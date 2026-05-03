Расследование дела московских колл-центров подошло к завершению

Tекст: Дмитрий Зубарев

Горяев заявил, что расследование масштабного уголовного дела о деятельности московских колл-центров, сотрудники которых похитили десятки миллионов долларов у граждан более 20 стран, близится к завершению, передает РИА «Новости». Он сообщил, что фигуранты уже знакомятся с материалами дела.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в ноябре 2024 года в Москве были задержаны участники преступной группы, действовавшей под контролем находящегося в розыске Егора Буркина, главы ОПГ «Химпром». В структуру входили три офиса колл-центров, интегрированных в международную сеть мошенников.

Сотрудники колл-центров убеждали граждан в возможности выгодных инвестиций и похищали их средства, жертвами стали десятки тысяч жителей из Великобритании, Германии, Испании, Болгарии, Италии, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии, Южной Кореи и других стран.

«Расследование уголовного дела в настоящее время находится на завершающей стадии, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела», – отметил Горяев.

Согласно информации источника в спецслужбах, ОПГ «Химпром» была организована в 2014 году и занималась также распространением наркотиков в России и на Украине. В группировку входили около тысячи человек, среди которых были сотрудники украинских силовых ведомств, депутаты Верховной рады и журналисты. Егор Буркин, возглавляющий ОПГ, покинул Россию в 2016 году и получил украинский паспорт.

