    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сделал заявление о запрете на узбекские овощи и фрукты
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    США отказались вводить пошлины на российский палладий

    Минторг США не стал ограничивать импорт палладия из России

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти приняли решение сохранить свободный ввоз необработанного палладия из России, поскольку этот импорт не причиняет ущерба национальной промышленности, отметили в министерстве торговли США.

    США не стали вводить запрет на ввоз необработанного палладия из России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Федеральной комиссии по международной торговле. В пятницу ведомство пришло к выводу, что поставки российского сырья абсолютно безопасны для внутреннего рынка, передает ТАСС.

    В опубликованном документе подчеркивается отсутствие угрозы для местных производителей. «Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России», – отмечается в тексте заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство торговли планировало установить компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки необработанного палладия из России.

    Ранее власти Соединенных Штатов собирались обложить импорт этого металла антидемпинговым сбором в 132,83%. Между тем, в прошлом году объем закупок российского палладия американской стороной снизился до минимальных показателей с 2017 года.

    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти пересмотрели санкционные списки, убрав из них два танкера и 11 россиян, включая нескольких уже ушедших из жизни парламентариев.

    Из-под действия американских рестрикций выведены 11 физических лиц и два танкера, среди них покойные члены Федерального собрания России и танкеры Linda и Lady D. Решение об обновлении санкционных списков приняло министерство финансов США, передает ТАСС.

    Санкции, в частности, прекращены в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939–2024), экс-сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962–2023) и бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973–2025). Ряд других бывших российских законодателей также исключен из перечня.

    В распространенном заявлении Минфина США говорится, что из санкционных списков убраны в общей сложности 76 устаревших позиций. В документе уточняется, что мера затрагивает «умерших лиц и списанные или выведенные из эксплуатации суда». Санкции также отменены в отношении физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Филиппин, Мексики, Ирака, Сирии, Мьянмы, Киргизии, Ливии, Японии, Камбоджи, Туниса, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии и Перу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Минфин США исключил из антироссийского санкционного списка трех человек и три компании, связанных с Россией, Турцией и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 52 лет после продолжительной тяжелой болезни.

    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    Путин сообщил о передаче США обломков атаковавших его резиденцию беспилотников

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Экс-хакер Насковец сообщил о позитивном отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    @ Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское космическое ведомство не исключает перспективу совместной работы с российскими специалистами над масштабным проектом по строительству обитаемой станции на поверхности Луны, сказал глава программы лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.

    «Знаете, речь идет о создании базы на Луне. Это задача для человечества, так что никогда нельзя знать наверняка, что будет в плане соглашений или того, с кем именно мы будем сотрудничать», – заявил представитель агентства, передает РИА «Новости».

    При этом Гарсиа-Галан добавил, что официальных переговоров с российской стороной о возможном вкладе Москвы еще не проводилось.

    Однако в НАСА абсолютно уверены, что не смогут реализовать столь сложный проект в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского космического ведомства Джаред Айзекман запланировал обсудить совместную работу по МКС во время летнего визита на Байконур.

    Для создания масштабной инфраструктуры на Луне агентство заказало посадочные модули у частных компаний. В прошлом году руководители Роскосмоса и НАСА провели переговоры по будущим лунным миссиям.

    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира

    Шойгу констатировал провал неоколониальной модели Запада

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    Посольство обвинило ЕС и НАТО в попытке вызвать конфронтацию России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Вашингтоне заявило о враждебном курсе ЕС и НАТО по отношению к курсу президента США «сделать Америку великой» и попытках спровоцировать конфронтацию с Россией.

    «Будучи настроенными враждебно к стремлению президента США «сделать Америку снова великой», лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в обреченные на провал схемы нанесения РФ «стратегического поражения», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули, что европейским элитам удалось добиться от администрации США отправки на Украину значимых воинских контингентов. По мнению посольства, Киеву дали такую же отмашку на хищение средств налогоплательщиков, как и при Джо Байдене.

