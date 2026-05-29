  • Новость часаПутин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане
    Путин заявил о рекордном товарообороте России и Казахстана
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    29 мая 2026, 19:06 • Новости дня

    Путин высоко оценил итоги переговоров с Казахстаном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение результатами государственного визита в Астану, отметив успешное подведение итогов достигнутых ранее договоренностей.

    Путин заявил, что Москва довольна результатами переговоров с Казахстаном. Глава государства подчеркнул успешность прошедших встреч на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    «Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто», – сказал Путин во время общения с журналистами после завершения государственного визита.

    Российский лидер находился в республике с 27 по 29 мая. В рамках поездки он также принял участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза, который состоялся в казахстанской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам государственного визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве. Кроме того, президенты двух стран впервые подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций.

    Ранее российский лидер анонсировал принятие важных решений на саммите ЕАЭС.

    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    Комментарии (5)
    28 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
    Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане президент Владимир Путин описал, как искусственный интеллект помогает столичной скорой помощи формировать досье пациента.

    На Евразийском экономическом форуме в Астане президент России Владимир Путин рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Он привел пример из Москвы: «В Москве, например, внедряются активно эти (ИИ) инструменты в области здравоохранения – скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется все его досье».

    Путин пояснил, что система собирает данные о том, где и когда человек лечился, какие методы применялись и какие из них показали лучшую эффективность. По его словам, уже к моменту поступления пациента в больницу о нем «практически все известно», а решение по дальнейшим действиям врачей фактически подготовлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.

    Выступая там же, российский президент заявил о важности кооперации государств союза для создания суверенных платформ развития искусственного интеллекта.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах государств ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном развитии и безопасном внедрении искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад пытается вбить клин в отношения России со странами Центральной Азии. Но многовековые связи между нашими государствами сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, несмотря на все провокации НАТО, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг началась официальная часть государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

    «Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

    Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

    В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

    «Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

    Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

    Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин призвал использовать искусственный интеллект как драйвер роста экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость быть готовыми к технологическим изменениям и использовать их как основу для ускоренного экономического роста. По его словам, в России уже реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества.

    «Прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым. А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    «В России приняты и реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах жизни общества», – отметил президент.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    В ходе выступления российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ. Он также отметил, что технологии формируют новый уклад промышленности и социальной сферы.

    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    В Казахстане определили условия общего энергорынка ЕАЭС

    Власти Казахстана обозначили условия общего энергорынка ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Евразийском экономическом форуме в Астане Казахстан заявил о поддержке общего электроэнергетического рынка ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды и эффективного использования мощностей, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    О позиции своей страны глава ведомства рассказал на Евразийском экономическом форуме в Астане, пишет «Российская газета».

    Министр подчеркнул: «Важно, чтобы общие рынки формировались как практический и взаимовыгодный механизм, способствующий энергетической устойчивости и развитию торговли. В части общего электроэнергетического рынка ЕАЭС хотел бы отметить, что Казахстан поддерживает создание общего рынка по принципу взаимной выгоды, эффективного использования генерирующих и передающих мощностей, а также развития экспортного и импортного потенциала электроэнергетики. По общему рынку газа Казахстан выступает за конструктивную и поэтапную работу с учетом внутреннего баланса газа, задач по газификации регионов государств-членов ЕАЭС, действующих двусторонних соглашений и особенностей регулирования».

    Министр отметил, что страна придает большое значение практическому энергетическому сотрудничеству со всеми участниками союза. С Россией Казахстан связывают проекты в сферах нефти, газа и электроэнергетики, с Киргизией сотрудничество развивается в области водно-энергетического баланса. В отношениях с Беларусью и Арменией Астана видит потенциал в модернизации инфраструктуры, цифровизации и обмене практическим опытом.

    По словам Аккенженова, следующим этапом интеграции станет поэтапное формирование общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Казахстан поддерживает продолжение этой работы и рассматривает ее как инструмент укрепления энергетической безопасности и повышения эффективности использования ресурсов. При этом он подчеркнул, что создание общих энергетических рынков должно идти прагматично и с учетом национальных интересов государств.

