    3 мая 2026, 04:56 • Новости дня

    Нобелевский комитет потребовал освободить лауреата премии мира Мохаммади в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежский Нобелевский комитет выразил серьезную обеспокоенность состоянием лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, находящейся в тюрьме в Иране.

    В организации потребовали от иранского руководства освободить Мохаммади и передать профильной медицинской бригаде для оказания необходимой помощи, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана госпитализировали Мохаммади после резкого ухудшения ее состояния здоровья.

    Мохаммади с 2021 года находилась в тюрьме в Иране по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства. В 2023 году ей присудили Нобелевскую премию мира.

    2 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

    Супертанкер Sarv Shakti, следующий в Индию, пытается пройти через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Bloomberg. Судно под флагом Маршалловых островов перевозит 45 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа для государственной индийской компании Indian Oil Corporation. На борту находится экипаж из граждан Индии.

    Танкер прибыл в Персидский залив еще в начале февраля и загрузился у берегов Дубая. Сейчас Sarv Shakti движется в сторону иранских островов Ларак и Кешм, направляясь к Оманскому заливу. Прохождение пролива может занять от 10 до 14 часов, однако точное отслеживание положения судна затруднено применением радиоэлектронных средств и отключением передатчиков.

    По данным Bloomberg, если Sarv Shakti удастся пройти Ормузский пролив, это будет первое подобное судно, связанное с Индией, пересекающее этот маршрут после начала блокады США иранских портов 13 апреля. Ранее через пролив смог пройти только один индийский танкер Desh Garima – его экипаж отключал транспондеры для сокрытия данных о передвижении.

    С начала ближневосточного конфликта после переговоров с Тегераном Индия уже провела через Ормузский пролив восемь судов со сжиженным природным газом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов.

    В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    2 мая 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранский генерал предсказал возобновление конфликта с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о вероятности возобновления конфликта с США из-за несоблюдения договоренностей Вашингтоном.

    Иранский генерал Мохаммад Джафар Асади заявил о высокой вероятности возобновления конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Причиной этому, по его словам, выступают несоблюдение Соединенными Штатами ранее взятых на себя обязательств и сохраняющаяся напряженность между странами, несмотря на готовность Ирана к переговорам.

    «Вероятность возобновления конфликта между Ираном и США остается высокой», – подчеркнул Асади. Генерал отметил, что действия и заявления американских официальных лиц направлены прежде всего на работу с общественным мнением, попытку сдержать падение цен на нефть и разрешить сложную ситуацию, в которую сами Соединенные Штаты себя загнали.

    Бригадный генерал сообщил, что иранские вооруженные силы полностью готовы к возможным новым авантюрам и просчетам со стороны США. Он добавил, что нестабильное перемирие усиливает риск обострения ситуации.

    Президент США уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    2 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    AFP: Лауреата Нобелевской премии мира госпитализировали в тюрьме в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана госпитализировали лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади после резкого ухудшения ее состояния здоровья.

    Агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на сторонников сообщило, что Мохаммади была переведена в больницу в Зенджане после «катастрофического» ухудшения самочувствия, включавшего два случая полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ, передает Lenta.ru.

    Семья правозащитницы заявляет, что решение о госпитализации было принято в последний момент и может оказаться запоздалым. Также они отметили, что власти страны долго игнорировали медицинские рекомендации, пока состояние Мохаммади не стало угрожающим для жизни.

    Мохаммади была осуждена в Иране и с ноября 2021 года отбывала тюремный срок по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства.

    В 2023 году Наргес Мохаммади присудили Нобелевскую премию мира «за борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех».

    Иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Нергес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме.

    2 мая 2026, 17:41 • Новости дня
    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ложными опросы о недовольстве граждан военной операцией против Ирана, добавив, что повторил бы свое решение.

    Президент США во время выступления во Флориде назвал чушью результаты опросов, демонстрирующих недовольство американцев военной операцией против Ирана.

