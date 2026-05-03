В результате крушения вертолета в Таиланде пострадали несколько человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Несколько человек получили травмы в результате крушения вертолета в провинции Самутпракан на юге Таиланда, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bangkok Post. Инцидент произошёл утром в воскресенье в районе Муанг – воздушное судно рухнуло за территорией автозаправочной станции.

«Вертолет упал за заправочной станцией... в районе Муанг в провинции Самутпракан в воскресенье утром, из-за чего несколько человек получили ранения», – приводит газета слова очевидцев.

На данный момент точное количество пострадавших и степень их травм не уточняются.