    Министр заявил, что Казахстан готов обеспечивать поставки нефти и нефтепродуктов на рынки стран ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды. В рамках союза он считает важным развивать совместные цифровые платформы и безопасный трансграничный обмен данными с сохранением баланса национальных интересов.

    Аккенженов добавил, что Казахстан видит перспективу евразийской интеграции не в формальном ускорении запуска общих рынков, а в создании устойчивых, реалистичных и взаимовыгодных механизмов, и выразил уверенность, что прагматичный поэтапный переход позволит сформировать устойчивую энергетическую архитектуру союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан активно развивают сотрудничество в энергетике, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство первой атомной электростанции.

    Ранее в четверг президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Астане указал на выгоду прямых поставок газа на север Казахстана силами Газпрома и на отсутствие необходимости прокладывать новые энергетические маршруты.

    Путин также заявил о предстоящем принятии на саммите ЕАЭС в Астане ряда решений, нацеленных на углубление интеграционного сотрудничества, и отметил успешное председательство Казахстана в союзе.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин отметил роль «Юнармии» в патриотическом воспитании молодежи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил участникам и наставникам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» поздравительную телеграмму к десятилетию организации.

    «Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-летием образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», – сказано в обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Путин отметил, что за прошедшие годы «Юнармия» стала одной из самых авторитетных молодежных организаций страны и важной частью системы патриотического воспитания. Он подчеркнул, что движение стало «настоящей школой жизни» для миллионов активных и целеустремленных ребят во всех регионах России.

    В телеграмме говорится, что юнармейцы участвуют в волонтерском и поисковом движении, приводят в порядок воинские захоронения, помогают нуждающимся, уделяют внимание семьям участников и ветеранов специальной военной операции. Особые слова благодарности президент адресовал наставникам, чей труд и личный пример, по его словам, вдохновляют молодежь на благородные дела.

    Путин выразил уверенность, что «Юнармия» и дальше будет бережно хранить и развивать свои традиции и открывать новые горизонты. В завершение послания он пожелал юнармейцам успехов и всего наилучшего.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    Комментарии (3)
    29 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились во Дворце независимости в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане на полях саммита Евразийского экономического союза.

    Переговоры состоялись 29 мая во Дворце независимости Казахстана, где проходили основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.

    В марте лидеры обсудили ускорение реализации союзных договоренностей.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Токаев призвал не брать «всех подряд» в ЕАЭС

    Токаев призвал избирательно подходить к новым партнерам ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о необходимости тщательного отбора партнеров для создания зон свободной торговли – и не брать «всех подряд» в ЕАЭС.

    По словам Токаева, партнерами Евразийского экономического союза должны становиться не все подряд, а лишь те страны, которые реально приносят пользу объединению, передает ТАСС.

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане глава Казахстана отметил важность избирательного подхода.

    «Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться», – сказал Токаев.

    Кроме того, Токаев озвучил позитивные макроэкономические прогнозы для ЕАЭС. Ожидается, что совокупный ВВП государств объединения в 2026–2027 годах вырастет примерно на 2,5%.

    Токаев также подчеркнул, что товарооборот между странами ЕАЭС в 2025 году превысил 95 млрд долларов. В текущем году прогнозируется увеличение объема взаимной торговли более чем на 6%, что позволит преодолеть отметку в 100 млрд долларов.

    Ранее участники саммита ЕАЭС в Астане приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко кратко обсуждали тему Армении в Астане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Армении во время встречи на полях евразийского форума в Астане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин и Лукашенко на полях встречи лидеров ЕАЭС в Астане кратко обменялись мнениями по ситуации с Арменией, передает РИА «Новости».

    «Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени», – заявил Песков.

    Представитель Кремля также добавил, что за неформальным обедом участники встречи получили возможность пообщаться достаточно долго.

    В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении вступить в Евросоюз.