    «Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: «Одобрение всего 20% или 25%» – это чушь», – заявил американский лидер. Он подчеркнул, что большинство согласны с недопустимостью появления у Ирана ядерного оружия.

    Президент США добавил, что несмотря на возможные негативные экономические последствия для фондового рынка и цен на нефть, у него не было иного выбора. По словам американского лидера, он должен был поступить правильно, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. По его словам, он принял решение о начале операции против Ирана осознанно и повторил бы его снова.

    В исследовании Reuters/Ipsos сообщается, что уровень поддержки президента США к концу апреля снизился до 34%, что стало минимальным показателем за весь срок его президентства. В Reuters также отметили, что причиной этого стало разочарование американцев действиями главы Белого дома, в том числе из-за непопулярной войны с Ираном.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    2 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Иранские власти казнили двух человек за шпионаж в пользу «Моссад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое мужчин были казнены в Иране по обвинению в передаче секретных данных израильской разведке, один из них раскрывал сведения про Натанз, пишут местные информагентства.

    Иранские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде, которых обвинили в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад», передает местное информагентство Tasnim. Оба были признаны виновными в информационном сотрудничестве и шпионаже после утверждения приговора верховным судом страны.

    В официальном сообщении отмечается, что Каримпур передавал «Моссаду» секретные данные о стране в период открытого противостояния с США и Израилем. Следствие установило, что Бекрзаде собирал информацию о государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о стратегически важных объектах, включая Натанз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Иране казнили участника протестов, обвиненного в работе на «Моссад».

    До этого, 21 апреля в Тегеране казнили еще одного участника январских протестов, связанного с израильскими спецслужбами. А 20 апреля власти Ирана применили высшую меру наказания к двум агентам «Моссада», обвиненным в диверсиях.


    2 мая 2026, 18:33 • Новости дня
    Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады

    Tекст: Мария Иванов

    Тегеран принял решение снизить объемы производства нефти, чтобы избежать переполнения хранилищ в условиях американских ограничений на судоходство, отмечает Bloomberg.

    Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады со стороны Соединенных Штатов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным источников, иранская сторона приступила к снижению объемов заблаговременно.

    Отмечается, что местные инженеры обладают достаточным опытом для безопасной консервации скважин. Это позволит избежать серьезного ущерба для инфраструктуры и оперативно возобновить производство в будущем.

    США ввели морскую блокаду Ирана 13 апреля. Американские военные заявили о намерении блокировать движение всех судов, направляющихся к портам республики или отплывающих от ее берегов. В конце апреля президент США Дональд Трамп предупреждал, что иранские нефтепроводы могут вскоре взорваться при продолжении блокады.

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани 28 апреля заявил: «Соединенные Штаты, установив морскую блокаду Ирана, сопровождающуюся захватом коммерческих судов и помещением под стражу экипажей, фактически действуют как пираты и террористы».

    Ранее сообщалось, что США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров.

    Спикер Меджлиса Ирана Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов из-за блокады.

    2 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Главы МИД Ирана и Катара обсудили переговоры с США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с премьер-министром Катара, чтобы обсудить текущее состояние дипломатических контактов с Вашингтоном.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи созвонился с премьером и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассемом Аль Тани, сообщает «Интерфакс».

    Главной темой беседы стали дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

    «Аракчи проинформировал Аль Тани о текущем состоянии переговоров с США по поиску способа завершения конфликта», – говорится в сообщении телеканала «Аль-Джазира».

    Катарский премьер выразил полную поддержку посредническим усилиям Дохи, направленным на мирное разрешение ситуации. Он также подчеркнул критическую важность свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив необходимость ее скорейшего восстановления.

    Ранее в субботу иранский генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о вероятности возобновления конфликта с США из-за несоблюдения договоренностей Вашингтоном.

    Президент США накануне уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    2 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Эксперты заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками сырья из-за ситуации в Ормузском проливе могут оставить европейские клиники без шприцев, масок и катетеров китайского производства.

