружения Тегерану. До этого МИД КНР также отрицал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.


    2 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы

    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    @ Domenico Cippitelli/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал принять меры в случае обострения ситуации на границе с Беларусью, отметив необычную «активность» на этом направлении.

    Владимир Зеленский заявил о возможных мерах в ответ на активность на границе Украины и Беларуси, передают СМИUra.ru. По его словам, Киев внимательно следит за ситуацией и фиксирует все перемещения, происходящие, по его мнению, со стороны Беларуси.

    «Мы внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, будем реагировать», – отметил Зеленский.

    Он также сообщил о подготовке новых санкционных решений, не уточнив при этом их деталей.

    Ранее украинские власти уже выражали обеспокоенность ситуацией на границе с Беларусью, отмечая повышение напряженности. Минск пока не комментировал подобные заявления со стороны Киева.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский боится Белоруссию.

    2 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама

    @ Наталья Блинова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Амстердама группа украинцев пыталась помешать проведению шествия «Бессмертного полка», выкрикивая угрозы и националистические лозунги, сообщили участники акции.

    Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников шествия и представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. Акция, приуроченная ко Дню Победы, а также памяти жертв трагедии в Одессе, прошла в субботу по центральной улице Дамрак.

    «Во время шествия «Бессмертного полка» по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию», – рассказал собеседник агентства. По его данным, участники контрпротеста выкрикивали антироссийские лозунги, угрозы и несли плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

    Представитель Волонтерского корпуса отметил четкую работу полиции Амстердама, которая оперативно пресекла провокацию и обеспечила безопасность и порядок. Благодаря действиям правоохранителей шествие удалось продолжить.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

    Ранее украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН. До этого сообщалось, что памятные мероприятия «Бессмертного полка» в России и за рубежом запланированы с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая.


    2 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке

    Tекст: Вера Басилая

    В сети опубликовали видеозапись сильного пожара на заводе газовой аппаратуры в подконтрольной ВСУ Дружковке после удара российских авиабомб.

    Кадры с полыхающим предприятием в Донецкой народной республике появились в Max «Военкоры Русской весны», пишет «Российская газета». На снятом очевидцем ролике видно охваченное огнем здание, над которым поднимаются густые клубы дыма.

    «Авиабомбы разобрали завод врага в оккупированной ВСУ Дружковке ДНР», – отмечается в подписи к опубликованному видео.

    В марте сообщалось, что российские войска приблизились к восточным окраинам Дружковки.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по местному территориальному центру комплектования.

    Ракетный комплекс «Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск» в этом населенном пункте.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    2 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе

    Депутат Дмитрук назвал бесчинствами действия ТЦК у Дома профсоюзов в Одессе

    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что сотрудники ТЦК в Одессе устроили бесчинства на площади Куликово Поле, прямо напротив Дома профсоюзов, где 12 лет назад произошло массовое убийство.

    Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе ведут себя жестоко на месте трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что здание Центрального ТЦК находится прямо напротив Дома профсоюзов, и напомнил о трагических событиях двенадцатилетней давности.

    «Прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву», – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «Антимайдана» установили палаточный лагерь на площади Куликово Поле в Одессе. Днем 2 мая сторонники госпереворота совместно с националистами разрушили лагерь, а затем участники «Антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, а по тем, кто пытался выбраться, открыли огонь; большинство погибших – люди, сгоревшие заживо.

    Ранее политик Виктор Медведчук обвинил Александра Турчинова (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов) в подготовке массового убийства в одесском Доме профсоюзов.

    В центре Одессы убили организатора поджога этого здания радикала Демьяна Ганула.

    Представители местного подполья пообещали отомстить за гибель людей 2 мая 2014 года.

    2 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    На Украине началась кампания по дискредитации Буданова

    Российские силовики заявили о запуске Ермаком кампании против Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заказчиком выступил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщили в российских силовых структурах.

    Информационная кампания по дискредитации экс-главы украинской военной разведки Кирилла Буданова стартовала на Украине, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщают, что заказчиком кампании выступил бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По словам силовиков, Ермак намерен возложить на Буданова ответственность за срыв переговорного процесса с Россией, а также обвинить его в начале гражданской войны на Украине и в растрате средств разведки и офиса президента, потраченных на публикации в западных СМИ. Эти публикации, по замыслу Ермака, должны формировать образ недоговороспособности киевского режима.

    Сообщается, что Ермак дал указание раскачивать негатив против Буданова через лидеров общественного мнения и телеграм-каналы, в том числе с помощью сети медиапроектов Максима Криппы. На первом этапе планируется оценить возможности Буданова как политического конкурента.

    Силовики отмечают, что решение о дискредитации Буданова могло быть принято в узком кругу окружения Зеленского еще полгода назад, но тогда его реализацию отложили, чтобы избежать прямых ассоциаций нападок с Ермаком и президентом Украины.

    Из-за публикаций в европейских СМИ Владимир Зеленский на повышенных тонах высказал претензии Кириллу Буданову.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Reuters: Страны ОПЕК+ предварительно договорились увеличить лимит нефтедобычи

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    2 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета

    Петербургский самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета

    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Невском районе Петербурга мужчина пострадал после конфликта с самокатчиком, который ударил его по голове предметом, похожим на рукоятку пистолета, нападавший уже задержан, сообщили в региональном главке МВД РФ.

    Самокатчик, повздоривший с петербуржцем на улице Дыбенко, ударил его рукояткой предмета, похожего на пистолет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Инцидент произошел 29 апреля примерно в 16 часов у дома номер 5. В полицию обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что во время конфликта самокатчик угрожал ему пистолетом.

    Как уточнили в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в ходе ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и ударил им потерпевшего по голове. После этого нападавший быстро скрылся. В результате пострадавший получил ушибы, его состояние врачи оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

    В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан в парадной на улице Дыбенко. Им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в Главном управлении МВД. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

    Ранее в Петербурге произошел конфликт между мужчиной на велосипеде и молодым человеком на электросамокате, в ходе которого самокатчик несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

    До этого в комитете по транспорту Петербурга отмечали, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.


    2 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    В Австрии задержали подозреваемого в отравлении питания HiPP крысиным ядом

    Tекст: Мария Иванова

    В Зальцбурге пойман 39-летний шантажист, который подмешивал крысиный яд в питание для малышей HiPP, требуя выкуп в 2 млн евро.

    Операция по задержанию злоумышленника прошла в федеральной земле Зальцбург, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Krone.

    Вымогатель покупал баночки в супермаркетах, добавлял туда опасное вещество и возвращал товар на полки. За прекращение своих действий он требовал от немецкого производителя HiPP крупный выкуп.

    «В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», – отмечает издание.

    Отравленные баночки ранее обнаружили в Чехии, Словакии и Бургенланде. Всего следствию известно о шести измененных упаковках, пять из которых уже изъяты из оборота. Как пишут журналисты, задержанный пока не дал признательных показаний, следователи ведут непрерывный допрос.

    Представители компании HiPP с большим облегчением восприняли новость о поимке подозреваемого. Они выразили искреннюю благодарность правоохранительным органам за их самоотверженную работу.

    Ранее Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом.

    Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.

    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Еврокомиссия заявила о планах блокировать обход возрастных ограничений через VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