    Владимир Путин ранее подчеркивал невозможность одновременного нахождения страны в таможенных зонах ЕС и ЕАЭС. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что попытки Еревана усидеть на двух стульях вредят двусторонним отношениям.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты
    8 комментариев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал несовместимыми процессы интеграции Еревана с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

    Песков исключил решение судьбы участия Армении в ЕАЭС на проходящем саммите в Астане.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов отдельной встречи Путина и Григоряна

    Песков: Отдельной встречи Путина и Григоряна в Астане не запланировано

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и вице-премьер Армении Мгер Григорян не планируют проводить официальные двусторонние переговоры в Астане, однако могут пообщаться при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Отдельной встречи не запланировано, но если они захотят – они прекрасно могут поговорить», – отметил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина и Мгера Григоряна в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.

    Накануне саммита пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил возможность решения судьбы членства Еревана в объединении.

    Позже представитель Кремля жестко раскритиковал инициативу журналистов убрать армянский флаг во время мероприятия в Астане.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в заседании ВЕЭС

    Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин приехал во Дворец независимости в столице Казахстана для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    Путин приехал во Дворец независимости в столице Казахстана. Президент России принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости».

    Мероприятие пройдет в узком и расширенном форматах. Ожидается, что участники встречи в узком составе в закрытом режиме обсудят планы Армении по вступлению в ЕС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит, сославшись на избирательную кампанию. Ереван на встрече представляет вице-премьер Мгер Григорян.

    Ранее президент Владимир Путин анонсировал принятие важных интеграционных решений.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Названы дата и место следующего саммита ЕАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на декабрь, оно пройдет в Северной столице России, сообщили организаторы.

    Следующая встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в декабре в Петербурге, передает РИА «Новости». Об этом стало известно после завершения мероприятий организации в Астане.

    «Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге», – заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС. На самом заседании российский лидер рассказал об активизации торговых переговоров объединения с Индией.

    А помощник главы государства Юрий Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Путин оценил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу по продвижению процессов импортозамещения в рамках ЕАЭС.

    Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, глава государства подчеркнул важность совместных усилий, передает РИА «Новости».

    «Благодаря расширению промышленной кооперации нашими государствами созданы эффективные цепочки добавленной стоимости, продвигаются процессы импортозамещения, внедряются цифровые технологии и инновации», – заявил российский лидер.

    Кроме того, президент обратил внимание на позитивную динамику макроэкономических показателей стран-участниц. По его словам, суммарный объем промышленного производства в союзе вырос на 1,6%, объемы строительства увеличились на 4,2%, а сельскохозяйственное производство прибавило 4,6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года в расширенном составе.

    Накануне президент России Владимир Путин анонсировал принятие важных интеграционных решений на саммите в Казахстане.

    Также российский лидер выступил за объединение усилий государств союза для создания суверенных платформ искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 12:58 • Новости дня
    Саммит ЕАЭС в Астане продолжился в расширенном составе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и главы государств-партнеров ЕАЭС приступили к обсуждению планов развития экономического объединения до 2029 года с участием приглашенных зарубежных представителей.

    Мероприятие Высшего Евразийского экономического совета началось со встречи в узком формате, передает ТАСС.

    После этого к российскому лидеру, а также руководителям Белоруссии, Казахстана и Киргизии присоединились представители Кубы, Ирана и президент Узбекистана, передает РИА «Новости».

    В повестку также включены вопросы развития интеграции и отчет о двадцатилетней работе Евразийского банка развития.

    Лидеры планируют рассмотреть начало переговоров о свободной торговле с Тунисом и обновление соглашения с Сербией. За 12 лет существования организации совокупный ВВП участников вырос с 1,6 до 3,01 трлн долларов. По итогам 2025 года экономика объединения прибавила 1,7%, а объем взаимной торговли увеличился более чем в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Российский лидер в пятницу приехал во Дворец независимости в столице Казахстана для переговоров.

    На полях евразийского форума главы России и Белоруссии кратко обсудили ситуацию вокруг Армении.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова: Россия ответит Румынии на высылку консула
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Мерц потребовал усиления позиций НАТО на востоке
    МИД дал оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    Школьница подожгла автозаправку под Петербургом
    Адвокат назвал подозрительные для банков фразы при переводах денег
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России