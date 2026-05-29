    29 мая 2026, 19:56 • Новости дня

    Путин назвал законными целями все источники прямой военной угрозы для России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    Путин обозначил позицию России по поводу нейтрализации потенциальных опасностей, передает ТАСС.

    «Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями», – заявил глава государства.

    Ранее Путин обвинил Запад в поставках беспилотников для ударов по России.

    Напомним, СВР заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.


    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии.

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    29 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Минобороны Румынии заявило о попадании в жилой дом беспилотника «Герань-2»
    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Румынии сообщило, что в результате детонации боевой части якобы российского дрона «Герань-2» при столкновении со зданием пострадали два человека, которых экстренно госпитализировали в местную больницу, сообщает Agerpres.

    Команды специалистов министерства национальной обороны, министерства внутренних дел и Румынской службы информации продолжают расследование в районе многоквартирного дома в Галаце, куда упал дрон. По предварительным данным, весь боезаряд якобы беспилотника российского производства «Герань-2» взорвался при ударе, передает Agerpres.

    Двое пострадавших были доставлены в уездную клиническую больницу скорой помощи Галаца. Граждан просят следовать рекомендациям властей и следить за официальными обновлениями, выпускаемыми по институциональным каналам.

    «Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют собой новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – говорится в пресс-релизе ведомства. В заявлении также отмечается, что подобные инциденты ставят под угрозу не только безопасность румынских граждан, но и коллективную безопасность НАТО.

    В румынском городе Галац беспилотный летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже.

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с румынским руководством из-за падения дрона.

    29 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Румыния обвинила Россию в ударе беспилотника по жилому дому

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу возложила ответственность за падение БПЛА на жилой дом в городе Галац на Москву, обвинив Россию в якобы нарушении норм международного права.

    Инцидент произошел в городе Галац, где летательный аппарат врезался в жилой дом. Цойу возложила ответственность за случившееся на Москву, обвинив ее в нарушении норм международного права, пишет «Коммерсантъ».

    «Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Российскую Федерацию, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня», – написала глава ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Бухарест уже проинформировал о произошедшем союзников по НАТО и генерального секретаря альянса Марка Рютте. Кроме того, дипломат попросила западных партнеров ускорить процесс передачи республике современных систем для борьбы с беспилотниками.

    Ранее беспилотный летательный аппарат нанес удар по многоэтажному жилому зданию в румынском городе Галац.

    В конце апреля осколки другого дрона повредили пристройку дома и электрический столб в этом же населенном пункте.

    Из-за прошлого падения беспилотника МИД Румынии выразил протест послу России Владимиру Липаеву.

    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    28 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Туск скрыл от Навроцкого подписание оборонного договора с Британией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава польского правительства Дональд Туск заключил двусторонний оборонный пакт с Лондоном в тайне от президента, главнокомандующего вооруженными силами Польши Кароля Навроцкого.

    Правительство Польши не проинформировало заранее президента Польши Кароля Навроцкого о подписании соглашения о безопасности с Великобританией, передает РИА «Новости». Накануне Дональд Туск посетил Британию, где стороны подписали масштабный договор о сотрудничестве в военной сфере.

    Союзники намерены совместно разрабатывать современные системы противовоздушной обороны и расширять применение беспилотников на восточном фланге НАТО.

    «Правительство не проинформировало заранее президента Польши, главнокомандующего вооруженными силами, о содержании трактата о партнерстве в области безопасности и обороны, подписанного вчера премьер-министрами Польши и Британии», – написал пресс-секретарь президента Рафал Лескевич в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Лескевич подчеркнул, что премьер намеренно пошел на этот шаг ради создания манипулятивного нарратива вокруг процедуры ратификации. Он назвал легкомысленные действия главы кабмина политической мелочностью, а его слова о преодолении разногласий – обычными банальностями.

    Премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск  подписали соглашение о безопасности и обороне.

    Туск заявил, что оборонный трактат Лондона и Варшавы направлен против России.

