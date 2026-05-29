Путин завершил государственный визит в Казахстан

Пресс-служба казахстанского руководителя подтвердила факт отбытия делегации. «Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В аэропорту были вывешены флаги России и Казахстана и выстроен почетный караул. Президент России пожал руки главе МИД Казахстана Ермеку Кошербаеву, главе администрации президента республики Роману Скляру, послу Казахстана в России Даурену Абаеву, акиму (главе) Астаны Женису Касымбеку, а также кратко побеседовал с Токаевым, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 мая президент Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В ходе поездки лидеры двух стран подписали совместные документы. Токаев назвал прошедшие переговоры очень успешными.
В частности, Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. Также он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Следующая встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в декабре в Петербурге.