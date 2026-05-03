Две единицы техники достали из-под завалов на угольном разрезе на Колыме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Береговой рассказал, что более 12,5 тыс. кубометров породы вывезли за ночную смену на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Магаданской области, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что спасатели продолжают работы, и из-под завалов удалось достать две единицы техники.

Причиной обрушения горной массы на разрезе, по предварительным данным, стал сход селя. На месте происшествия работают спасатели, медики и следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Под завалами остаются восемь человек, в числе которых четверо не являются гражданами России. Береговой отметил: «Делаем всё необходимое, чтобы обеспечить возможность дальнейшей работы подразделения ВГСЧ МЧС России. Как только появится информация для родных и близких, незамедлительно сообщим».

