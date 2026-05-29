  
    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сделал заявление о запрете на узбекские овощи и фрукты
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    29 мая 2026, 21:05 • Новости дня

    Авербух рассказал о создании первых юношеских сборных Крыма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Крыму впервые сформированы юношеские сборные по хоккею и фигурному катанию на базе школы зимних видов спорта, заявил прославленный фигурист Илья Авербух.

    Авербух в беседе с «Газетой.Ru» подвел промежуточные итоги работы своей школы «Наследие» на полуострове. По его словам, сезон-2025/26 стал знаковым для развития зимних видов спорта в регионе.

    «Прошедший спортивный сезон стал для нас знаковым: прошло ровно пять лет с открытия первой школы «Наследие», спортсмены, которые впервые выходили на лед именно у нас, успешно показывали себя на всероссийских стартах. И мы завершаем весну с двумя новыми сборными. Благодарю весь тренерский коллектив за профессиональную работу и прекрасный результат. А ребятам в новом статусе желаю одного – побед!» – заявил Авербух.

    Спортсмен отметил талантливых местных фигуристок, среди которых Ева Воронцова и Варвара Алексеева. В новом сезоне они планируют осваивать сложные элементы и бороться за звание кандидатов в мастера спорта.

    Первой дебютировала сборная по фигурному катанию, в которую вошли 15 спортсменов. В марте 2026 года состоялся официальный дебют юношеской хоккейной сборной Крыма на финальном этапе межрегиональных соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин объявил о запуске нового ледового катка в Севастополе.

    29 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за сохранение и развитие господдержки самозанятых

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» выступает за сохранение и дальнейшее развитие мер государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

    В «Единой России» считают необходимым продолжить развитие режима самозанятости, а также максимально дебюрократизировать работу индивидуальных предпринимателей.

    По словам Когогиной, партия выступает за сохранение и дальнейшее развитие мер государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула важность снижения административной нагрузки на бизнес.

    «По решению президента и при поддержке «Единой России» режим самозанятости, несомненно, должен работать и дальше. Более того – его необходимо развивать. Важно, чтобы снизилось количество документов, которые необходимо оформлять для господдержки самозанятых, происходила дебюрократизация их деятельности – предприниматель должен быть занят работой, а не отчетами», – заявила депутат.

    По мнению парламентария, специальный налоговый режим открывает новые возможности для самореализации граждан и стимулирует развитие экономики страны. В настоящее время партия готовит новые предложения по поддержке самозанятых для включения в свою народную программу.

    В начале мая Федеральная налоговая служба зафиксировала рекордный рост числа самозанятых россиян до 15,4 млн человек.

    Ранее правительство отказалось от изменения условий налогообложения для этой категории граждан до 2028 года.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    29 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank свыше 25 млрд рублей по 47 исполнительным производствам, следует из материалов ФССП.

    Сотрудники ведомства ведут работу по 47 делам на сумму свыше 25 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Основанием для этого стали решения арбитражных инстанций Москвы, Петербурга и Татарстана. Кроме того, осенью 2024 года был наложен арест на имущество финансовой организации.

    Начиная с декабря 2023 года в отношении депозитария возбудили еще 35 дел имущественного характера. Также остался неоплаченным исполнительский сбор в размере почти 14,5 млн рублей. Ранее столичный суд постановил выплатить Центробанку убытки на сумму порядка 200 млрд евро.

    В ответ на судебные решения представители бельгийской компании обозначили свою позицию. «Активы ЦБ до сих пор заморожены», – заявили в Euroclear Bank, пообещав оспорить вынесенные вердикты в вышестоящих инстанциях.

    Напомним, страны Евросоюза приняли решение о бессрочной блокировке российских государственных резервов. Лидеры ЕС планировали направить эти средства на кредитование Украины, однако инициативу заблокировала Бельгия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Центральный банк потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    При этом российский регулятор отказался от преждевременных комментариев о своей процессуальной стратегии.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    29 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    На многоэтажный дом в Румынии упал беспилотник

    Tекст: Дарья Григоренко

    В румынском городе Галац летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже, спровоцировав пожар и ранив двоих местных жителей.

    Инцидент произошел на востоке страны. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по жилому зданию. В результате происшествия травмы получили два человека, передает RT.

    По информации Службы экстренного реагирования Румынии, после столкновения дрона с домом вспыхнуло пламя. Очаг возгорания находился в квартире на десятом этаже.

    Отмечается, что жильцы поврежденного многоквартирного здания не стали дожидаться прибытия спасателей. Люди смогли благополучно эвакуироваться на улицу своими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском Галаце.

    После этого инцидента МИД Румынии выразил протест послу России Владимиру Липаеву.

    В начале мая румынские военные поднимали в воздух истребители F-16 из-за появления дронов у границы.

    29 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Школьница подожгла автозаправку под Петербургом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ленинградской области задержали 15-летнюю школьницу, которая облила бензином и подожгла колонку на автомобильной газозаправочной станции по указанию куратора из интернета, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    В отношении девушки возбудили уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По версии следствия, ночью 28 мая злоумышленница приехала на такси к заправке. Она выплеснула горючую жидкость на колонку, подожгла ее и скрылась с места преступления.

    На допросе задержанная призналась, что около двух недель назад познакомилась в Telegram с неизвестным. Именно под его влиянием она купила две канистры бензина и совершила поджог. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел предупредило о вербовке подростков злоумышленниками через популярные мессенджеры. Ранее сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего петербуржца за поджог железнодорожного оборудования.

    29 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики выразили резкое недовольство в адрес России после того, как беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац. При этом доказательств вины России представлено не было.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта осудили Москву из-за падения российского дрона на многоквартирный дом на востоке Румынии, передает Politico.