    Конечной целью этих действий названо провоцирование прямого вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона.

    В ведомстве также указали на деструктивную роль Берлина, Парижа, Лондона и стран Прибалтики, стремящихся максимально затянуть конфликт.

    От команды Владимира Зеленского требуют отправлять на фронт все больше людей в обмен на возможность безнаказанно присваивать западную помощь. При этом союзники игнорируют гибель мирного русского населения, прославление нацизма и тотальную коррупцию.

    Российская сторона назвала подобные расчеты Запада напрасными иллюзиями. В дипмиссии сравнили эти замыслы с отчаянными попытками нацистской Германии расколоть ряды союзников незадолго до своего окончательного разгрома и взятия Берлина Красной Армией.

    Ранее США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН.

    Глава НАСА собрался обсудить сотрудничество по МКС при визите на Байконур

    Tекст: Антон Антонов

    Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что во время летнего визита на Байконур планирует затронуть вопросы сотрудничества по МКС.

    «Я ожидаю, что мы обсудим МКС», – приводит слова Айзекмана РИА «Новости».

    По его словам, в рамках контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым стороны регулярно обмениваются актуальной информацией по текущим космическим программам. В контексте станции планируется рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства между Россией и США на весь оставшийся срок ее эксплуатации.

    Исполняющая обязанности заместителя администратора управления по развитию исследовательских систем НАСА Лори Глейз, отвечая на вопрос о возможном партнерстве с Россией в лунных миссиях, отметила, что ведомство ведет активные переговоры с международными партнерами по этому направлению. Она добавила, что формат взаимодействия может отличаться от модели сотрудничества на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов анонсировал летнюю встречу с руководителем НАСА.

    Ранее стороны договорились о проведении дополнительных переговоров по срокам сведения МКС с орбиты. В 2025 году представители двух космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям.

    МИД: Starlink используется Пентагоном для вмешательства в дела других стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

    «Отдельно хотелось бы упомянуть проблему противоправного применения низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи», – подчеркнул дипломат в ходе Международного форума по безопасности, передает РИА «Новости».

    По словам замглавы ведомства, технологии вроде Starlink помогают обходить национальные блокировки и используются для организации протестов. Алимов отметил, что SpaceX совершенно не скрывает своего статуса подрядчика Пентагона. Сейчас компания расширяет присутствие на мировом рынке под видом удобного провайдера.

    Фактически разработчик получает возможность напрямую влиять на население других стран. В связи с этим Москва вместе с партнерами добивается прозрачного регулирования подобных систем и соблюдения операторами местных законов.

    Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая. Мероприятие организовано на площадках «Лайв Арена» и центрального парка «Патриот». На полях форума запланировано проведение около 40 двусторонних встреч и подписание десяти соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранным журналистам продемонстрировали обломки атаковавших колледж в Старобельске беспилотников с антеннами Starlink.

    Российские военные уничтожили 15 станций связи этой системы в Харьковской области.

    Иранские спецслужбы изъяли терминал американской компании у связанных с израильской разведкой диверсантов.

    СК узнал о разработке Киевом и США биооружия массового поражения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранители получили доказательства создания смертоносных патогенов, включая сибирскую язву и чуму, в украинских лабораториях при прямой финансовой поддержке американского оборонного ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Петренко заявила о наличии данных о подготовке биологического оружия массового поражения. В этом процессе активно участвовали представители украинского Минздрава, а главным спонсором выступали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    «В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ (это разработка, производство, накопление оружия массового поражения) нами получены данные о финансировании Министерством обороны США, с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», – сообщила представитель ведомства.

    Петренко дополнительно пояснила, что специалисты планировали применять в военно-биологических целях целый ряд крайне опасных поражающих агентов. В первую очередь речь идет о возбудителях таких тяжелых инфекционных заболеваний, как чума, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американский аудит биологических объектов на украинской территории шагом к признанию проблемы.

