  • Новость часаЧисло жертв атаки ВСУ на поселок в Белгородской области возросло до трех человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    29 мая 2026, 22:57 • Новости дня

    Россия и Казахстан провели консультации по вопросам биологической безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве прошли консультации по вопросам биологической безопасности между профильными департаментами МИД России и Казахстана, сообщает российское ведомство.

    Стороны обменялись оценками угроз биобезопасности на международном и региональном уровнях. Также обсуждалась реализация договоренностей по обеспечению биологической безопасности и конкретные направления дальнейшего сотрудничества. На встрече рассмотрели вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в этой сфере, сообщается на сайте МИД России.

    Консультации подтвердили единство подходов Москвы и Астаны к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость тесной координации и конструктивного взаимодействия в двустороннем формате и на профильных многосторонних площадках. Особое внимание уделено сотрудничеству в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Генеральной Ассамблеи ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали 15 документов о сотрудничестве. Путин назвал военное партнерство двух стран серьезным фактором укрепления региональной безопасности.

    Днем ранее Следственный комитет подтвердил факты финансирования Соединенными Штатами разработки биологического оружия на Украине.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    Комментарии (5)
    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для русского народа

    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году

    В Казахстане назвали сроки начало строительства АЭС Росатомом

    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    @ Rosatom/Globallookpress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возведение атомной электростанции «Балхаш» в Казахстане под руководством российской госкорпорации Росатом стартует в 2027 году и продлится до середины следующего десятилетия, сообщили власти страны.

    В Астане сообщили о сроках начала строительства новой АЭС «Балхаш» под руководством Росатома. Соответствующую информацию официально озвучили в Агентстве по атомной энергии Казахстана, передает ТАСС.

    «Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году», – заявили представители ведомства журналистам.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее пояснял, что график возведения объекта напрямую зависит от заказчика. Российская сторона исходит из того, что основные работы стартуют в следующем году, а поэтапный ввод станции в эксплуатацию завершится в середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года власти Казахстана выбрали Росатом лидером консорциума по возведению станции.

    В августе специалисты двух стран приступили к инженерным изысканиям на месте будущей АЭС в поселке Улькен.

    Осенью глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы вовремя выполнить все обязательства по данному проекту.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    На летном поле российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

    Эта встреча станет 39-й для нынешних лидеров двух стран. Визит имеет особенный характер, так как вопреки протокольной традиции он уже во второй раз за президентский срок получает высший, государственный статус.

    Ожидается, что из аэропорта главы государств отправятся в резиденцию казахстанского лидера Кедровый дом. Там за обедом президенты проведут переговоры тет-а-тет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану.

    Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал двойные государственные визиты за один срок крайне редким явлением.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Представители двух стран официально закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере возведения атомной электростанции. Документ также предусматривает выделение специального займа для реализации этого масштабного проекта. Соглашение было подписано в рамках официального визита Путина в соседнее государство, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, строительство энергетического объекта будет вестись с применением самых передовых отечественных технологий. Финансирование всех этапов работ полностью обеспечит российский государственный экспортный кредит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о возведении первой атомной электростанции.

    Власти Казахстана запланировали использовать российский льготный экспортный кредит для закупки необходимого оборудования.

    Возведение объекта под руководством госкорпорации Росатом стартует в 2027 году.

    Комментарии (5)
    28 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай

    Казахстан решил увеличить транзит российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Казахстан готовятся подписать соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай через территорию республики на 2,5 млн тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

    По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

    Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

    Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

    Путин: Военное сотрудничество с Казахстаном укрепляет безопасность в регионе

    Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.

    Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    «Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

    Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

    «У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

    Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    Небо над Астаной окрасилось в цвета российского триколора в честь визита Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты ВВС Казахстана в рамках церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина окрасили небо в цвета российского флага.

    В рамках официальной церемонии встречи Владимира Путина казахстанские самолеты окрасили небо над Астаной в цвета флага России, передает ТАСС.

    Боевая авиация министерства обороны республики готовилась к этому событию несколько дней, отрабатывая тренировочные полеты.

    Мероприятие прошло во Дворце независимости, архитектура которого стилизована под традиционную казахскую юрту. Российского лидера встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В зале построили почетный караул, а военный президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

    Завершилась официальная часть представлением делегаций. Сопровождающая президента российская группа насчитывает 30 участников. Данная церемония открыла обширную программу государственного визита, включающую переговоры на высшем уровне.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт встретили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Астане

    Путин и Токаев открыли переговоры России и Казахстана личной беседой

    Путин и Токаев начали переговоры в Астане
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приступили к обсуждению двусторонних вопросов в рамках государственного визита российского лидера, выбрав для встречи стилизованный под юрту Дворец независимости.

    Переговоры Путина и Токаева стартовал со встречи в узком составе, передает корреспондент ТАСС.

    Встреча проходит во Дворце независимости, архитектура которого напоминает традиционную казахскую юрту. Ранее на этой же площадке состоялась официальная церемония приветствия.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.

    Утром Путин приехал во Дворец независимости для проведения переговоров.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Посол России: Путина в Астане приняли по высшему разряду

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит российского президента Владимира Путина в Астану начался с торжественной встречи, а по итогам переговоров ожидается подписание важного совместного заявления двух государств, сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

    «Встреча была очень теплой, гостеприимной, по высшему, что называется, протокольному разряду», – заявил посол России Алексей Бородавкин, передает паблик Qogam.