    Угроза дефицита пластиковых изделий в больницах Франции возникла на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Глава профсоюза производителей пластмасс Plastalliance Жозеф Тайефе заявил: «Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше, так что мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции».

    Специализированный пластик необходим для изготовления шприцев, защитных масок, перчаток и катетеров. Основным поставщиком этих товаров в республику традиционно выступает Китай. Однако из-за проблем с логистикой на Ближнем Востоке азиатские предприятия испытывают дефицит сырья, что уже привело к замедлению производства.

    При этом министерство здравоохранения Франции заверило, что клиники обладают достаточными запасами материалов и угрозы реального дефицита пока нет. В то же время перекрытие Ормузского пролива, ключевого маршрута для экспорта углеводородов, спровоцировало рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал к скорейшему снятию ограничений в регионе с обеих сторон.

    Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал контроль над этой стратегической акваторией исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

    2 мая 2026, 19:37 • Новости дня
    Танкер с индийским газом успешно прошел через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на фактическую блокаду важнейшего ближневосточного маршрута, крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.

    Транспортирующий топливо корабль MT Sarv Shakti благополучно миновал опасную зону, передает РИА «Новости». На борту судна находятся 20 членов экипажа, 18 из которых являются гражданами Индии.

    Индийское агентство ANI приводит точные данные о рейсе. «Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая», – отмечается в сообщении.

    Ранее посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали заверил, что индийские суда могут без ограничений и в полной безопасности осуществлять транзит через пролив.

    Эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого важнейшего маршрута поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Данный кризис уже спровоцировал рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Ранее сообщалось, что супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив.

    В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    3 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта с США и Израилем из 14 пунктов, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

    Иранский план включает в себя выплату репараций Тегерану. Программа также предполагает создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Press TV.

    Отмечается, что «США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны».

    Среди основных требований Тегерана также значатся гарантии неповторения военной агрессии и уход американских вооруженных сил с иранской периферии. Кроме того, Иран требует снять санкции, разморозить свои активы за рубежом и прекратить блокаду Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    3 мая 2026, 03:14 • Новости дня
    Трамп: Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли предложение Ирана по урегулированию конфликта с США окажется приемлемым, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Скоро я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Кроме того, американский лидер счел возможной работу нефтяных компаний США в Иране в будущем. При этом возможные детали подобного сотрудничества он раскрывать не стал.

    Также президент США допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории. Он назвал такой сценарий вполне возможным, однако отказался уточнять, какие именно события могут спровоцировать новые атаки со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран передал Вашингтону инициативу по завершению войны. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    3 мая 2026, 03:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США хотели бы полностью ликвидировать ракетный потенциал Ирана, заявил Белый дом.

    По версии США, в настоящее время Иран сохранил лишь 15% своих первоначальных мощностей по выпуску ракет. Такое сокращение стало результатом недавних ударов со стороны США и Израиля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными.

    Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    3 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД Италии заявил Ирану о недопустимости военной ядерной программы

    Tекст: Антон Антонов

    Италия категорически отвергает возможность разработки Тегераном военной ядерной программы, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни иранскому коллеге Аббасу Аракчи.

    МИД Италии сообщил, что «Таяни выразил глубокую обеспокоенность итальянского правительства по поводу растущей напряженности в регионе, подчеркнув необходимость избегать дальнейшей эскалации», передает РИА «Новости».

    Таяни обратил внимание на важность скорейшего достижения договоренностей с США о прекращении огня. Дипломат пояснил, что возобновление безопасного судоходства поможет предотвратить продовольственный кризис в странах Африки. Особое внимание министры уделили атомным разработкам.

    Вице-премьер подчеркнул, что создание Тегераном ядерного арсенала является красной линией для Рима. Подобные шаги способны спровоцировать опасную гонку вооружений на Ближнем Востоке и нанести удар по международной безопасности, заявил МИД Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Белый дом направил официальное послание Конгрессу США о полном прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

