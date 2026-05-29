США отказались вводить пошлины на российский палладий

Минторг США не стал ограничивать импорт палладия из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

США не стали вводить запрет на ввоз необработанного палладия из России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Федеральной комиссии по международной торговле. В пятницу ведомство пришло к выводу, что поставки российского сырья абсолютно безопасны для внутреннего рынка, передает ТАСС.

В опубликованном документе подчеркивается отсутствие угрозы для местных производителей. «Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России», – отмечается в тексте заявления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство торговли планировало установить компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки необработанного палладия из России.

Ранее власти Соединенных Штатов собирались обложить импорт этого металла антидемпинговым сбором в 132,83%. Между тем, в прошлом году объем закупок российского палладия американской стороной снизился до минимальных показателей с 2017 года.