    «Агрессивная война России перешла еще одну черту. Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район в Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС», – заявила фон дер Ляйен, выразив солидарность с румынскими гражданами. Она добавила, что Евросоюз продолжит усиливать давление на Москву, и отметила подготовку 21-го пакета санкций.

    Кошта назвал ситуацию безрассудной эскалацией, а глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула недопустимость безнаказанного нарушения воздушного пространства.

    Беспилотник упал на крышу здания в Галаце недалеко от границы, вызвав пожар и легкие травмы у двух человек.

    Представитель НАТО поддержал осуждение инцидента, а генсек альянса Марк Рютте обсудил произошедшее с властями Румынии. Премьер-министр страны Илие Боложан назвал ситуацию неприемлемой и анонсировал подписание контракта на закупку систем противодействия дронам для армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Румынии сообщило о госпитализации двух пострадавших из-за попадания беспилотника в жилой дом.

    Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    МИД Румынии вызвал посла России из-за упавшего БПЛА в городе Галац.

    Отметим, что до этого в воздушном пространстве европейских государств неоднократно фиксировались пролеты украинских дронов. Российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что аппараты залетали именно с украинской территории. Обломки часто находили на молдавской земле, однако доказательств их принадлежности представлено не было.

    29 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину, который по указанию украинской разведки планировал взорвать железнодорожные пути в Новороссийске во время прохождения состава, сообщили в ФСБ.

    Силовики пресекли деятельность агента, действовавшего в интересах киевского режима, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемому 33 года, он сам связался с кураторами через мессенджер Telegram. От них он получил детальные инструкции по уничтожению железнодорожного полотна в момент движения пассажирского состава.

    Мужчина приобрел нужные компоненты и создал взрывчатое вещество, спрятав его у себя дома. Его задержали прямо во время изучения местности возле железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб имуществу предотвращен.

    Против задержанного следователи возбудили уголовное дело. Ему вменяют подготовку к совершению террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе силовики предотвратили диверсию на энергетическом объекте в Новороссийске. Днем ранее сотрудники ФСБ сорвали теракт на железной дороге в Краснодарском крае.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    29 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства фактически стали участниками украинского кризиса, что лишает их права выступать в роли миротворцев при его урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак», – подчеркнул представитель Кремля.

    Помимо этого, Песков прокомментировал нежелание европейских стран взаимодействовать с Москвой. По его словам, отказ Евросоюза от какого-либо диалога с Россией является величайшей глупостью, так как решать возникающие проблемы без обсуждения попросту невозможно.

    В середине мая Кремль констатировал прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность Европы на продолжение боевых действий.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил нежелание Москвы вести диалог с европейскими посредниками отсутствием доверия.

    29 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия

    Tекст: Мария Иванова

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские и израильские силы в ежегодный черный список за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    В ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов впервые попали вооруженные силы Израиля и России, передает Associated Press.

    В документе, насчитывающем 35 страниц, перечислены 77 государственных и негосударственных сторон в 12 странах.

    Российские силы обвиняются в якобы совершенном насилии над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

    Израильские военные включены в список за обращение с палестинскими задержанными.

    Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью. «Мы напишем письмо генеральному секретарю, заявив, что это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно», – заявил он.

    Израильский посол Данни Данон также выразил возмущение, отметив, что Израиль предоставил подробные опровержения.

    Ранее сообщалось что управление верховного комиссара ООН по правам человека выявило факты сексуального насилия над российскими военнопленными на Украине.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил грубое нарушение прав арестованных палестинцев. При этом израильские исследователи составили подробный отчет о систематическом сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС.


    29 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Минобороны Румынии заявило о попадании в жилой дом беспилотника «Герань-2»
    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Румынии сообщило, что в результате детонации боевой части якобы российского дрона «Герань-2» при столкновении со зданием пострадали два человека, которых экстренно госпитализировали в местную больницу, сообщает Agerpres.

    Команды специалистов министерства национальной обороны, министерства внутренних дел и Румынской службы информации продолжают расследование в районе многоквартирного дома в Галаце, куда упал дрон. По предварительным данным, весь боезаряд якобы беспилотника российского производства «Герань-2» взорвался при ударе, передает Agerpres.

    Двое пострадавших были доставлены в уездную клиническую больницу скорой помощи Галаца. Граждан просят следовать рекомендациям властей и следить за официальными обновлениями, выпускаемыми по институциональным каналам.

    «Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют собой новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – говорится в пресс-релизе ведомства. В заявлении также отмечается, что подобные инциденты ставят под угрозу не только безопасность румынских граждан, но и коллективную безопасность НАТО.

    В румынском городе Галац беспилотный летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже.

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с румынским руководством из-за падения дрона.

    29 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия оказалась на четвертой строчке в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по версии независимой организации World Population Review.

    Лидером списка за 2025 год стала Колумбия, за ней расположились Польша и Греция, передает РИА «Новости».

    «Хотя погода в России порой бывает суровой, холодной и беспощадной, красота способна растопить многое, и российские женщины, кажется, всегда демонстрируют теплоту, которая легко преодолевает порой жесткий климат», – отмечается в публикации аналитиков.

    Авторы исследования уточнили, что привлекательность остается субъективным понятием. При создании подобных рейтингов специалисты часто опираются на опросы общественного мнения и статистику, включая расходы на косметику и количество пластических операций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе организация World Population Review поместила Россию на 32-е место в рейтинге стран с самым высоким уровнем сексуальной активности.

    В декабре прошлого года россиянки выиграли международные конкурсы красоты Mrs Supranational и «Миссис Вселенная Классик».

    Осенью прошлого года отец Илона Маска Эррол назвал жительниц нашей страны самыми красивыми женщинами в мире.

