Тува стала лидером по смертности в ДТП в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне за первые три месяца 2026 года чаще всего погибали в ДТП в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в статистике МВД России, оказавшейся в распоряжении агентства.

Всего в начале 2026 года в стране в результате дорожно-транспортных происшествий скончались 2264 человека. Этот показатель составляет 1,55 погибших на 100 тыс. населения. В Туве на 100 тыс. жителей приходится 4,72 скончавшихся в авариях, что более чем в три раза превышает среднероссийский уровень.

В Карачаево-Черкесской республике этот показатель достигает 3,62, а в Еврейской автономной области – 3,46 погибших на 100 тыс. населения. В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2,97 скончавшихся на 100 тыс. человек. Также высокий уровень смертности в авариях отмечен в Приморском крае, Амурской области, Адыгее, Ингушетии и Рязанской области.

Реже всего за первый квартал 2026 года россияне погибали на дорогах Чукотки – за этот период здесь не погиб ни один человек. В Москве этот показатель составил 0,27 погибших на 100 тыс. жителей, а в Петербурге – 0,37, что почти в пять раз ниже среднероссийского уровня. Наименьшее число погибших также зафиксировано в Калмыкии, Алтае, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе.

