  • Новость часаПутин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    29 мая 2026, 20:16 • Новости дня

    Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС

    Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что при выборе возможного переговорщика с Москвой европейским странам следует ориентироваться на политиков, которые не допускают резких заявлений в адрес России. Путин отметил, что упоминал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как человека, которому можно доверять и который мог бы быть приемлемым посредником в диалоге между Россией и ЕС.

    Президент России Владимир Путин отметил, что поддерживает дружеские связи с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и считает его надежным человеком. По словам российского лидера, европейцы при определении возможного переговорщика ЕС с Россией должны сами выбирать руководителей, которые не делают резких заявлений в адрес Москвы, передает РИА «Новости».

    «Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого? Разве это плохо?» – сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.

    Глава государства также обратил внимание на то, что инициатива отказа от переговорного процесса исходила именно от Европы, а не от российской стороны. Ранее президент отмечал, что Шредер был бы предпочтительным партнером для диалога между Россией и европейскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил упоминание Герхарда Шредера ответом на прямой вопрос журналистов.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал эту инициативу проверкой Европы на политическую зрелость.

    Однако правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера на роль посредника.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Посол Гармонин объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства фактически стали участниками украинского кризиса, что лишает их права выступать в роли миротворцев при его урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак», – подчеркнул представитель Кремля.

    Помимо этого, Песков прокомментировал нежелание европейских стран взаимодействовать с Москвой. По его словам, отказ Евросоюза от какого-либо диалога с Россией является величайшей глупостью, так как решать возникающие проблемы без обсуждения попросту невозможно.

    В середине мая Кремль констатировал прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность Европы на продолжение боевых действий.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил нежелание Москвы вести диалог с европейскими посредниками отсутствием доверия.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск

    Лукашенко призвал Макрона продвигать мирный диалог в Европе

    Лукашенко назвал Макрона аксакалом и пригласил на переговоры в Москву или Минск
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пригласил его в Минск.

    Белорусский лидер заявил, что видит в президенте Франции ключевую фигуру европейской политики и ожидает его участия в продвижении мирного диалога в регионе.

    «Ты – аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», – цитирует его агентство БелТА.

    Напомним, Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС.

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине.

    Комментарии (7)
    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    Путин сообщил о передаче США обломков атаковавших его резиденцию беспилотников

    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами в Астане, прокомментировал угрозы нападения на отечественные военные объекты.

    Он предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о возможных попытках атаковать базы на территории страны.

    Ранее Путин обвинил западников в поставках беспилотников для ударов по России.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад пытается вбить клин в отношения России со странами Центральной Азии. Но многовековые связи между нашими государствами сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, несмотря на все провокации НАТО, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг началась официальная часть государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

    «Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

    Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

    В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

    «Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

    Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

    Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Путин раскритиковал западные СМИ за освещение удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Журова исключила наказание украинских гимнасток за реакцию на гимн России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский гимнастический союз вряд ли применит санкции к юным участницам соревнований за демонстративный протест во время звучания российского гимна на первенстве континента, сообщила олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова.

    Журова считает, что европейские чиновники не станут штрафовать или дисквалифицировать девушек. По ее мнению, прямого нарушения регламента в действиях участниц турнира нет, передает ТАСС.

    «К сожалению, мы должны осознавать, что на Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала», – сказала Журова.

    Парламентарий добавила, что профильная федерация могла бы принять ответные меры, но вряд ли пойдет на этот шаг. Она отметила негативное влияние подобных демонстраций на спорт, который изначально призван примирять молодежь, а не превращать соревнования в поле битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Другая украинская спортсменка Варвара Чубарова во время исполнения гимна Белоруссии в честь победы в упражнениях с мячом Киры Бабкевич также закрыла уши.

    Накануне россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль на этих соревнованиях.

    В марте украинский борец сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам поездки в Казахстан президент России Владимир Путин высказался о будущем членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

    «Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что в беседах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивал приоритет интересов армянского народа. По его словам, он говорил главе правительства Армении, что все, что хорошо для армян, является приемлемым и хорошим для России, а решение должен принять Ереван, на котором сейчас лежит ответственность за выбор.

    «Я (премьеру Армении) Николу Воваевичу (Пашиняну) говорил – он подтвердит это – я ему сказал: «Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет», – сказал российский лидер.

    Российский лидер также отметил, что любые экономические шаги Армении по сближению с Евросоюзом не повредят гуманитарным и политическим связям между двумя странами. Он добавил, что речь идет о чисто экономических вопросах и все возможные решения необходимо тщательно просчитать и внимательно изучить перед принятием.

    Ранее лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз.

    Армения заявила о намерении добросовестно продолжать работу в ЕАЭС.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились во Дворце независимости в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане на полях саммита Евразийского экономического союза.

    Переговоры состоялись 29 мая во Дворце независимости Казахстана, где проходили основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.

    В марте лидеры обсудили ускорение реализации союзных договоренностей.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Мерц потребовал усиления позиций НАТО на востоке
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России