    Бывший офицер СБУ Василий Прозоров сообщил о создании генно-избирательного биологического оружия в лабораториях Пентагона.

    Национальная разведка США начала расследование деятельности подобных исследовательских центров за границей.

    Песков сообщил о готовности принять американских переговорщиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль ждет приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского предпринимателя Джареда Кушнера, как только они будут готовы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В Москве ожидают визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналисту Life Александру Юнашеву возможный приезд американских переговорщиков, отвечая на вопросы журналистов.

    «Звоните в Белый дом, спрашивайте», – с улыбкой ответил представитель Кремля на вопрос о сроках визита. Он подчеркнул, что российская сторона будет рада увидеть американских представителей, как только им позволит время и они будут готовы к поездке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал скорый визит американских представителей в Москву.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно выражал готовность приехать в Россию вместе с Джаредом Кушнером.

    В марте делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде.

    Шойгу назвал причину «пробуксовки» мирной инициативы России-США по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-американские мирные договоренности тормозятся из-за отсутствия политической воли у властей Украины и их стремления к постоянной эскалации конфликта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу во время неформальной встречи коллег по СНГ рассказал о проблемах мирного урегулирования. «Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Политик пояснил, что Киев избегает прекращения боевых действий, так как после этого придется нести ответственность за демографический и экономический кризисы. В частности, население страны сократилось с 52 млн человек в 1991 году до реалистичных 20 млн, из которых более трети составляют пенсионеры.

    Кроме того, украинский бюджет полностью зависит от западной поддержки, которая поступает только в условиях конфликта. Дефицит торгового баланса в прошлом году достиг почти 45 млрд долларов, а в первом квартале 2026 года превысил 13 млрд долларов. Государственный долг перешел отметку в 100% ВВП, составив более 215 млрд долларов, что ставит под вопрос способность Киева расплатиться с кредиторами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный инспектор Пентагона назвал отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок причиной срыва мирного урегулирования.

    Американский лидер публично обвинил Зеленского в срыве мирного процесса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об отсутствии иллюзий насчет договороспособности Киева.

    Кремль опроверг передачу послания от Путина Трампу об ударах по Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона не передавала главе США личных сообщений от президента Владимира Путина касательно атак на военные предприятия Киева, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Российская сторона не отправляла президенту США Дональду Трампу личных сообщений от Владимира Путина касательно атак на военные предприятия в Киеве, передает ТАСС.

    «Нет, никакого послания не передавалось», – подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    При этом Вашингтон по соответствующим каналам получил официальные рекомендации в связи с переходом Вооруженных сил России к систематическим ударам по киевским объектам ВПК. Ушаков пояснил, что Москва уже сделала заявление на этот счет, однако ответа от Соединенных Штатов пока не последовало.

    Помощник президента также прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из украинской столицы. Он с иронией отметил, что вряд ли стоит безоговорочно верить заявлениям этого политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит к новому этапу спецоперации. Удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты называют это сигналом о начале качественно иной фазы конфликта. Данный этап грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    Американские дипломаты прибыли на форум по безопасности в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники американского посольства Эрик Джордан и Питер Томас Слоан присоединятся к делегатам 14-й встречи высоких представителей, курирующих профильные вопросы глобальной стабильности.

    Официальные лица дипломатической миссии Соединенных Штатов посетили площадку Международного форума по безопасности в столице России, передает ТАСС.

    Для дипломатов Эрика Джордана и Питера Томаса Слоана заранее подготовили специальные места в главном зале проведения 14-й международной встречи. Журналисты лично убедились в фактическом присутствии американских делегатов на одном из ключевых мероприятий этого глобального форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители двенадцати недружественных стран запланировали посещение Международного форума по безопасности в России.

    На полях этого мероприятия Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

    В прошлом году американские делегаты также присутствовали на 13-й встрече высоких представителей по безопасности в российской столице.

