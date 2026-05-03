Синхронистка Штатнова завоевала бронзу в произвольной программе на этапе КМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала бронзовую медаль в сольной произвольной программе на этапе Кубка мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС. Турнир проходит в китайском Сиане. За своё выступление Штатнова получила 279,5714 балла.

Победу одержала Клара Блейер из Германии – она набрала 282,8000 балла. Серебро досталось белорусской спортсменке Василине Хондошко, результат которой – 282,6151 балла. Россиянка Валерия Плеханова заняла четвертое место с 242,0789 балла.

Этап Кубка мира в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают под национальным флагом и с гимном. Это первый международный турнир для российских синхронистов после того, как Международная федерация плавания сняла введённые ранее ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сборная по синхронному плаванию одержала победу в групповой произвольной программе на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.

Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в дуэте на этом турнире. Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место в соревнованиях дуэтов.