    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    28 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД Финляндии не смог ответить на вопрос российского посла об ударах ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В министерстве иностранных дел Финляндии не смогли дать четкий ответ на вопрос, считают ли они удары ВСУ по российским гражданским объектам нарушением гуманитарного права.

    Финские дипломаты не смогли прокомментировать атаки украинских войск по гражданской инфраструктуре России, включая образовательные учреждения, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказали в российском посольстве.

    «На прямой вопрос посла о том, считают ли в Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», – сообщили в дипмиссии.

    Посол России Павел Кузнецов провел беседы в финском ведомстве 26 и 27 мая. Дипломат акцентировал внимание на призыве Москвы эвакуировать персонал из Киева. Однако финская сторона отказалась это сделать, объяснив решение намерением продолжать поддержку Украины.

    Страны Евросоюза отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева.

    Российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент.

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами в Астане, прокомментировал угрозы нападения на отечественные военные объекты.

    Он предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о возможных попытках атаковать базы на территории страны.

    Ранее Путин обвинил западников в поставках беспилотников для ударов по России.

    28 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    Tекст: Олег Исайченко

    Запад пытается вбить клин в отношения России со странами Центральной Азии. Но многовековые связи между нашими государствами сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, несмотря на все провокации НАТО, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг началась официальная часть государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

    «Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

    Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

    В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

    «Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

    Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

    Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.

    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    29 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    В Румынии на границе с Украиной обнаружили второй БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    На сельхозугодьях коммуны Бэсешть в уезде Марамуреш в Румынии местный житель нашел упавший беспилотник примерно в 70 километрах от границы с Украиной.

    Власти уезда Марамуреш на севере Румынии сообщили об обнаружении упавшего БПЛА, передает РИА «Новости».

    По их данным, аппарат нашли в сельскохозяйственных угодьях примерно в 70 км от границы с Украиной. Мэр коммуны Бэсешть Йоан Кэлэуз рассказал, что дрон обнаружил местный житель.

    Глава коммуны заявил: «Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело. Я не думаю, что он военный». Полицейские и пиротехники оперативно оцепили район падения. По предварительным данным, на аппарате не было взрывного устройства или боевой части, он оснащен только видеокамерой, характерной для разведывательных БПЛА.

    Чья техника упала в Марамуреше, пока не установлено, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

    Расследованием причин падения и маршрута полета занимается прокуратура при апелляционной палате Клуж-Напоки.

    Ранее Минобороны Румынии сообщило, что ночью беспилотник врезался в многоквартирный дом в городе Галац, где возник пожар и пострадали два человека. На фоне этого временно исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан признал ограниченность возможностей румынской ПВО и анонсировал срочную закупку антидроновых систем по программе SAFE.

    Министерство обороны Румынии сообщило о детонации боевой части якобы российского дрона при его столкновении с жилым зданием.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила на Москву ответственность за падение беспилотника на жилой дом в Галаце и обвинила Россию в нарушении норм международного права.

    29 мая 2026, 05:24 • Новости дня
    Миланович осудил Прибалтику за призывы бить по Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Хорватский президент Зоран Миланович резко раскритиковал заявления прибалтийских политиков о возможных атаках Североатлантического альянса на Калининградскую область.

    Выступая на церемонии по случаю 35-летия национальных Вооруженных сил, Миланович напомнил об ответственности членов НАТО, передает ТАСС.

    Он отметил, что принцип блоковой солидарности требует от союзников взвешенного поведения.

    «Неделя за неделей я слышу выкрики и призывы высокопоставленных чиновников некоторых прибалтийских государств к нападению на Калининградскую область. Это больше, чем несерьезность. Это не должны произносить», – заявил хорватский лидер.

    Кроме того, Миланович напомнил о присутствии хорватских военных в Литве. В связи с этим он вновь обратил внимание на то, что участие в альянсе подразумевает серьезную ответственность для всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининградскую область. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла эту инициативу суицидальной паранойей. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с Моськой из басни.