    По словам посла, программа поездки будет насыщенной, что подчеркивает по-настоящему дружественный характер двусторонних отношений. По итогам переговоров лидеры государств подпишут главный документ – совместное обращение к народам обеих стран. Бородавкин отметил, что это довольно необычный формат для подобных деклараций.

    Государственный визит продлится до 29 мая. Помимо двусторонних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, глава государства примет участие в Евразийском экономическом форуме. Также запланировано его присутствие на заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Напомним, президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану. Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия создает свои суверенные платформы развития ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия входит в число немногих государств, способных разрабатывать собственные независимые системы искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул уникальное положение страны в сфере передовых технологий, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, российский лидер отметил важность технологической независимости.

    «Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – сказал президент.

    «Но мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение, объединение усилий может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный «выхлоп», если позволено будет так выразиться, по этому направлению, создает для стран ЕврАзЭС и нашей интеграции серьезные вызовы, но и, как я уже отметил, возможности», – добавил президент.

    Это заявление прозвучало в рамках государственного визита Путина в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая. Ранее в этот же день российский лидер провел продуктивные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Участие в форуме стало завершающим этапом программы государственного визита главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума российский лидер назвал искусственный интеллект ключевым направлением технологического развития стран ЕАЭС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал планы государств союза утвердить документ для безопасного внедрения нейросетей в экономику.

    В апреле глава российского государства призвал обеспечить создание отечественных фундаментальных моделей с максимальным уровнем суверенности.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад пытается вбить клин в отношения России со странами Центральной Азии. Но многовековые связи между нашими государствами сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, несмотря на все провокации НАТО, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг началась официальная часть государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

    «Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

    Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

    В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

    «Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

    Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

    Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на попытки давления, Россия уверенно удерживает статус четвертой экономики мира по паритету покупательной способности, а недоброжелатели России сталкиваются с проблемами.

    Президент России Владимир Путин сообщил о трудностях в экономике западных стран, передает РИА «Новости». По словам главы государства, недоброжелатели сталкиваются с серьезными внутренними проблемами.

    В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер подчеркнул стабильность отечественной экономики.

    «Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул значимость стратегического союзничества Москвы и Астаны.

    Также Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    В Казахстане определили условия общего энергорынка ЕАЭС

    Власти Казахстана обозначили условия общего энергорынка ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Евразийском экономическом форуме в Астане Казахстан заявил о поддержке общего электроэнергетического рынка ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды и эффективного использования мощностей, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    О позиции своей страны глава ведомства рассказал на Евразийском экономическом форуме в Астане, пишет «Российская газета».

    Министр подчеркнул: «Важно, чтобы общие рынки формировались как практический и взаимовыгодный механизм, способствующий энергетической устойчивости и развитию торговли. В части общего электроэнергетического рынка ЕАЭС хотел бы отметить, что Казахстан поддерживает создание общего рынка по принципу взаимной выгоды, эффективного использования генерирующих и передающих мощностей, а также развития экспортного и импортного потенциала электроэнергетики. По общему рынку газа Казахстан выступает за конструктивную и поэтапную работу с учетом внутреннего баланса газа, задач по газификации регионов государств-членов ЕАЭС, действующих двусторонних соглашений и особенностей регулирования».

    Министр отметил, что страна придает большое значение практическому энергетическому сотрудничеству со всеми участниками союза. С Россией Казахстан связывают проекты в сферах нефти, газа и электроэнергетики, с Киргизией сотрудничество развивается в области водно-энергетического баланса. В отношениях с Беларусью и Арменией Астана видит потенциал в модернизации инфраструктуры, цифровизации и обмене практическим опытом.

    По словам Аккенженова, следующим этапом интеграции станет поэтапное формирование общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Казахстан поддерживает продолжение этой работы и рассматривает ее как инструмент укрепления энергетической безопасности и повышения эффективности использования ресурсов. При этом он подчеркнул, что создание общих энергетических рынков должно идти прагматично и с учетом национальных интересов государств.

    Министр заявил, что Казахстан готов обеспечивать поставки нефти и нефтепродуктов на рынки стран ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды. В рамках союза он считает важным развивать совместные цифровые платформы и безопасный трансграничный обмен данными с сохранением баланса национальных интересов.

    Аккенженов добавил, что Казахстан видит перспективу евразийской интеграции не в формальном ускорении запуска общих рынков, а в создании устойчивых, реалистичных и взаимовыгодных механизмов, и выразил уверенность, что прагматичный поэтапный переход позволит сформировать устойчивую энергетическую архитектуру союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан активно развивают сотрудничество в энергетике, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство первой атомной электростанции.

    Ранее в четверг президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Астане указал на выгоду прямых поставок газа на север Казахстана силами Газпрома и на отсутствие необходимости прокладывать новые энергетические маршруты.

    Путин также заявил о предстоящем принятии на саммите ЕАЭС в Астане ряда решений, нацеленных на углубление интеграционного сотрудничества, и отметил успешное председательство Казахстана в союзе.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России