FT сообщила о планах США отменить размещение Tomahawk в Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация США планирует отменить принятое ранее решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, включая батальон с ракетами Tomahawk, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times и источник в Пентагоне.

Директор берлинского аналитического центра Edina Кристиан Меллинг заявил, что возможный отказ Вашингтона от размещения ракет представляет собой более серьезную проблему для Германии и НАТО, чем сокращение американского военного контингента. «Последнее можно компенсировать, но по дальнобойным ракетам у нас есть отставание», – сказал он изданию.

Эксперт подчеркнул, что подобные шаги могут поставить под сомнение готовность США защищать страны НАТО и ослабить европейскую безопасность. В публикации отмечается, что решение об отмене размещения ракет рассматривается в контексте более широких дискуссий о военном присутствии США в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных.

Ирландские власти увязали эвакуацию войск США из Германии с позицией России.

США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику.