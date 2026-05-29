Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

Tекст: Вера Басилая

Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

«Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.