    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    29 мая 2026, 22:17 • Новости дня

    Путин завершил государственный визит в Казахстан

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил главу российского государства в аэропорту Астаны, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

    Пресс-служба казахстанского руководителя подтвердила факт отбытия делегации. «Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В аэропорту были вывешены флаги России и Казахстана и выстроен почетный караул. Президент России пожал руки главе МИД Казахстана Ермеку Кошербаеву, главе администрации президента республики Роману Скляру, послу Казахстана в России Даурену Абаеву, акиму (главе) Астаны Женису Касымбеку, а также кратко побеседовал с Токаевым, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 мая президент Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В ходе поездки лидеры двух стран подписали совместные документы. Токаев назвал прошедшие переговоры очень успешными.

    В частности, Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. Также он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Следующая встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в декабре в Петербурге.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сравнять с землей атакующих базы в Калининградской области
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    29 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Евразийского экономического союза ожидает от Еревана скорейшего проведения голосования по вопросу дальнейшего геополитического вектора развития республики, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о пожеланиях Евразийского экономического союза к армянской стороне. Российский лидер отметил важность оперативного решения вопроса о будущем статусе в ЕАЭС закавказской республики, передает ТАСС.

    «Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», – заявил президент на пресс-подходе по итогам визита в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.

    Путин пообещал принять любое решение армянского народа.

    До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании республики вступить в Евросоюз.

    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин раскритиковал западные СМИ за освещение удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    29 мая 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам поездки в Казахстан президент России Владимир Путин высказался о будущем членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

    «Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что в беседах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивал приоритет интересов армянского народа. По его словам, он говорил главе правительства Армении, что все, что хорошо для армян, является приемлемым и хорошим для России, а решение должен принять Ереван, на котором сейчас лежит ответственность за выбор.

    «Я (премьеру Армении) Николу Воваевичу (Пашиняну) говорил – он подтвердит это – я ему сказал: «Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет», – сказал российский лидер.

    Российский лидер также отметил, что любые экономические шаги Армении по сближению с Евросоюзом не повредят гуманитарным и политическим связям между двумя странами. Он добавил, что речь идет о чисто экономических вопросах и все возможные решения необходимо тщательно просчитать и внимательно изучить перед принятием.

    Ранее лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз.

    Армения заявила о намерении добросовестно продолжать работу в ЕАЭС.

    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    29 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились во Дворце независимости в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане на полях саммита Евразийского экономического союза.

    Переговоры состоялись 29 мая во Дворце независимости Казахстана, где проходили основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.

    В марте лидеры обсудили ускорение реализации союзных договоренностей.

    29 мая 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал законными целями все источники прямой военной угрозы для России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    Путин обозначил позицию России по поводу нейтрализации потенциальных опасностей, передает ТАСС.

    «Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями», – заявил глава государства.

    Ранее Путин обвинил Запад в поставках беспилотников для ударов по России.

    Напомним, СВР заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.


    29 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин заявил о начале кризиса на Украине из-за попыток присоединения к ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что истоки текущей ситуации на Украине связаны с ее стремлением интегрироваться в Евросоюз.

    «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС», – отметил глава государства в ходе общения с журналистами по завершении своего визита в Казахстан, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин назвал стремление Киева в Евросоюз причиной государственного переворота.

    Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера ФРГ об ассоциированном членстве страны в объединении.

    До этого глава российского государства связал текущую нестабильность в регионе с поддержкой западными странами киевских событий 2014 года.

    29 мая 2026, 20:43 • Новости дня
    Путин сообщил об ужесточении правил для мигрантов из Армении при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В случае выхода из Евразийского экономического союза армянские мигранты в России лишатся текущих льгот и будут обязаны приобретать трудовые патенты для работы на российской территории, сообщил президент России Владимир Путин.

    При переезде в Россию граждане Армении окажутся в равных условиях с остальными приезжими, если республика покинет ЕАЭС. К ним начнут применять стандартные миграционные требования, действующие для выходцев из других стран СНГ, сообщает  ТАСС.

    «Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты», – подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства также добавил, что для получения доступа к обязательному медицинскому страхованию армянским гражданам потребуется прожить на территории России не менее пяти лет. По его словам, выход из союза повлечет за собой множество подобных ограничений.

    Ранее Путин предупредил о риске сворачивания экономических связей с Арменией.

    До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил аннулирование миграционных послаблений для армянских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего проведения референдума о внешнеполитическом выборе Еревана.

    29 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Токаев призвал избирательно подходить к новым партнерам ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о необходимости тщательного отбора партнеров для создания зон свободной торговли – и не брать «всех подряд» в ЕАЭС.

    По словам Токаева, партнерами Евразийского экономического союза должны становиться не все подряд, а лишь те страны, которые реально приносят пользу объединению, передает ТАСС.

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане глава Казахстана отметил важность избирательного подхода.

    «Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться», – сказал Токаев.

    Кроме того, Токаев озвучил позитивные макроэкономические прогнозы для ЕАЭС. Ожидается, что совокупный ВВП государств объединения в 2026–2027 годах вырастет примерно на 2,5%.

    Токаев также подчеркнул, что товарооборот между странами ЕАЭС в 2025 году превысил 95 млрд долларов. В текущем году прогнозируется увеличение объема взаимной торговли более чем на 6%, что позволит преодолеть отметку в 100 млрд долларов.

    Ранее участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.

