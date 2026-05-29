  • Новость часаПутин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    29 мая 2026, 19:41 • Новости дня

    Путин: Россия развивает свой суверенный искусственный интеллект

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская Федерация вошла в узкий круг государств, обладающих реальными возможностями для успешной разработки полностью независимого искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, считает что Россия одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект. Об этом он заявил на подходе к прессе по итогам своего визита в Астану, передает РИА «Новости».

    «Россия, наверно, одна из немногих стран, я бы сказал даже одна из трех, которая имеет шансы и развивает суверенный свой искусственный интеллект», – подчеркнул российский лидер во время общения с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер отметил способность страны создавать собственные суверенные платформы развития искусственного интеллекта.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане он призвал объединить усилия для работы по этому направлению. По итогам саммита лидеры государств ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии передовых цифровых технологий.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Эксперт Анпилогов: Инцидент с БПЛА в Румынии может быть провокацией Киева

    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Комментарии (4)
    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Захарова: Брюссельские верещания нужны для отвода глаз от преступлений Зеленского

    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Комментарии (9)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на шумиху вокруг попадания беспилотника в жилой дом в Румынии, обвинив ЕС в участии в войне.

    «Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он», – написал Медведев в своем канале в Max.

    Политик потребовал от стран ЕС «заткнуться на эту тему» и назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    По его словам, европейские страны воюют «руками бандеровцев», а их беспилотники, запчасти к ним, другое вооружение и разведданные ежедневно используются при атаках на Россию. Он подчеркнул, что в результате этих действий повреждаются жилые дома и гибнут мирные граждане.

    Медведев заявил, что за происходящее, а также за теракт в Старобельске, несут прямую ответственность западные политики, в том числе главы институтов ЕС и лидеры ряда европейских стран. Он предупредил, что такие события будут продолжаться, поскольку «идет война», и граждане государств ЕС, по его словам, не смогут чувствовать себя в безопасности, особенно в районах производства БПЛА для «бандеровских формирований».

    Политик использовал в адрес европейских лидеров жесткие формулировки, назвав их «имбецилоподобными» и «мерзавцами». В завершение он подчеркнул, что руководители ЕС, как он утверждает, знают как закончить войну, и призвал «спрашивать с них» за происходящее.

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии.

    Комментарии (8)
    29 мая 2026, 15:11 • Новости дня
    Захарова: Россия ответит Румынии на высылку консула

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», – сказала она, передает ТАСС.

    По ее словам, информационный шум вокруг беспилотника в Румынии, по сути, выгоден западным странам. Захарова заявила, что эта кампания нужна для отвлечения внимания от «убийства Владимиром Зеленским детей в Старобельске», которое, как она подчеркнула, было совершено при финансовой и политической поддержке Евросоюза.

    Дипломат добавила, что, по мнению российской стороны, история с беспилотником используется также для обоснования решения о закрытии российского генерального консульства в Констанце.

    В пятницу Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце.

    Ранее лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Лучший сварщик страны Рюппиев назвал самые востребованные сейчас виды сварки

    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 13:36 • Новости дня
    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии

    Сенатор Джабаров: ЕС бездоказательно обвинил Россию в инциденте с дроном в Румынии

    Сенатор указал на цель лидеров Европы в инциденте с дроном в Румынии
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС и НАТО привыкли бездоказательно обвинять во всем Москву. В случае с инцидентом в румынском городе Галац они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров. Ранее руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии.

    «Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. Среди них – оправдать свою безрассудную деятельность, «замазать» Россию черной краской, а также обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами, добавил собеседник. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – рассуждает парламентарий.

    На этом фоне Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками: неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты. Однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России. По мнению сенатора, на звучащие обвинения Москве следует реагировать спокойно и отвечать достойно.

    «Пусть приглашают специалистов, обследуют место падения беспилотника. Тогда многое прояснится. Вот только они ограничатся пустыми заявлениями, а если и проведут расследование, то о его результатах никто из «обвинителей» говорить не станет. Для них главное – пошуметь, создать фон, настроить всех против России», – заключил Джабаров.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия с 30 мая приостанавливает импорт сельскохозяйственной продукции от ряда зарубежных компаний Узбекистана из-за многочисленных нарушений фитосанитарных норм, сообщил Россельхознадзор.

    «Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции от десяти узбекистанских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Россельхознадзоре уточнили, что решение принято для обеспечения фитосанитарного благополучия страны. Данный шаг связан с участившимися случаями несоответствий при поставках подкарантинных товаров. Только с начала 2026 года специалисты выявили 132 опасных для Евразийского экономического союза объекта.

    Представители службы отметили, что систематическое игнорирование международных требований говорит о слабой эффективности узбекистанской системы контроля. По их словам, это напрямую ставит под угрозу безопасность поставляемых в Россию товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки свежих томатов из Армении с 30 мая.

    Кремль заявил об отсутствии реакции Армении на ограничение ввоза томатов.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    Лукашенко предложил Макрону «мужской разговор» с Путиным в Минске

    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    Комментарии (3)
    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    Путин сообщил о передаче США обломков атаковавших его резиденцию беспилотников

    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами в Астане, прокомментировал угрозы нападения на отечественные военные объекты.

    Он предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о возможных попытках атаковать базы на территории страны.

    Ранее Путин обвинил западников в поставках беспилотников для ударов по России.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 04:01 • Новости дня
    Эксперт Хаминский раскрыл варианты обмана через брошенные кассовые чеки

    Tекст: Катерина Туманова

    Бумажные квитанции об оплате содержат конфиденциальные данные покупателя, которые злоумышленники активно применяют для обмана и незаконного обогащения за счет торговых сетей, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    «На чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности. Иногда в документе присутствуют бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке», – предупредил он в беседе с RT.

    Полученные сведения мошенники успешно применяют для убедительных телефонных звонков от имени банковских работников. Кроме того, по чужим чекам аферисты оформляют возвраты подмененных товаров, получают подарочные сертификаты и незаконные компенсации из кассы магазина.

    Недобросовестные компании используют найденные чеки для создания фиктивных авансовых отчетов.

    Юрист посоветовал проявлять особую бдительность при покупке техники и ювелирных изделий, поскольку такие чеки раскрывают уровень дохода человека. Он порекомендовал разрывать чеки на мелкие части перед тем, как выбросить. Наиболее безопасным вариантом эксперт назвал переход на электронные чеки при условии надежной защиты личной почты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист назвал варианты решения проблем с подарочными картами маркетплейсов. Аферисты начали обманывать россиян под видом продавцов на маркетплейсах
    Мошенники придумали новую схему обмана планирующих отпуск россиян.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Мерц потребовал усиления позиций НАТО на востоке
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России